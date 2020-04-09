Президентские поправки в Налоговый кодекс: обзор

Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В чем суть документа?Правительству РФ и региональным властям предоставлены полномочия по продлению сроков уплаты налогов и страховых взносов. Для малого и среднего бизнеса снижены тарифы страховых взносов. Введён порядок обложения НДФЛ с доходов по вкладам. Скорректированы правила переноса отчётных и платёжных сроков. Также внесён ряд других изменений.
Какие дополнительные полномочия получило Правительство и региональные власти?Правительство, в частности, получило право: приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, а также приостанавливать течение сроков, предусмотренных НК РФ; продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов; продлевать сроки сдачи в инспекцию налоговой и бухгалтерской отчётности, а также иных документов и сведений; продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате, а также сроки принятия решений о взыскании.
Региональные власти получили право продлевать сроки уплаты ЕСХН; единого налога при УСН; ЕНВД; платы за патент при ПСН; региональных и местных налогов, а также торгового сбора, если правительство еще не продлило сроки их уплаты либо не установило более ранние.
На какой срок предоставлены дополнительные полномочия?Дополнительные полномочия Правительству и высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ предоставлены на 2020 год. Причём принятые на основании этих полномочий нормативные акты могут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, но будут действовать не дольше чем до конца текущего года.
Как снижены тарифы взносов для малого и среднего бизнеса?Субъекты малого и среднего бизнеса уже с 1 апреля могут платить страховые взносы по пониженным ставкам с выплат физлицам в части, превышающей федеральный МРОТ. Пониженные ставки взносов установлены в следующих размерах: 10% на ОПС, 5% на ОМС, 0% на ОСС.
Эти тарифы не меняются при превышении предельной базы для исчисления взносов.