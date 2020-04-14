Как признать «коронавирусные» расходы в учете при УСН

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Расходы на покупку средств для аптечек

В перечне средств из Приказа Минздравсоцразвития России № 169н, обязательных в составе аптечки, поименованы среди прочих особенно актуальные в нашей ситуации:

— антисептические (стерильные, спиртовые) салфетки из бумажного текстилеподобного материала;

— нестерильные медицинские перчатки;

— нестерильные медицинские маски.

Градусники для измерения температуры (повышение которой является одним из основных симптомов коронавируса) в вышеназванном перечне отсутствуют. Но работодатель вправе дополнить состав аптечки. Для этого ему необходимо издать соответствующий локальный нормативный акт, что следует из ст. 8 ТК РФ и Письма Минздрава России от 29.08.2013 № 14-3/3055979-13422.

Теперь что касается учета расходов, связанных с покупкой лекарственных средств и медицинских приспособления для комплектации аптечек.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда в п. 1 ст. 346.16 НК РФ прямо не предусмотрены. В связи с этим Минфин еще в Письме от 24.10.2014 № 03-11-06/2/53908 указал на невозможность признания таких расходов в налоговой базе по «упрощенному» налогу.

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Между тем затраты, связанные с приобретением лекарственных средств и препаратов для аптечек, можно отнести к материальным расходам (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), которые принимаются к учету в порядке, предусмотренном ст. 254 НК РФ для исчисления налога на прибыль организаций. К материальным расходам относятся затраты на приобретение материалов на производственные и хозяйственные нужды, стоимость которых определяется исходя из цен их приобретения (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 254 НК РФ).

Таким образом, расходы на покупку лекарственных средств и иных медикаментов в аптечку для работников можно учесть при определении налоговой базы по УСНО. Однако в данном случае нельзя исключить споры с налоговым органом.

Расходы на покупку чистящих и дезинфицирующих средств

Затраты на приобретение чистящих, моющих и дезинфицирующих средств работодатели вправе учесть в налоговой базе по УСНО в качестве материальных расходов при соответствии критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. Основание — пп. 2 п. 1 ст. 254, пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ. Такие разъяснения даны в письмах Минфина России от 17.01.2020 № 03-11-11/1827, от 16.08.2019 № 03-11-11/62254.

Добавим: к расходам на хозяйственные нужды (то есть к материальным) относятся также затраты на приобретение туалетной бумаги, одноразовых бумажных полотенец, салфеток, туалетного мыла и др. Соответственно, они тоже уменьшают налоговую базу при УСНО (см. Письмо Минфина России от 01.09.2006 № 03-11-04/2/182).

Таким образом, суммы, потраченные на покупку хозяйственных товаров и предметов бытовой химии, «упрощенцы» могут учесть в налоговой базе по УСНО. Подобные действия, очевидно, не повлекут за собой каких-либо налоговых рисков.

Расходы на уборку производственных и офисных помещений

К материальным расходам относятся, в частности, затраты на приобретение материалов, используемых для производственных и хозяйственных нужд, а также на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или предпринимателями, и на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика (пп. 2 и 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Руководствуясь этими нормами в совокупности с положениями пп. 5 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ, чиновники Минфина считают, что расходы на уборку производственных и офисных помещений можно отнести к работам (услугам) производственного характера. Следовательно, «упрощенцы» вправе включить в налоговую базу затраты на уборку указанных помещений независимо от того, осуществляется такая уборка собственными силами «упрощенца» или же привлеченной для этих целей клининговой компанией (см. письма Минфина России от 13.04.2011 № 03-11-06/2/53, от 03.11.2009 № 03-11-06/2/235, от 25.06.2009 № 03-11-09/224).

Но все же нужно помнить, что траты на уборку прямо не поименованы в перечне разрешенных к учету при УСНО расходов (см. письма Минфина России от 20.02.2012 № 03-11-06/2/27, от 22.10.2010 № 03-11-06/2/163, от 19.10.2010 № 03-11-06/2/157). А это значит, что включение подобных затрат в налоговую базу может привести к спорам с налоговиками (см., например, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2013 по делу № А43-10855/2012).