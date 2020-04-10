Нерабочий апрель: как рассчитать зарплату, можно ли увольнять и как оформить дистационку

Президент объявил апрель нерабочим месяцем. На этот период за сотрудниками необходимо сохранить заработную плату. Если обстановка с распространением коронавируса улучшится, то нерабочий период будет сокращен. Ну, вы это все уже слышали. Теперь к практике: как все это оформить бухгалтерам?

Минтруд рассказал, как организовать «удаленку» в нерабочий месяц

Работники организаций, на которые не распространяется указ президента, продолжают выполнять трудовые обязанности, в том числе при удаленной (на дому) организации работы. При этом необходимо соблюдать требования Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Остальным компаниям необходимо приостановить работу во время нерабочей недели. Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение.

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Вопрос Ответ Как будет производиться оплата труда за нерабочую неделю, может ли работодатель уменьшить зарплату либо оклад? Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Работникам, которые трудятся сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере. Работникам организаций, на которые не распространяется действие указа, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно Что делать с отпуском в период действия указа? Если работник находится в отпуске в нерабочий период, то отпуск на эти дни не продлевается Как вести табель в период действия указа? Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего времени указанного периода, учитывая, что он является оплачиваемыми.

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Продолжение работы в нерабочие дни может нарушить трудовое законодательство. В случае принуждения работника организации, не относящейся к категории постоянно действующих, исполнять трудовые обязанности под угрозой сокращения зарплаты или увольнения, об этом необходимо сообщить в инспекцию труда.

На основании поступающей информации работодателю незамедлительно направляется предостережение о недопущении нарушения, а также проводится проверка трудовой инспекцией. В случае подтверждения данных фактов применяются меры инспекторского реагирования, работодателю выдается предписание с требованием устранить нарушения. Неустранение нарушения чревато штрафом:

для должностных лиц — от 1 до 20 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

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Права работника восстанавливаются, работодатель привлекается к ответственности.

Обращаем внимание, что если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае продолжать трудовую деятельность можно.

Можно ли уволить в период действия указа и как оформлять увольнение

В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней, прекращение трудовых отношений в этот период также не осуществляется.

Работники предприятий, на которые не распространяется указ, продолжают выполнять трудовые обязанности, в том числе при удаленной (на дому) организации работы. При этом необходимо соблюдать требования Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Как рассчитать зарплату за нерабочий апрель

Минтруд сообщил:

сдельщикам оплата нерабочих дней производится в размере, зафиксированном в локальном акте компании. Соответствующие затраты включаются полностью в расходы на оплату труда;

сотрудникам, находящимся в отпуске, этот период не включается. При этом на указанные дни отпуск не пролонгируется;

оплата нерабочего дня производится в стандартном, а не повышенном размере, так как это не выходной или праздник.

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Персонал отдельных предприятий на следующей неделе должен будет продолжить трудовой процесс, это:

медучреждения и аптеки, а также предприятия, обеспечивающие их работу;

организации соцобслуживания;

компании, чью деятельность нельзя приостановить из-за производственно-технических факторов;

поставщики, перевозчики, склады, магазины, обеспечивающие граждан продуктами и товарами первой необходимости;

компании, выполняющие работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, включая производителей СИЗ, дезинфекторов, лекарств и медизделий и другие;

ПФР, ФСС, ФФОМС.

В организациях из перечня необязательно трудиться всему персоналу. Работодатель вправе согласовать с каждым сотрудником, нужно ли ему работать на этой неделе.

Также в этот период вправе трудиться те, кто перешел на удаленный режим работы. Главное — соблюдать требования по профилактике новой коронавирусной инфекции. Чтобы перевести сотрудника на «удаленку» на нерабочей неделе, достаточно обменяться электронными документами. Позднее их можно оформить на бумаге.

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Как перейти на удаленку в условиях коронавируса

Согласно статье 312.1 ТК РФ дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе.

Понятие дистанционной работы приведено в ст. 312.1 ТК РФ. Это «выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет».

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Легальное закрепление понятия «удаленка» появилось относительно недавно — в апреле 2013 года с выходом Закона от 05.04.2013 № 60-ФЗ, внесшего в ТК РФ главу 49.1, регулирующую труд «дистанционщиков».

Исходя из текста закона, основными признаками дистанционной работы являются:

выполнение трудовой функции работником вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения;

трудовая функция выполняется вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя;

при выполнении трудовой функции используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть Интернет;

для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам выполнения трудовой функции используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования.

Таким образом, главным инструментом перехода на «удаленку» является Интернет. Еще одно отличие — труд «дистанционщиков» не носит производственного характера. Это служащие умственного труда, работа которых носит аналитический, интеллектуальный характер. Очевидно, что работники должны уметь пользоваться компьютерами (планшетами, мобильными телефонами и прочими программно-техническими средствами, используемыми для выполнения работы) и быть в доступе к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования, в том числе сети Интернет.

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Объявление текущей обстановки с распространением COVID-19 чрезвычайной имеет принципиальное значение для оформления перехода на дистанционный режим работы.

Дело в том, что подходящей нормы для перевода на дистанционную работу в условиях распространения пандемии законодательство не содержит.

Согласно части 2 ст. 57 ТК РФ перевод на дистанционный режим, а также рабочее место относятся к существенным условиям трудового договора, об изменении которых стороны должны достичь соглашения в порядке ст. 72 ТК РФ. То есть они должны подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Если обе стороны согласны, проблем нет. А как быть, если договоренность не достигнута?

Обычно, если решение о переходе на дистанционную работу принимает работодатель, он должен соблюсти порядок перевода, предусмотренный ст. 74 ТК РФ. Правда, данная статья предусматривает в качестве причин изменения условий трудового договора организационные и технологические. Неизвестно, будет ли она работать в случае с коронавирусом.

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Есть еще одна норма, которая, возможно, позволит временно перевести работника на новый режим работы. Согласно части 2 ст. 72.2 ТК РФ в исключительных случаях согласия сотрудника на перевод не требуется. К таким случаям относятся:

катастрофы природного или техногенного характера;

несчастные случаи на производстве;

пожары;

наводнения;

голод;

землетрясения;

эпидемии или эпизоотии, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

При возникновении перечисленных случаев сотрудник без его согласия на срок до одного месяца может быть переведен на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя.

Таким образом, официально объявленный форс-мажор, связанный с распространением коронавируса, формально подпадает под действие указанной нормы, следовательно, перевод на «удаленку» на срок до одного месяца в данной ситуации может быть осуществлен и без согласия на то сотрудника.

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При этом согласно ч. 4 ст. 72.2 оплата труда работника должна производиться по выполняемой работе, то есть без потерь для его заработка.

Минтруд дал рекомендации по переводу работников на удаленную работу

Министерство выпустило памятку по переходу на «удаленку», пояснив, что самой эффективной мерой противодействия распространению инфекции является организация дистанционного режима работы. Комплекс мер включает в себя: