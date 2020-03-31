Отсрочка уплаты налогов из-за коронавируса: непросто и даже опасно

Из обращения Президента 25.03.2020 года следует, что компаниям малого и среднего бизнеса должна быть предоставлена отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, должна быть дана ещё и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.

Не оценивая достаточность и правильность указанной меры, необходимо отметить, что воспользоваться такой отсрочкой по действующему налоговому законодательству (даже с учетом изменений, вступающих в ст. 64 НК РФ с 01.04.20 г.) будет непросто и возможно даже опасно.

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — изменение срока уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 НК РФ, на срок, не превышающий один год, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности.

Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, а также страховых взносов может быть предоставлена на срок более одного года, но не превышающий трех лет.

Немаловажно, что отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, в том числе при причинении этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Отсюда несколько выводов: 1. отсрочка предоставляется тем налогоплательщикам, которые об этом попросят на основании заявления; 2. сейчас у налогоплательщика денег на уплату налогов нет, но они появятся в течении отсрочки; 3. обстоятельство непреодолимой силы — основание для предоставления отсрочки.

При этом следует учесть, что отсрочка как и рассрочка по уплате налога может быть предоставлена организации на сумму, не превышающую стоимость ее чистых активов (разд. 3 Отчета об изменениях капитала).

В соответствии с Письмом Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы. Правда письмо, касается осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности, а не отсрочки по уплате налогов.

📌 Реклама Отключить

Отметим, Минфин в письме от 07.09.2018 N 03-02-07/1/64119, указал, что в качестве документа, подтверждающего факт наступления в отношении заинтересованного лица обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), для получения отсрочки по уплате налогов необходимо рассматривать соответствующие сертификаты о форс-мажоре, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

В соответствии с письмом ТТП России №Пр/0315 от 26.03.2020 г., руководителям торгово-промышленных палат регионов, поручено организовать с 26 марта 2020 года для всех форм организаций и предпринимателей работу по выдаче Заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, и связанных с такой выдачей консультаций, на бесплатной основе.

В общем порядке выдача заключения выглядит так, но оказывается бесплатно:

Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами, регламентируется Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@ (с изменениями, установленными Приказом ФНС России от 10.02.2020 N ЕД-7-8/90@, действующими с 01.04.2020 г.), в соответствии с п. 16 которого решения об изменении сроков уплаты федеральных налогов и сборов, пеней и штрафов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, в форме отсрочки и рассрочки на срок, не превышающий трех лет, федеральных налогов и сборов, пеней и штрафов в части, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты в форме отсрочки и рассрочки на срок, не превышающий 1 год, принимаются ФНС России.

К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога прилагаются следующие документы (п.5 ст. 64 НК РФ):

1. справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявления шести месяцев; 2. справки банков об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах этого лица в банках; 3. перечень контрагентов — дебиторов этого лица с указанием цен договоров, заключенных с соответствующими контрагентами — дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, а также копии данных договоров (документов, подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства); 4. обязательство этого лица, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки, а также предполагаемый им график погашения задолженности; 5. заключение о факте наступления в отношении заинтересованного лица обстоятельств непреодолимой силы.

Не сложно заметить аналогии с перечнем документов для получения банковского кредита, с дополнительным нюансом — налоговики будут анализировать все договоры и внешние и внутригрупповые, при этом не секрет, что не все они могут иметь деловые цели, а некоторые могут прямо свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды. А п. 5.3. ст. 64 НК РФ прямо содержит указание на то, что по требованию ФНС заинтересованным лицом представляются документы об имуществе, которое может быть предметом залога, поручительство либо банковская гарантия.

📌 Реклама Отключить

Ну и самое главное — решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 30 дней со дня получения заявления заинтересованного лица (предполагаем, что с учетом чрезвычайных обстоятельств срок будет значительно сокращен).

Интересно, что проектом Федерального закона N 931192-7 предусматривается мораторий на возбуждение дел о банкротстве, при этом признаются ничтожными сделки, совершенные в период действия моратория, по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей (кроме совершаемых в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской отчетности должника за последний отчетный период на дату введения моратория).

Получается, что если даже получить отсрочку по уплате налогов, но к концу ее действия не иметь возможности их уплатить, в случае банкротства почти все сделки организации в период действия моратория (и отсрочке по уплате налогов), будут признаны ничтожными, то есть не влекущими юридических последствий, которые не связаны с ее недействительностью, и такие сделки будут признаны недействительными с момента их совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ), что влечет риски для контрагентов такой организации (угроза двухсторонней реституции, то есть например, купленные у контрагента основные средства будет необходимо отдать в конкурсную массу, при этом у продавца денег для возврата уже не будет).

С другой стороны, чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер, но целесообразность получения отсрочки уплаты налогов (с учетом условий ее предоставления) требует также проведения взвешенного анализа.

29.03.2020 г. был опубликован Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны, в том числе о продлении на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего перечня поручений (отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень актуализируется), сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.

Видео-вариант статьи