Как оформлять отношения с работниками в нерабочие дни: примеры всех нужных документов

Указом Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» объявленный ранее нерабочим период с 30 марта 2020 г. до 3 апреля 2020 г. продлен до 30 апреля 2020 г. Не смотря на озвученную Президентом возможность сокращения региональными властями данного срока и на допуск в ряде регионов (как, например, в Свердловской области) большего, чем раньше, числа предприятий, нельзя исключать возможность, что с учетом эпидемиологической ситуации период «нерабочих дней», наоборот, будет увеличен, а перечень предприятий, которые смогут работать — снова сокращен.

Поскольку надежды на быстрое завершение объявленного Президентом режима «нерабочих дней» уже не сбылись, для работодателей по-прежнему острым остается вопрос о том как оформлять взаимоотношения с работниками в новых условиях и как оптимизировать нагрузку на фонд оплаты труда, когда многие бизнесы попали в ситуацию фактического простоя и испытывают острый дефицит оборотных средств.

Как разъяснил Минтруд России, объявленные «нерабочие дни» не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, то есть не такие уж они на самом деле и нерабочие. Оплата работы в «нерабочие дни» должна производиться в обычном, а не повышенном размере (п. 3 Рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 марта 2020 г. «Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»).

Если работник находится в отпуске, то «нерабочие дни» с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. (п. 2 Рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 марта 2020 г. «Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»). Очевидно, что данное разъяснение относится и к отпуску, приходящемуся на период с 4 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.

Продолжаем работать потому что попадаем в «льготную» категорию предприятий

Дни с 30 марта 2020 г. объявлены нерабочими не для всех.

Указами Президента России от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 762-р «Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости», а также решениями региональных властей (на примере Свердловской области это указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ в редакциях, утвержденных Указом Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 г. № 175-УГ и Указом Губернатора Свердловской области от 12.04.2020 г. № 176-УГ) определен круг организаций, которые могут осуществлять свою деятельность.

Если предприятие не входит в ограничивающих деятельность перечень из указов Президента России или региональных властей, то его деятельность осуществляется в штатном режиме, но с соблюдением определенных требований, в первую очередь, связанных с необходимостью изоляции заболевших, а также с временной изоляцией прибывших из зарубежных стран, с обеспечением «социальной» дистанции в 1,5-2 м, с необходимостью осуществлять дезинфекционную обработку помещений и оборудования и предоставлением работникам средств индивидуальной защиты и антисептиков и т.п.

На федеральном уровне такие правила содержатся в письме Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, на региональном — в решениях региональных властей и документах регионального управения Роспотребнадзора (в Свердловской области это постановление Главного государственного санитарного врача Свердловской области от 10.04.2020 г. № 05/02-2 «О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области»).

Кроме того, учитывая введение в ряде регионов определенных ограничений по перемещению граждан во избежание недоразумений таким работодателям дополнительно можно рекомендовать выдать всем работникам справку, в которой со ссылкой на Указ Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и соответствующий нормативный акт региональных властей будет указано, что работник трудится в организации, деятельность которой разрешена в соответствии с такими нормативными актами.

Пример справки На бланке организации, с указанием даты выдачи «Настоящим сообщаю, что ______________________ (ФИО) (паспорт серии _____ № ______, выдан ________________________ «____»________________) осуществляет трудовую деятельность в ________________________ (ИНН ________________________, адрес____________________), которое осуществляет разрешенную в соответствии с указом Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и ____________________ (указывается нормативный акт региональных властей) деятельность, а именно - ______________________. Работник осуществляет передвижения по городу _______________ в связи с выполнением своих трудовых обязанностей по _____________________ (кратко нужно указать, какие)».

Справка заверяется руководителя организации и печатью (при наличии).

Переводим работников на «удаленку»

Минтруд России разъяснил, что «нерабочие» могут быть рабочими и для работников, осуществляющих удаленный (дистанционный) режим работы (Рекомендациях Минтруда России от 26 марта 2020 г., Письмо Минтруда России от 27.03.2020 г. № 14-4/10/П-2741 «О дополнении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206»). Иными словами, работодатель, который должен приостановить деятельность в соответствии с Указами Президента России или решениями региональных властей, может перевести работников на «удаленный» режим работы и продолжить функционировать.

Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (ст. 312.1 Трудового кодекса РФ).

Оформляя дистанционный режим работы с сотрудником, нужно помнить, что общий принцип трудового законодательства — приоритет интересов работника и необходимость достижения с ним соглашений по вопросам трудовых отношений.

Поэтому такое изменение условий труда лучше оформить дополнительным соглашением к трудовому договору. Этот же вывод можно сделать и из содержания п. 3 Письма Минтруда России от 27.03.2020 г. № 14-4/10/П-2741. Причем это соглашение можно оформить «путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке».

