Президентские поправки в Налоговый кодекс: обзор

Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чем суть документа?

Правительству РФ и региональным властям предоставлены полномочия по продлению сроков уплаты налогов и страховых взносов. Для малого и среднего бизнеса снижены тарифы страховых взносов. Введён порядок обложения НДФЛ с доходов по вкладам. Скорректированы правила переноса отчётных и платёжных сроков. Также внесён ряд других изменений.

Какие дополнительные полномочия получило Правительство и региональные власти?

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Правительство, в частности, получило право: приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, а также приостанавливать течение сроков, предусмотренных НК РФ; продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов; продлевать сроки сдачи в инспекцию налоговой и бухгалтерской отчётности, а также иных документов и сведений; продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате, а также сроки принятия решений о взыскании.

Региональные власти получили право продлевать сроки уплаты ЕСХН; единого налога при УСН; ЕНВД; платы за патент при ПСН; региональных и местных налогов, а также торгового сбора, если правительство еще не продлило сроки их уплаты либо не установило более ранние.

На какой срок предоставлены дополнительные полномочия?

Дополнительные полномочия Правительству и высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ предоставлены на 2020 год. Причём принятые на основании этих полномочий нормативные акты могут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, но будут действовать не дольше чем до конца текущего года.

Как снижены тарифы взносов для малого и среднего бизнеса?

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Субъекты малого и среднего бизнеса уже с 1 апреля могут платить страховые взносы по пониженным ставкам с выплат физлицам в части, превышающей федеральный МРОТ. Пониженные ставки взносов установлены в следующих размерах: 10% на ОПС, 5% на ОМС, 0% на ОСС.

Эти тарифы не меняются при превышении предельной базы для исчисления взносов.

Как будут облагаться проценты по вкладам?

НДФЛ со ставкой 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке ЦБ РФ. Из расчёта исключаются доходы в виде процентов, ставка по которым не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу. Новый порядок заработает с 1 января 2021 года и будет применяться к доходам, полученным начиная с этой даты.

Что нового в правилах переноса платёжных и отчётных сроков?

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Касательно переноса отчётных и платёжных сроков, установлено, что если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или актом Президента РФ выходным, нерабочим праздничным и/или нерабочим днём, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Какие ещё изменения?

Для налогоплательщиков, переходящих на применение УСН с ЕНВД или ПСН, предоставляется возможность учесть в расходах затраты на приобретение товаров, которые они не успели реализовать до перехода на упрощёнку. Такая компенсационная мера связана с тем, что Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ установлен запрет на применение ЕНВД и ПСН в отношении розничной торговли некоторыми товарами, подлежащими обязательной маркировке, а с 1 января 2021 года прекращает своё действие ЕНВД.

Когда Закон № 102-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 1 апреля 2020 года, за исключением отдельных положений, которые начнут применяться в другие сроки.