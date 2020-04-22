Если вы выиграли спор с налоговой, взысканные налоги вам вернут. С процентами

У нас в России есть такая бизнес-примета: если началась налоговая проверка, то доначисление налогов и различных штрафов будет обязательно. После проверки налоговая принимает решение и вы либо добровольно (самостоятельно) или через принудительные меры взыскания производите уплату начисленных в результате проверки сумм.
Если налогоплательщик не согласен с решением налоговиков, он идет в суд оспаривать это решение. В лучшем случае через полтора — два года, пройдя минимум три судебные инстанции вы получите постановление суда о признании решения налоговой недействительным и радостно напишите в инспекцию письмо о возврате излишне перечисленного налога и штрафа. Через месяц налоговая, скорее всего, возвратит вам взысканные денежные средства, но ведь это произойдет через два года. А проценты, которые должны быть выплачены налогоплательщику по п.5 ст. 79 НК РФ, особенно если вы самостоятельно, на основании решения налоговой, произвели уплату начисленных налогов, инспекция даже не вспоминает.
Но об этой обязанности налоговым органам довольно часто напоминают суды.
Так АС Северо-Кавказского округа в своем Постановлении от 11.03.2020 по делу № А53-22780/2019 поддержал требование налогоплательщика о взыскании с налогового органа 1 659 451 рубля 45 копеек процентов на излишне уплаченные обществом 20,0 млн. руб.
История вопросаПо результатам выездной налоговой проверки инспекция приняла решение от 19.03.2018 о начислении обществу «Дон-Строй» НДС и штрафных санкций на сумму более 20,0 млн. руб.
Платежными поручениями от 23.03.2018 общество уплатило всю начисленную (20,0 млн. руб.) сумму в бюджет, а после обратилось в суд о признании решения налогового органа недействительным.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.01.2019 по делу N А53-31463/2018, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2019, решение налогового органа признано недействительным как не соответствующее Налоговому кодексу Российской Федерации.
04 апреля 2019 года общество обратилось в инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченных НДС, пени и штрафа.
В апреле — мае 2019 года обществу возвращены 20,0 млн.руб. излишне перечисленного налога.
Поскольку инспекция не начислила и не уплатила обществу проценты за нарушение срока возврата налога, пени и штрафа, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с инспекции 1 659 451 руб. 45 коп. процентов.
Доводы налогового органаПо мнению налогового органа НДС, пени и штраф, уплаченные обществом самостоятельно, не являются взысканными инспекцией, в связи с чем исключено применение п. 5 ст. 79 НК РФ.
Необходимо одновременное установление обстоятельств о том, что налог взыскан с налогоплательщика, а не уплачен им добровольно, является излишне взысканным и подлежит возврату или зачету, либо уже возвращен или зачтен.
Взыскание налога представляет собой длящийся процесс, на первом этапе которого налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате налога с предложением в установленный срок уплатить начисленную сумму. На следующем этапе налоговый орган применяет принудительные меры взыскания, предусмотренные статьями 46 и 47 Кодекса.
Таким образом, в случае перечисления налогоплательщиком денежных средств (или при подаче им соответствующих заявлений о зачете) для квалификации произведенных платежей как излишне взысканных, необходимо, чтобы наступил первый этап взыскания налога — направление налогоплательщику требования.
В данном случае по результатам налоговой проверки обществу не выставлено требование об уплате налога. Инспекция, определив размер налоговых обязательств общества в своем решении, не переходила к первому этапу взыскания налога, т.е. не направляла требование в адрес общества, следовательно, вывод о возможности квалификации добровольно уплаченных обществом 20,0 млн. руб. в качестве излишне взысканных основан на неверном толковании положений статей 69, 70, 78, 79 Кодекса.
Доводы налогоплательщика и выводы судовСогласно подпункту 5 пункта 1 статьи 21 и подпункту 7 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики имеют право на возврат сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, а налоговые органы обязаны осуществлять возврат этих сумм в порядке, предусмотренном Кодексом.
В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 N 16551/11, оценка сумм налогов как излишне уплаченных или излишне взысканных в целях применения положений статей 78 и 79 Налогового кодекса Российской Федерации должна производиться в зависимости от основания, по которому произведено исполнение налоговой обязанности, признанной в последующем отсутствующей, а именно:
— произведено ли оно на основании налоговой декларации, в которой спорная сумма налога исчислена налогоплательщиком самостоятельно, либо на основании решения, принятого налоговым органом по результатам налоговой проверки.
При этом способ исполнения указанной обязанности: самостоятельно налогоплательщиком либо путем осуществления налоговым органом мер по принудительному взысканию — правового значения не имеет.
Сам факт самостоятельного исполнения налогоплательщиком решения о привлечении к налоговой ответственности в части уплаты начисленных налоговым органом сумм налогов не является основанием для их оценки как излишне уплаченных.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, проверив законность судебных актов, выслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, правомерным взыскание с налогового органа в пользу налогоплательщика процентов за излишне взысканную сумму налогов в полном объеме.
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.03.2020 по делу N А53-22780/2019