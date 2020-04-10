БухСофт отправил в окно программиста. Что происходит вообще?

Вы уже увидели рекламную кампанию бухгалтерской программы БухСофт? Уже несколько дней на просторах интернета за нами ходят их ролики. От них нам не удалось ни спрятаться, ни скрыться.Пришлось разбираться, при чему тут летающие программисты, телефоны и разрезанные счета. Пошли к издателю бухгалтерской программы БухСофт Наталье Андреевой с вопросом, что, собственно, происходит?

— Наталия, сейчас кризис у всех, мы все понимаем. Но зачем вот так? Вы решили громко выйти на рынок?

— Мы эту рекламную кампанию задумали еще в прошлом году. Хотелось рассказать о наших основных преимуществах.

Программы по своей сути одинаковы, разница только в том, кто быстрее добавит новые формы, календари, сделает поудобнее калькулятор... Соперничать в этом нет особого смысла. Но мы хотели показать малому бизнесу — а именно бухгалтеров из небольших компаний мы считаем основной своей аудиторией — что для них есть альтернатива на рынке. Поэтому в основу рекламы легли те моменты, в чем мы действительно лучше коллег по софту для бухгалтеров.

— И в чем опередили конкурентов?

— В первую очередь, круглосуточная поддержка: не только по техническим, но и бухгалтерским вопросам — в распоряжении клиентов БухСофта целая армия экспертов Системы Главбух. Более 90% обращений мы обрабатываем день в день. Нашим клиентам не приходится долго ждать помощи.

Во-вторых — это отсутствие программиста, который всегда выдается в придачу к программе, а бухгалтер становится зависимым. Мы все обновляем так, что наш клиент этого не замечает и в вызове помощника, и уж тем более, дополнительных тратах на него он не нуждается.

И в-третьих, мы даем возможность клиенту брать от программы максимум за фиксированную цену. Все необходимое для бухгалтера малого предприятия в программе есть — и бухучет, и зарплата и кадры, и подготовка отчетности, и ее отправка. Дополнительные сервисы тоже включены — аудит состояния бухгалтерии компании, проверка контрагентов и себя, справочная система и многое другое, за что наши коллеги по рынку берут дополнительные деньги. У нас никаких скрытых платежей нет.

— Сейчас время такое, многие ушли на удаленку. Или вовсе приостановили деятельность. Как думаете, сработает?

— Когда мы запустили нашу рекламную кампанию, мы поняли — что эти три преимущества необходимы бухгалтерам именно сейчас. Общение с программистами в режиме самоизоляции невозможно. В нашем случае это и не нужно. Законодательство меняется каждый час. Мы каждый четверг уже с ужасом ждем — ведь после обращений к нации наш Президент меняет привычный уклад не только простых людей, но и бухгалтеров. Одна морока с зарплатой во время праздников чего стоит. И мы довольно быстро находим решение проблем (в нашем распоряжении целые редакции холдинга) и рассказываем о них Клиентам, консультируем.

Ну и главное, о чем все задумаются серьезно сразу после карантина — о снижении издержек. И наша программа лучше всего подойдет малому бизнесу, которому придется экономить. Мы не только стоим дешевле, мы также гарантируем, что средства, которые компания потратила на БухСофт, точно не увеличатся. Выбор остался только за бухгалтерами. Которым нравится не только БухСофт, но и наша реклама. Программисты, правда, ее невзлюбили, но это и понятно :-)