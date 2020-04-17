Документы, которые надо составить при нарушении договоров из-за пандемии

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Остановимся подробнее на других вариантах развития событий.

Сторона в связи с мерами, принимаемыми государством, может не иметь возможности исполнить свои обязательства либо столкнется с затруднениями при их исполнении.

Например:

у поставщика может отсутствовать необходимое оборудование ввиду таможенных ограничений;

подрядчик нарушает сроки выполнения работ ввиду того, что рабочие не могут работать в прежнем режиме;

арендатор ресторана (салона красоты без лицензии и др. запрещенные виды деятельности) не сможет в полном объеме и своевременно оплачивать аренду ввиду приостановления деятельности;

организатору мероприятия не потребуется стенд и оборудование, которые он заказал для проведения мероприятия, которое теперь отменено и иные ситуации, которых может сложиться огромное количество.

В подобных случаях необходимо определить к чему относится произошедшее: к предпринимательскому риску либо к форс-мажору. Между понятиями тонкая грань, которую следует объективно оценить для выработки тактики дальнейших действий.

Помощь в такой ситуации могут оказать разъяснения. Например, Торгово-промышленная палата дала ответы на часто задаваемые вопросы.

По их мнению, введение запретов на проведение мероприятий может быть рассмотрено в качестве обстоятельства непреодолимой силы для выставочников и других организаторов мероприятий, проводимых с участием большого количества граждан[1].

Также Торгово-промышленная палата с учетом экстремальной ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, поручила Торгово-промышленным палатам субъектов РФ выдавать при наличии достаточных оснований сертификаты о форс-мажоре по договорам, заключенным между российскими субъектами предпринимательской деятельности, что может быть использовано в качестве доказательства[2].

После определения того, что стало причиной затруднений необходимо выбрать путь, по которому будет выстраиваться правое обоснование позиции, а также то, каких результатов хотелось бы достигнуть:

1. Если положения о форс-мажоре применимы к вам, то можно сослаться на п.3 ст.401 ГК РФ. Данная статья может использоваться в совокупности с другими, а также использоваться при направлении уведомления в информационных целях, для возможности освобождения от санкций за неисполнение обязательств. 2. При желании прекратить обязательства можно сослаться на ст.ст.416, 417, 451 ГК РФ, подтвердив их применимость конкретными фактами и доказательствами (например, сославшись на конкретные Указы мэра г. Москвы, которым вводились ограничения). Указав ст.407 ГК РФ предложите контрагенту расторгнуть договор по соглашению сторон на предложенных условиях. 3. Если задача в изменении условий Договора, в т.ч. путем приостановления его действия, то обосновать это можно ст.ст.450, 451 ГК РФ.

Дополнительно можно сослаться на правовые нормы, регулирующие отдельные виды правоотношений. Например, на ст.614 ГК РФ в арендных отношениях.

Помимо этого, для обоснования позиции необходимо учитывать договоренности сторон. Для этого проанализируйте условия договора об обстоятельствах непреодолимой силы, о порядке расторжения и изменения договора.

В случае, если там установлен особый порядок, то необходимо его придерживаться, ссылаясь не только на нормы закона, но и на договор.

После определения позиции и заявляемых требований направляется уведомление.

В уведомлении необходимо четко изложить фактические обстоятельства, отражающие причинно-следственную связь между распространением коронавируса, введенными ограничениями и последствиями для исполнения конкретного обязательства.

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Вместе с уведомлением может быть направлено на подписание дополнительное соглашение или соглашение о расторжении договора.

Получив такое уведомление, другая сторона также должна осознавать правовые последствия.

Встречаются недобросовестные контрагенты, которые пытаются воспользоваться ситуацией и необоснованно получить дополнительные выгоды, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

По этой причине лицу, получившему такое уведомление, следует также оценить ситуацию с точки зрения применимости к ней положений об обстоятельствах непреодолимой силы, проверить обоснование причинно-следственной связи, а также соблюдение заявителем требований договора.

Для выражения своей позиции рекомендуем подготовить мотивированный ответ в письменном виде.

В таком ответе возможно признать факт наступления форс-мажора либо возражать этому, а также сторона может принять предложение контрагента по изменению или расторжению договора.

Если предложенные стороной варианты не устраивают, то в переписке можно начать проведение переговоров.

Каждый участник правоотношений должен понимать, что доведение спора до суда — наиболее неблагоприятный вариант развития событий.

Поэтому в ходе обсуждений придерживайтесь концепции win-win, что только укрепит Ваши договорные отношения и позволит продолжить сотрудничество на долгосрочной основе.

В связи с этим, мы подготовили для читателей klerk.ru схему — алгоритм действий при невозможности исполнения договорные обязательства. Кроме того, наши юристы разработали шаблоны документов, которые помогут юридически грамотно оформить достигнутые договоренности.

Эти и другие шаблоны можно скачать здесь.

[1]https://mostpp.ru/news/deyatelnost-mtpp/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/?fbclid=IwAR01l4acxIZ1xWzNWewxhHV_gQyi5EcpO_uyzcGaUiHmoWfcx00-PaU1jgE