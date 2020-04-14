Что делать, если вас пытаются уволить или лишить части зарплаты в нерабочие дни

Из-за нерабочих дней тысячи россиян остались без работы и зарплаты.

Растянувшаяся на месяц «нерабочая неделя», которую придумали власти, обернулась массовыми увольнениями и урезанием зарплаты. Для тех, кого принуждают подписывать бумаги о сокращении количества рабочих дней и зарплаты, объясню, насколько это законно и что можно сделать.



С урезанием зарплаты столкнулись сотрудники организаций, деятельность которых приостановлена на время «нерабочих дней».



По закону расторжение трудовых договоров в этот период по инициативе работодателя не осуществляется. Поэтому начальство может попросить расторгнуть договор по соглашению сторон или принудить вас заключить дополнительное соглашение об изменении условий работы к трудовому договору (мы разбираем второй случай). Не нужно ничего подписывать, если вы не уверены в законности того, к чему вас принуждают.



Например, в одном из обращений, которое нам прислали, говорится, что сотрудникам ресторана сократили количество рабочих дней и часов, в связи с чем заработок официантов уменьшился на 90%. Если вы официально оформлены, такие изменения регулируются статьей 74 Трудового кодекса.



Согласно статье 74 ТК, сотрудникам можно уменьшить зарплату и количество часов, если произошли изменения организационных или технологических условий труда. Но такое решение можно принять, если работника уведомили в письменной форме как минимум за 2 месяца до этих изменений. У работника при этом есть право отказаться, и тогда работодатель должен предложить ему другую имеющуюся вакансию, если она есть. Если условия не соблюдены — сокращение зарплаты незаконно.



Когда есть угроза массового увольнения работников, работодатель имеет право ввести режим неполного рабочего дня и/или недели на срок до шести месяцев. Это законный метод. Если работник отказывается от такого режима работы — трудовой договор расторгается (в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК). Также ему положены выплаты в размере среднего месячного заработка (или более), предусмотренные статьей 178 ТК, а если остался неиспользованный отпуск, то и выплаты по 127 ТК.

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А что теперь делать? Если вам сокращают зарплату в обход закона — нужно обращаться в трудовую инспекцию. На официальном сайте есть специальная вкладка «Коронавирус: горячая линия». Инспекция направляет работодателю предостережение о недопущении нарушения, проводит проверку и может вынести предписание с требованием устранить нарушения.



Желательно документально зафиксировать нарушения со стороны работодателя. Это могут быть аудиозаписи очных или телефонных переговоров, скрины сообщений в мессенджерах или в почте, любые письменные документы, которые работодатель приносит на подпись работнику. Все подтверждающие доказательства нужно приложить к жалобе в трудовую инспекцию.