Учитывая обстоятельства, послужившие причиной заключения подобного соглашения, целесообразно отразить в нем, в частности, следующие моменты:

1) причину заключения соглашения

Пример:

Настоящее дополнительное соглашение к Трудовому договору № ___ от ________ заключено во исполнение Указа Президента России от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»____________________ (указывается нормативный акт региональных властей).

2) предмет соглашения

Пример:

Стороны пришли к соглашению о выполнении Работником предусмотренной Трудовым договором № ___ от ________ работы дистанционно. В период действия настоящего дополнительного соглашения права и обязанности Работника и Работодателя регулируются нормами трудового законодательства в отношении дистанционных работников, настоящим дополнительным соглашением и, в не противоречащей им части, условиями Трудового договора № ___ от ________.;

3) режим рабочего времени и отдыха

Пример:

Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: продолжительность рабочей недели — пятидневная, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего дня: 8 часов. Время начала рабочего дня - _____ часов, время окончания рабочего дня - ____ часов. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 1 час.

4) способ взаимодействия с работодателем и другими сотрудниками, порядок отчетов о работе

Пример:

Работник в течение рабочего времени должен обеспечить Работодателю, другим сотрудникам Работодателя, клиентам Работодателя возможность связи с ним для сообщения заданий и получения необходимой информации и отчетов по номеру телефона_____________; по электронной почте с адресом ____________; с использованием программы __________ (аккаунт __________). Информация об указанных способах связи может быть передана другим сотрудникам Работодателя и клиентам Работодателя. Работодатель в течение рабочего времени должен обеспечить Работнику возможность связи с ним для получения необходимой информации и отчетов по номеру телефона_____________; по электронной почте с адресом ____________; с использованием программы __________ (аккаунт __________). Работник ежедневно до ______ часов (1 раз в ____ дней до ________ часов последнего дня периода) предоставляет Работодателю информацию о проделанной работе.

5) предоставление (не предоставление) работнику оборудования, материалов для выполнения работы, установление компенсации за использование работником для работы своего оборудования или материалов

Пример: Работник выполняет работу с использованием собственного оборудования (компьютер, мобильный телефон). Компенсация за использование Работником его оборудования производится в размере ____ руб. за рабочий день. Дополнительно Работнику выплачивается компенсация расходов для обеспечения связи в размере ____ руб. за рабочий день.

6) срок действия соглашения

Пример:

Настоящее соглашение заключается на срокс … до 30 апреля 2020 г., если нерабочие дни не будут отменены ранее решением органов государственной власти. В этом случае действие приказа № ___ от «____»________ 2020 г. автоматически прекращается, деятельность организации возобновляется в обычном режиме.;

Также достижение соглашения возможно и посредством издания приказа по предприятию, в котором будет указана:

основание приказа: ссылка на Указы Президента России и решение региональных властей о введении нерабочих дней и о необходимости приостановить деятельность предприятий для предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

содержание самого решения: возможность перехода работников на основании их заявления на «удаленный» режим работы с перечислением необходимых для организации «удаленной» работы вопросов (по аналогии с соглашением);

срок действия такого приказа - с … до 30 апреля 2020 г., если нерабочие дни не будут отменены ранее решением органов государственной власти. В этом случае действие приказа автоматически прекращается, деятельность организации возобновляется в обычном режиме.

В этом случае согласие работника с переходом на «удаленный» режим в соответствии с таким приказом должно быть оформлено заявлением работника.

Пример:

