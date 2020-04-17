Документы, которые надо составить при нарушении договоров из-за пандемии

Заключая договор стороны, раньше не придавали особого значения отдельным условиям. Среди них антикоррупционная оговорка, положение о конфиденциальности, условие об обстоятельствах непреодолимой силы (о форс-мажоре) и некоторые другие.
Что делать, если из-за вспышки COVID-19 ваш контрагент или вы или не можете исполнить взятые на себя обязательства, как избежать судебных тяжб и финансовых потерь, читайте в статье младшего юриста МКА «Князев и партнеры» Екатерины Усачевой.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией может быть охарактеризована как пандемия, как следствие, государством принимаются и на федеральном, и на региональном уровне, меры, направленные на предотвращение распространения заболевания. Эти обстоятельства затронули жизнь каждого.
Не обошли стороной изменения и бизнес. Для кого-то последствия оказались не значительными, кто-то, наоборот, смог расширить свою деятельность, но большая часть компаний столкнулась с серьезными трудностями.
Одной из проблем стало исполнение договорных обязательств.
Условно можно выделить несколько групп:
1. изменения не повлияли на исполнение договора;
2. исполнитель (арендатор, подрядчик, поставщик и др.) не может надлежащим образом исполнить обязательств;
3. заказчик (арендодатель, покупатель и др.) утратил интерес к исполнению договора.
Ситуация, при которой ограничения не затронули деятельность компании, является наиболее благоприятной ввиду чего нами рассмотрена не будет.