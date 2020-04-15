«Битый не битого везет»: как коронавирус повлиял на онлайн-магазины, ретейлеров и бизнес

Карантин, режим самоизоляции, дистанционная работа, закрытие некоторых предприятий и ограничения правительства — всё это, безусловно, отразилось на экономике нашей страны. Всё больше магазинов и компаний переходят в онлайн, а спрос на заказы в интернете растёт: за последние 2 месяца количество заказов увеличилось на треть, среди категорий лидируют товары для животных (аудитория выросла на 37%), товары для строительства и ремонта ( 24%), «Дача, сад и огород» ( 23%), «Спорт и отдых» ( 17%) и «Досуг и развлечения» ( 15%).

О том, какие ещё тенденции во время эпиддемии можно отметить на рынке рассказали эксперты.

Елена Шутюк, коммерческий директор федеральной логистической компании IML:

Карантин стимулирует покупателей выбирать онлайн-шопинг вместо привычного похода по магазинам. Из-за ограничений со стороны правительства, в том числе закрытия торговых центров, сильно пострадал розничный бизнес, не успевший построить каналы онлайн-продаж. Непонятная ситуация на рынке труда и с экономикой в целом негативно повлияла на спрос товаров premium-сегмента и одежды. С другой стороны, введение карантина позволило выйти в онлайн фармацевтическим и алкогольным компаниям. В связи со смягчением требований к доставке медикаментов, IML уже предлагает особые условия бизнесу, чья деятельность связана с продажей лекарств.

Трафик IML вырос, но это случилось не по всем нашим клиентам. Перераспределились объемы по категориям товаров. Ожидаемо лидируют средства личной гигиены, косметика и дезинфицирующие средства. Также выросло количество заказов книг, детских товаров, спортивного инвентаря, электроники. Забавно, но на 15% увеличились продажи товаров для взрослых и презервативов. Вырос спрос и на товары для дома: предметы интерьера, средства для уборки, кухонные и постельные принадлежности.

Под удар попали те категории товаров, которые используются за пределами квартиры. Как и говорилось в начале, больше всех пострадал сегмент одежды и обуви, спад достигает 30%. Неактуальными оказались и товары для активного отдыха и рыбалки. Кризис переживают также магазины подарков и сувениров.

Отмена таможенных пошлин не дала прирост. Из-за экономических последствий эпидемии снижается импорт товаров из стран Евросоюза и, наоборот, экспорт из России в ЕС. Усиление карантинных мер при прохождении таможни провоцирует задержки и увеличение сроков доставки. Как следствие, растет внутрироссийский трафик, меняются логистические цепи международных перевозок.

Нужно учитывать, что увеличение трафика в связи с пандемией пришлось в основном на сегмент HoReCa, а IML специализируется на non-food сегменте. Мы видим тенденцию, аналогичную прошлым двум российским кризисам, связанную с увеличением потребления FMCG-товаров. Среди клиентов IML получился следующий рейтинг по росту объемов внутри товарных категорий (от большего к меньшему): косметические средства, детские товары, книги и журналы, спортивный инвентарь, товары для дома.

На рынке для поставщиков из-за коронавируса возникли некоторые сложности, например есть проблемы с авиасообщением. Из-за карантина в некоторых городах вводятся ограничения на перевозки самолетами. Из-за снижения спроса на рейсы в удаленные регионы часть полетов попросту отменяют.

Более того, клиентам и получателям экономически не выгодно отправлять посылки самолетом, особенно в период кризиса. Они готовы жертвовать сроками в угоду цене. По их просьбам полгода назад мы успешно перевели авиаперевозки в Сибирь и на Дальний Восток на автомобильные магистральные маршруты. Сейчас IML активнее работает в этом направлении.

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Правила для передвижения курьеров и авто сейчас отличаются в разных регионах, компаниям приходится оперативно получать дополнительные разрешающие документы, чтобы работать без перебоев. Мы ожидаем послабления мер, мешающих ведению общественно важного бизнеса во время кризиса.

Частично ограничения затронули пункты выдачи товаров, расположенных в торговых центрах. Эти меры вполне оправданы, поэтому мы вынужденно переехали в более доступные места.

Тем не менее за последние два месяца мы наблюдаем увеличение числа доставок. Это означает, что оборот онлайн-продаж растет. Следовательно, выиграют ритейлеры, успевшие выйти в онлайн, построить digital-отделы и наладить каналы доставки заказов.

Для остальных игроков малого и среднего бизнеса карантин станет тяжелым временем. Сейчас самое время пересмотреть стратегию и научиться продавать онлайн.

Алексей Мисаилов, директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic:

Вызовы, которые мы наблюдаем в последнее время в мире напрямую повлияли на все секторы экономики. На сегодняшний день стабильно себя чувствуют компании, которые находятся в цепи поставок товаров первой необходимости, лекарственных средств и продуктов питания. Но и у последних уже наметилось снижение объема после того, как спал ажиотаж, середины марта. Весь непищевой ритейл сейчас находится в очень критической ситуации. Многие компании пытаются активно раскрутить онлайн-продажи, но, по моему мнению, основной фокус потребителей направлен на собственное здоровье, и дополнительные маркетинговые инструменты пока не принесли успех. При этом некоторые компании из индустрии моды, в том числе из сегмента «люкс», неплохо продают свои товары онлайн.

Динамика роста поставок за последний месяц была определена несколькими факторами: 1) закрытие фабрик и складов в Европе, 2) риск прекращения транспортного сообщения между Россией и другими странами, 3) закрытие периода 1 квартала, когда компании традиционно наращивают свои поставки, чтобы показать лучшие результаты, 3) высокий спрос на продукты питания и товары первой необходимости, 4) резкое снижение стоимости российского рубля.

Все это привело к росту поставок практически всех категорий товаров. В разрезе одного месяца выручка продуктовых ритейлеров должна, конечно, увеличиться, но не стоит забывать, что и логистические расходы тоже выросли. В связи с повышенным спросом, нехарактерным для этого периода времени, резко возрасла стоимость перевозок как из Европы, так и по России. Многие дистрибуционные центры были не готовы к такому большому объему поставок и это приводило к простоям транспортных средств. В обеспечение безопасности на складах и торговых центрах компании вынуждены инвестировать дополнительные миллионы рублей.

Основным драйвером роста объема импорта являлся спрос и наличие товара на складах производителей и дистрибьюторов. По товарным группам, по которым было произведено временное уменьшение ввозных ставок пошлин, наблюдается увеличение грузопотока на 15-20%. Но мы уже видим тренд на снижение. Потребление сложно увеличить только лишь обнулением пошлин, которые и до этого были в районе 4-6%.

У поставщиков сейчас сложная задача — необходимо быстро реагировать на изменение спроса. При этом важно учитывать географические особенности ритейлеров. Так, в центральном регионе, где превалирует поставка товаров небольшими партиями (LTL), необходимо было наладить регулярную отправку большого количества паллет. В регионы, наоборот, доставка осуществляется полными траками (FTL). Повышенный спрос спровоцировал поднятие цен на транспортные услуги. Также наблюдалась активизация мошенников, целью которых являлось воровство груза на плече от поставщика до дистрибуционных центров ритейлеров.

В ближайшее время мы ожидаем стабилизацию объемов поставок, в том числе и снижение стоимости перевозок, за счет смещения фокуса с non-food перевозчиков на продовольственные и фармацевтические товары. Омниканальность — это еще один тренд, который получил популярность до кризиса, а в период ожидаемой рецессии будет очень актуальным.