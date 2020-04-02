Приняты новые ставки взносов для малого и среднего бизнеса. Как их применять?

Страховые взносы для малых и средних предприятий снизили. Изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

С 1 апреля организации и ИП, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (это условие обязательно!) могут применять пониженные ставки. Но снижение касается только выплат физлицам, превышающим минимальный размер оплаты труда, определяемым по итогам каждого календарного месяца.

База для начисления страховых взносов Ставка взносов в ПФР, в пределах лимита Ставка взносов в ФСС Ставка взносов в ФОМС Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца 22 процента 2,9 процента 5,1 процента Выплаты в пользу физлиц, не превышающие МРОТ определяемые по итогам каждого календарного месяца 10 процентов - 5 процентов

Поясняем, как будет считаться:

Работнику начислена заработная плата за апрель 2020 года в размере 25 000 рублей. МРОТ на 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.

Взносы в ПФР, по ставке 22%: 12 130×22% = 2668,6 руб., по ставке 10%: (25 000 -12 130) х 10% = 1 287 руб. Всего взносы в ПФР составят 3 955,6 руб.

Взносы в ФСС 12 130×2,9% = 351,77 руб.

Взносы в ФОМС, по ставке 5,1%: 12 130×5,1% = 618,63 руб., по ставке 5% (25 000 - 12 130) х 5% = 643,5 руб. Всего взносы в ФОМС составят 1 262,13 руб

Сколько же получится сэкономить? Если применяются обычные ставки, то взносов надо было бы уплатить 25 000×30% = 7500 руб. А из-за того, что с части выплат взносы меньше, уплатить надо будет 3 955,6 + 351,77 + 1 262,13 = 5569,5 руб. Экономия составит 1930,5 руб.

Информации по новым ставкам пока очень мало, но вопросы уже вовсю задают. Ответим на некоторые из них.

Считать именно по месяцам? Не нарастающим итогом?

Да, считать надо каждый месяц по отдельности. Нельзя сложить выплаты, например, за апрель и май и разделить на два.

Какой МРОТ брать, региональный или федеральный?

МРОТ, согласно Трудовому кодексу, на всю страну один. В 2020 году он равен 12 130 рублям. В регионах устанавливают минимальную заработную плату в соответствии со статьей 133.1 ТК РФ.

Если МРОТ в течение года изменят, то что-то изменится?

Нет, ничего не изменится. МРОТ берется на 1 января расчетного года.

Надо ли увеличивать МРОТ на районный коэффициент или другие надбавки?

Для расчета используется только сам МРОТ. Т.е. условия применения пониженных ставок одинаковы для всех регионов.

Почему вы пишете про то, что пониженные ставки взносов применяются с 1 апреля, ведь судя по закону они только с 1 января 2021 года?

Дело в том, что в законе есть две статьи, которыми устанавливаются пониженные ставки. Положения одной из них (пункты в статье 2) действительно вступают в силу с 1 января 2021 года. Но есть и статья 5, в которой отдельно прописано о применении пониженных ставок с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Касается ли снижение ставок фиксированных взносов ИП?

Нет, не касается, увы.

Некоммерческие организации могут применять новые ставки?

Некоммерческие организации не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, поэтому в реестре МСП их нет. А значит нет и права применять новые ставки.

А микропредприятия забыли?

Микропредприятия это разновидность малых, они есть в реестре МСП, поэтому применять пониженные ставки они могут.

А как считать совместитетелей? Делить МРОТ на 50%?

Из текста закона следует, что не важно, основное место работы или нет и на какую часть ставки оформлен работник. Речь идет именно о выплате в календарный месяц.

Если отработан не полный месяц, работник был в отпуске или уволился. МРОТ считать по отработанным дням?

Судя по тексту закона считаются выплаты в адрес конкретного физлица в календарый месяц. И не важно, сколько дней он отработал, все равно от выплат ему надо отнимать один МРОТ.