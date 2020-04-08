Семь причин, почему приходящий бухгалтер – это не лучший вариант

Расскажу, почему приходящий бухгалтер не подходит для вашего бизнеса.

1. У приходящего бухгалтера проблемно оценить квалификацию, так как нет глубоких знаний в бухгалтерии.

2. Приходящий бухгалтер либо работает на основной работе, либо ведет несколько компаний. В результате Вы не можете оперативно получить ответ по своей организации.

3. Приходящий бухгалтер скорее всего выполняет какую-либо часть текущей работы (сдача налоговых отчетов).

4. Отсутствие ответственности и договора с приходящим бухгалтером. Если документация будет сдана не вовремя. В результате этого, налоговая инспекция может заблокировать расчетный счет либо наложить штрафные санкции, которые будете выплачивать Вы, а не бухгалтер.

5. Приходящие бухгалтеры чаще всего не обладают высокой квалификацией, так как загружены решением текущих задач (поиск новых клиентов, работа с текущими, переговоры с будущими и тд).

6. У приходящего бухгалтера нет как такового договора и взыскать что либо с него будет крайне проблемно. Трудовой кодекс на защите сотрудников, а не работодателей.

7. Отсутствие информационной безопасности. Очень часто получается так, что у приходящих бухгалтеров «теряется» база. После этого приходится ее восстанавливать, а это долго, дорого и лишний раз никому не нужно.