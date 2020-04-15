Увольнение, отпуск и тайное посещение работы: что можно и нельзя в нерабочие дни

Специалисты службы правового консалтинга компании РУНА дали ответы на вопросы, которые касаются применения трудового законодательства в период эпидемии коронавируса.

Одномоментное увольнение работников

Вопрос: Считается ли экономическая ситуация, вызванная коронавирусом (снижение деловой активности, непоступление денег от контрагентов), обстоятельством непреодолимой силы, позволяющим уволить сотрудников без предупреждения за два месяца и без выплаты компенсации (в один день)?

Какие последствия у работодателя, если он уволит всех разом без компенсации?

Ответ: В целом законодательство предусматривает несколько способов увольнения в похожих ситуациях, но для того, чтобы работодатель мог осуществить такое увольнение, он должен соблюсти целый ряд условий.

В ТК РФ есть ряд оснований для прекращения трудового договора при возникновении обстоятельств, не зависящих от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). Одним из них в соответствии с п. 7 ч.1 ст. 83 ТК РФ является наступление чрезвычайных обстоятельств. При увольнении на таком основании обязанности предупреждать работника за два месяца нет, как и нет и запрета на увольнение одним днем, но при этом нужно выплатить все необходимые компенсации. Общее правило о их выплате установлено ч. 1 ст. 140 ТК РФ для всех работодателей.

За невыплату возмещений ответственность предусмотрена ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, где штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

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Данный пункт кодекса перечисляет чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, крупные аварии, эпидемии), если данное обстоятельство признано решением правительства или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Из представленной нормы следует, что эпидемия (коронавирус) является чрезвычайным обстоятельством, в связи с чем организация может расторгнуть трудовые договоры с работниками в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Однако стоит обратить внимание, что на текущий момент в РФ не введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), поэтому полагаю, что до введения такого режима увольнение по данной статье может быть неправомерным.

Если рассматривать обстоятельства непреодолимой силы с точки зрения экономической ситуации, то закон также предусматривает сокращение штата. Однако при таком варианте тоже есть масса ограничений.

Поскольку перечень оснований для сокращения численности не определен, работодатель самостоятельно устанавливает такие основания (ч. 1 ст. 22 ТК РФ, п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 413-О-О).

Среди таких оснований вполне может быть финансовый кризис или низкий уровень рентабельности. Однако в данном случае можно уволить не всех работников. Есть лица, которых нельзя уволить по сокращению, например, беременные, женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет и т.д. (ч. 6 ст. 81, ст. 179, ч. 1, 4 ст. 261, ст. 264 ТК РФ и пп. 15, 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

Работников в данной ситуации нужно уведомить за два месяца (ч. 2 ст. 180 ТК РФ) и предоставить все необходимые выплаты.

За несвоевременную выплату предусмотрена материальная ответственность по ст. 236 ТК РФ (выплата суммы с процентами) и уже упомянутая ранее административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Таким образом, уволить работников в один день без уведомления в текущей ситуации не представляется возможным. Но если бы такая возможность и существовала, работник все равно имеет право на получение законных выплат при увольнении. За несоблюдение данных гарантий работодатель несет ответственность.

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Несанкционированное посещение офиса

Вопрос: Компания перевела сотрудников на удаленную работу с 27.03 по 30.04.

Какая ответственность возможна в отношении организации или сотрудника, если в период действия указа о нерабочих днях и самоизоляции работник появится в офисе без ведома работодателя?

Ответ: По санкциям, предусмотренным КоАП РФ и КоАП Москвы, предусматривается специальный субъект, например, граждане, перечисленные в Указе мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ:

посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции;

совместно проживающие при изоляции с гражданами, посещавшими территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции;

в возрасте старше 65 лет;

имеющие заболевания, указанные в приложении к указу.

Таким образом, для работника ответственность может наступать в очень редких случаях и будет он нести ее как обычный гражданин, а не как лицо, определенное в рамках трудовых отношений.

Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ для работодателя может наступать ответственность в случае невыполнения им требований при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Однако если работник своевольно явился на предприятие, то такая ситуация не подпадает под состав указанной статьи и не является правонарушением.

Продление отпуска

Вопрос: В соответствии со статьей 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работника.

В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу возник вопрос: продлевается ли ежегодный оплачиваемый отпуск, если работник приносит листок временной нетрудоспособности, где указана причина нетрудоспособности и стоит код 03 — карантин?

Ответ: Да, отпуск продлевается на весь период карантина, указанный в больничном листе.

Такая причина нетрудоспособности, как карантин, не отличается оформлением и гарантиями от других причин нетрудоспособности, по которым выдается больничный лист (пп. 3 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ («Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

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Принудительный отпуск без содержания

Вопрос: Из-за коронавируса, в связи с приостановкой деятельности, сотрудников обязали написать заявления об отпуске за свой счет, а позже ввели карантин. Обязан ли работодатель выдать денежные средства? Какие штрафы могут грозить при невыплате зарплаты?

Ответ: Если сотрудников принудительно отправили в отпуск за свой счет, то работодателя могут оштрафовать — это нарушение трудового законодательства. Административная ответственность предусмотрена п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (на должностных лиц — от 1 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей).

Во время простоя по не зависящим от сторон обстоятельствам работникам следует выплачивать 2/3 дневной части оклада за каждый рабочий день (ст. 157 ТК РФ).

По карантинным мероприятиям выдается больничный в электронной форме, который оплачивается полностью из средств ФСС.