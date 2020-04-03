НДФЛ по вкладам: не проще было бы ввести прогрессивную ставку?

Принят закон об удержании НДФЛ с процентов по вкладам, превышающим 1 млн. руб.

Уверяют, что малообеспеченных слоев населения данная процедура практически, не коснется, а затронет только лиц со средними и высокими доходами.

Автору не совсем понятен смысл введения этого закона. Ведь вырастут и затраты на его администрирование. Банки вначале должны будут сообщить о сумме начисленных процентов в налоговые инспекции. Далее налоговикам придется просчитать, какая сумма дохода «состоятельного» вкладчика включается в налогооблагаемую базу, начислить сумму налога и направить ему уведомление.

Не получится ли, что затраты на разработку и внедрение соответствующего программного обеспечения, равно как и на содержание работников инспекций будет равна, а то и превысит сумму, которая будет ежегодно поступать в бюджет.

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Не проще было бы ввести прогрессивную ставку НДФЛ с доходов, превышающих, например, 15 (ну, или там 18) млн. руб. в год.

Такие законопроекты в Государственную Думу уже неоднократно вносились. В одном из них было озвучено граничное значение в 12 млн. руб. в год, то есть 1 млн. руб. в месяц. Думается, что от такой зарплаты навряд ли кто-то отказался бы. Во многих регионах ежемесячная зарплата в 15-25 тыс. признается уже весьма неплохой.

Поэтому повышение ставки налога для высоких доходов (от 1 млн. в месяц и выше) до, например 30-35% (как предусмотрено проектом) коснулось бы весьма малой части работающего населения. О том, какие суммы будут дополнительно привлечены в связи с этим в бюджет, автор судить не берется, так как в его распоряжении нет сведений о конкретных уровнях заработной платы. Да и знакомых, которые трудятся на должностях с окладами от миллиона в месяц и выше, тоже не попадается.

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Однако сразу после внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму в прессе стали появляется резкие возражения.

Основных мотивов два.

Первый: это просто нечестно и непорядочно. Вначале руководство страны дало зеленый свет легальному получению высоких доходов, а теперь пытаются забрать у тех, кто поверил (честных и наивных), часть непосильным трудом заработанного. Второй: повысить сумму собираемого налога не удастся. Организации, платящие высокие оклады, дабы не ущемлять своих наиболее ценных работников, опять вернутся к давно наработанным схемам выдачи зарплат в конвертах. А официальные зарплаты вновь станут чисто символическими.

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Это не противозаконный метод, ведь повышенная ставка налога будет вводиться (должна, по крайней мере) не задним числом, а, как положено, с принятием Закона о внесении изменений в статью 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, вступающих в силу с начала нового налогового периода (для НДФЛ — это год). Таким образом, у работников будет достаточно времени, чтобы смириться с фактом того, что сумма налога у них существенно вырастет, а причитающаяся к получению часть, соответственно, уменьшится. Работодателю также дадут время для подготовки к удержанию налога по новым ставкам.

А вот второй довод, что организации начнут массово и, главное, безнаказанно переходить к «черным» или «серым» схемам выплаты зарплаты, по мнению автора, является несколько надуманным.

Если ежемесячное вознаграждение топ-менеджера какой либо крупной организации составляет, допустим, 1 млн. 100 тыс. руб. в месяц, то из них у него удерживается порядка 140 тыс. руб. налога, а ему остается 960 тыс. руб. При введении новой ставки (ну, пусть, 30%) налог возрастет до 160 тыс. руб., а на руки останется 940 тыс. руб. Разница в 20 тыс. руб. в месяц (240 тыс. руб. в год) при таких доходах, на взгляд автора, погоды не сделает, дети голодать не станут, и жена без подарка к какому-либо семейному празднику тоже не останется. Поэтому вспоминать и вновь внедрять старые схемы обналички и выплаты вознаграждения в конвертах, в этом случае, большого смысла нет. Да и во многих фирмах денежная касса потихоньку становится атавизмом и все расчеты с сотрудниками производятся перечислением средств на их банковские карты. Сразу возникает вопрос, что написать в платежном поручении на перечисление скрытого от налогообложения дохода его получателю?

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Если ежемесячный доход составляет 1,5 — 2 млн. руб., (18- 24 млн. руб. в год), то разница возрастет. Допустим, при доходе 2 млн. руб. в месяц сейчас к получению остается где-то 1,75 млн. руб. (21 млн. в год), а при новой ставке в кармане за год останется где-то порядка 19 млн. руб. или чуть больше. Вот при потере 2 млн. руб. уже может начаться приступ амфибиотропной асфиксии (начнет душить жаба). Начальник может дать команду установить себе и ряду подчиненных с таким же или чуть меньшими доходами официальную зарплату, например в размере 950 тыс. руб., а разницу прогонять через фирму, занимающуюся обналичкой и получать ее в конверте.

На взгляд автора, с тем же успехом на сайте такой конторы можно разместить сообщение о том, что ее начальство уходит от уплаты НДФЛ и часть дохода получает «черным налом».

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Во-первых, пропорционально существенному уменьшению зарплаты снизится, и довольно заметно, размер страховых взносов, при той же самой численности сотрудников.

Во-вторых, также на весьма крупную сумму понизится размер НДФЛ, перечисляемого в доход бюджета через налоговую инспекцию.

В-третьих, для того, чтобы обналичить часть заработной платы, получаемой неофициально («черным налом») необходимо будет перечислить эти суммы «обнальной конторе», как, допустим, оплату за консультационные, маркетинговые или другие аналогичные услуги. То есть при снижении начисленной зарплаты в этом же, или даже в чуть больше размере вырастут прочие расходы организации. Это легко можно будет выяснить при элементарном анализе декларации по налогу на прибыль.

Таким образом, повышение ставки НДФЛ на наиболее крупные доходы, позволит, кроме пополнения бюджета, проверить еще и квалификацию сотрудников налоговых инспекций. Способны ли они анализировать поступающую к ним от налогоплательщиков информацию либо довольствуются только ее механической обработкой.

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Ну а то, что повышение ставки налога на доходы физических лиц для получающих высокие (действительно высокие) доходы — мера больше популистская, чем экономическая, большого ущерба тоже нет. Разумный популизм вреда стране нанести не должен.