Если вы выиграли спор с налоговой, взысканные налоги вам вернут. С процентами

У нас в России есть такая бизнес-примета: если началась налоговая проверка, то доначисление налогов и различных штрафов будет обязательно. После проверки налоговая принимает решение и вы либо добровольно (самостоятельно) или через принудительные меры взыскания производите уплату начисленных в результате проверки сумм.

Если налогоплательщик не согласен с решением налоговиков, он идет в суд оспаривать это решение. В лучшем случае через полтора — два года, пройдя минимум три судебные инстанции вы получите постановление суда о признании решения налоговой недействительным и радостно напишите в инспекцию письмо о возврате излишне перечисленного налога и штрафа. Через месяц налоговая, скорее всего, возвратит вам взысканные денежные средства, но ведь это произойдет через два года. А проценты, которые должны быть выплачены налогоплательщику по п.5 ст. 79 НК РФ, особенно если вы самостоятельно, на основании решения налоговой, произвели уплату начисленных налогов, инспекция даже не вспоминает.

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Но об этой обязанности налоговым органам довольно часто напоминают суды.

Так АС Северо-Кавказского округа в своем Постановлении от 11.03.2020 по делу № А53-22780/2019 поддержал требование налогоплательщика о взыскании с налогового органа 1 659 451 рубля 45 копеек процентов на излишне уплаченные обществом 20,0 млн. руб.

История вопроса

По результатам выездной налоговой проверки инспекция приняла решение от 19.03.2018 о начислении обществу «Дон-Строй» НДС и штрафных санкций на сумму

Платежными поручениями от 23.03.2018 общество уплатило всю начисленную (20,0 млн. руб.) сумму в бюджет, а после обратилось в суд о признании решения налогового органа недействительным.

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Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.01.2019 по делу N А53-31463/2018, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2019, решение налогового органа признано недействительным как не соответствующее Налоговому кодексу Российской Федерации.

04 апреля 2019 года общество обратилось в инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченных НДС, пени и штрафа.

В апреле — мае 2019 года обществу возвращены 20,0 млн.руб. излишне перечисленного налога.

Поскольку инспекция не начислила и не уплатила обществу проценты за нарушение срока возврата налога, пени и штрафа, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с инспекции 1 659 451 руб. 45 коп. процентов.

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Доводы налогового органа

По мнению налогового органа НДС, пени и штраф,в связи с чем исключено применение п. 5 ст. 79 НК РФ.

Необходимо одновременное установление обстоятельств о том, что налог взыскан с налогоплательщика, а не уплачен им добровольно, является излишне взысканным и подлежит возврату или зачету, либо уже возвращен или зачтен.

Взыскание налога представляет собой длящийся процесс, на первом этапе которого налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате налога с предложением в установленный срок уплатить начисленную сумму. На следующем этапе налоговый орган применяет принудительные меры взыскания, предусмотренные статьями 46 и 47 Кодекса.

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Таким образом, в случае перечисления налогоплательщиком денежных средств (или при подаче им соответствующих заявлений о зачете) для квалификации произведенных платежей как излишне взысканных, необходимо, чтобы наступил первый этап взыскания налога — направление налогоплательщику требования.

В данном случае по результатам налоговой проверки обществу не выставлено требование об уплате налога. Инспекция, определив размер налоговых обязательств общества в своем решении, не переходила к первому этапу взыскания налога, т.е. не направляла требование в адрес общества, следовательно, вывод о возможности квалификации добровольно уплаченных обществом 20,0 млн. руб. в качестве излишне взысканных основан на неверном толковании положений статей 69, 70, 78, 79 Кодекса.

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Доводы налогоплательщика и выводы судов

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 21 и подпункту 7 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики имеют право на возврат сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, а налоговые органы обязаны осуществлять возврат этих сумм в порядке, предусмотренном Кодексом.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 N 16551/11, оценка сумм налогов как излишне уплаченных или излишне взысканных в целях применения положений статей 78 и 79 Налогового кодекса Российской Федерации должна производиться в зависимости от основания, по которому произведено исполнение налоговой обязанности, признанной в последующем отсутствующей, а именно:

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— произведено ли оно на основании налоговой декларации, в которой спорная сумма налога исчислена налогоплательщиком самостоятельно, либо на основании решения, принятого налоговым органом по результатам налоговой проверки.

При этом способ исполнения указанной обязанности: самостоятельно налогоплательщиком либо путем осуществления налоговым органом мер по принудительному взысканию — правового значения не имеет.

Сам факт самостоятельного исполнения налогоплательщиком решения о привлечении к налоговой ответственности в части уплаты начисленных налоговым органом сумм налогов не является основанием для их оценки как излишне уплаченных.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, проверив законность судебных актов, выслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, правомерным взыскание с налогового органа в пользу налогоплательщика процентов за излишне взысканную сумму налогов в полном объеме.

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Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.03.2020 по делу N А53-22780/2019

Вывод