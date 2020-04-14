Как признать «коронавирусные» расходы в учете при УСН
В ситуации, когда COVID-19 молниеносно распространяется по всему миру (включая и территорию РФ), работодатели (организации и ИП) вынуждены нести дополнительные расходы в целях минимизации угрозы инфицирования своих работников. Эти расходы связаны в том числе с приобретением обеззараживающих и дезинфицирующих средств, уборкой территорий и помещений и аналогичными задачами. Как следствие — возникает вопрос о возможности признания таких расходов для целей налогообложения, поскольку большинство из них напрямую не поименованы в перечне разрешенных в рамках УСНО расходов. Подсказки на этот счет — в данном материале.
Правовые основы мер противодействия COVID-19
В Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6 даны рекомендации юридическим лицам и ИП по организации режима работы. В частности, обращено внимание на необходимость:
— дезинфекции контактных поверхностей;
— использования оборудования по обеззараживанию воздуха;
— формирования запаса дезинфицирующих средств.
Кроме того, положения ст. 212, 223 ТК РФ обязывают работодателей обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. Поэтому в целях обеспечения нормальных условий труда работодатели, как правило, приобретают аптечки. Перечень средств, которые должны быть в такой аптечке, определен Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.