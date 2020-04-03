Одна из обязанностей работодателя — ведение учета рабочего времени своих сотрудников, в том числе дистанционных. Разберемся, как производится учет рабочего времени при дистанционной работе в 2020 году.

Рабочее время дистанционного работника

Особенность дистанционной работы заключается в том, что сотрудник трудится вне места нахождения работодателя и стационарного рабочего места. График работы такой сотрудник вправе устанавливать себе самостоятельно (ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ). То есть он сам решает, когда ему трудится, а когда отдыхать.

Условие о режиме работе дистанционного сотрудника необходимо отразить в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Если работодателю нужно, чтобы сотрудник работал в определенный промежуток времени или в конкретные дни, это также стоит прописать в договоре. От того, как указан режим сотрудника в трудовом договоре будет зависеть порядок ведения табеля учета рабочего времени дистанционщика.

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Дистанционная работа в табеле учета рабочего времени

Закон обязывает работодателей вести учет рабочего времени по всем своим штатным сотрудникам (ст. 91 ТК РФ). Ведется учет в специальном табеле, составляемом на типовом бланке или в свободной форме.

При заполнении табеля по дистанционным работникам рекомендуется ориентироваться на нормальную продолжительность рабочего дня для той категории сотрудников, к которой относится удаленщик. По общему правилу она не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ).

Табель может также заполняться на основании показаний специальных программ, разработанных для учета количества часов, проведенных сотрудником за работой. Если работодатель планирует таким образом контролировать рабочий график удаленного сотрудника, то это необходимо отдельно отразить в трудовом договоре.

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В зависимости от того, как прописан режим работы удаленщика в договоре, выберете следующий порядок заполнения табеля:

Общий — если работник сам устанавливает режим работы и отдыха при стандартной рабочей неделе.

В этом случае в табеле укажите код «Я» или числовое обозначение «01» и количество часов работы в день — 8.

Индивидуальный — если график работы, количество часов труда и отдыха устанавливает работодатель.

В такой ситуации код в табеле будет также «Я» или «01», а вот количество часов нужно указать фактическое, по тому графику, что прописан в трудовом договоре или исходя из показаний программы-учета.

Как отразить в табеле прогул дистанционного работника

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Представим себе ситуацию: дистанционный сотрудник в течение нескольких часов или даже дней не дает о себе знать. Может ли работодатель в этой ситуации поставить в табеле код «НН» и инициировать увольнение сотрудника за прогул?

Сразу скажем, что уволить удаленщика за прогул практически невозможно. Дело в том, что прогулом признается отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение 4 часов подряд или в течение всей смены или рабочего дня, независимо от его продолжительности (подп. а п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Рабочим местом, согласно ТК РФ, является место, находящееся под контролем работодателя, где сотруднику нужно находиться или требуется прибыть для выполнения работы (ч. 6 ст. 209 ТК РФ). При дистанционной работе рабочее место сотрудника находится вне места нахождения работодателя и соответственно оно ему не подконтрольно. Это значит, что работодатель не может знать точно, сколько времени его сотрудник отсутствовал на своем рабочем месте. Но выход из этой ситуации есть.

Если сотрудник в течение некоторого времени не работает, его можно уволить, но не за прогул, а за неоднократное неисполнение должностных обязанностей. В этом случае в табеле учета рабочего времени нужно поставить код «Я» или «01», а сам факт невыполнения работы зафиксировать подтверждающими документами: служебными записками, докладными и т. д.

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В первый раз к сотруднику нужно применить дисциплинарное наказание в виде выговора или замечания, а если такая ситуация повторится — допускается увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Подводим итоги