Во исполнение Указа Президента России от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ____________________ (указывается нормативный акт региональных властей), в связи с введением органами государственной власти ограничительных мер, в целях уменьшения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Предоставить работникам ООО «-----» на основании их заявлений возможность выполнения предусмотренной заключенными с ними трудовыми договорами работы дистанционно на следующих условиях: 1.1. В период действия настоящего Приказа права и обязанности Работника и Работодателя регулируются нормами трудового законодательства в отношении дистанционных работников, настоящим приказом и, в не противоречащей им части, условиями заключенного с работником трудового договора.; 1.2. Работнику, осуществляющему работу дистанционно, устанавливается следующий режим рабочего времени: продолжительность рабочей недели — пятидневная, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего дня: 8 часов. Время начала рабочего дня - _____ часов, время окончания рабочего дня - ____ часов. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 1 час. 1.3. Работник в течение рабочего времени должен обеспечить Работодателю, другим сотрудникам Работодателя, клиентам Работодателя возможность связи с ним для сообщения заданий и получения необходимой информации и отчетов по указанным в заявлении номеру телефона; по электронной почте; с использованием программ интернет-связи (включая мессенджеры). Информация об указанных способах связи может быть передана другим сотрудникам Работодателя и клиентам Работодателя. 1.4. Руководители подразделений в течение рабочего времени должны обеспечить Работнику возможность связи с ними для получения необходимой информации и отчетов по номеру телефона; по электронной почте; с использованием программ интернет-связи (включая мессенджеры) в соответствии с списком. 1.5. Работник ежедневно до ______ часов (1 раз в ____ дней до ________ часов последнего дня периода) предоставляет Работодателю информацию о проделанной работе. 1.6. Работник выполняет работу с использованием собственного оборудования (компьютер, мобильный телефон). Компенсация за использование Работником его оборудования производится в размере ____ руб. за рабочий день. Дополнительно Работнику выплачивается компенсация расходов для обеспечения связи в размере ____ руб. за рабочий день. 2. Руководителям подразделений ООО «------» до __________ часов дня издания приказа предоставить в _____________ список номеров телефонов; адресов электронной почты; программ интернет-связи (включая мессенджеры) для осуществления связи с ними. 3. Работникам, желающим выполнять работу дистанционно, не позднее «____»_________ 2020 г. предоставить в ___________ свои заявления. 4. Настоящий приказ действует с «___»____________ 2020 г. до 30 апреля 2020 г., если нерабочие дни или установленные ограничительные меры не будут отменены ранее решением органов государственной власти. В этом случае действие настоящего приказа прекращается, со дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего акта органа государственной власти, деятельность организации возобновляется в обычном режиме. 5. Обязанность по уведомлению работников о прекращении действия приказа и контроль за его исполнением оставляю за собой.

Помимо изложенных выше вариантов, на мой взгляд, перевод работников в «удаленный» режим также возможен изданием приказа в соответствии с ч. 2, 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми «В случае… эпидемии... и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий».

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера) ... если простой … вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи».

Очевидно, что принятые Президентом России и региональными властями решения о приостановке деятельности организаций, приводящей к ее простою, связаны с эпидемией коронавируса, которая является исключительным случаем, ставящим под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Приняты такие решения «для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий».

Таким образом, перевод работников в «удаленный» режим возможен изданием приказа, в котором должны быть указаны:

основание приказа: ссылка на ранее перечисленные Указы Президента России, решения органов государственной власти региона о введении нерабочих дней и о необходимости приостановить деятельность предприятий; ссылка на ч. 2, 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ с уточнением, что приказ принимается в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая является исключительным случаем, ставящим под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, для предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и предотвращения наступления негативных последствий;

содержание решения — перевод работников на не обусловленную трудовым договором дистанционную работу.

Необходимо обратить внимание, что в этом случае возможно и изменение трудовой функции работника. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

Оплата труда работника будет производиться по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Также целесообразно в приказе изложить необходимые для организации «удаленной» работы сотрудников вопросы.

срок действия приказа.

Пример:

Во исполнение Указа Президента России от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ____________________ (указывается нормативный акт региональных властей), в связи с введением органами государственной власти ограничительных мер, в связи с распространением на территории Свердловской области коронавирусной инфекции COVID-19, которая является исключительным случаем, ставящим под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, для предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и предотвращения наступления негативных последствий, руководствуясь ч. 2, 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ ПРИКАЗЫВАЮ: 1. С «____»____________ 2020 г. перевести работников ООО «----» на дистанционную работус сохранением должностных обязанностей, предусмотренных заключенными трудовыми договорами. В период действия настоящего Приказа права и обязанности Работника и Работодателя регулируются нормами трудового законодательства в отношении дистанционных работников, настоящим приказом и, в не противоречащей им части, условиями заключенного с работником трудового договора. 2. В срок ____ часов до «____»__________ 2020 г. работникам ООО «----» предоставить ______________ (должность и ФИО) информацию о номерах телефонов; адресах электронной почты; программах интернет-связи (включая мессенджеры) для осуществления связи с ними. 3. Установить следующий режим рабочего времени: (можно применить варианты из примеров выше) 4. Настоящий приказ действует с «___»____________ 2020 г. до 30 апреля 2020 г., если нерабочие дни либо введенные ограничительные меры не будут отменены ранее решением органов государственной власти. В этом случае действие настоящего приказа прекращается, со дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего акта органа государственной власти, деятельность организации возобновляется в обычном режиме. 5. Обязанность по уведомлению работников о прекращении действия приказа и контроль за его исполнением оставляю за собой.

Работодатель вправе самостоятельно выбрать наиболее удобный ему вариант перевода работников на «удаленный» режим. Однако, нужно помнить, что на данный момент разъяснения Минтруда России содержат указание только на соглашение. Иные способы могут потребовать дополнительного обоснования.

Приостанавливаем работу

Если работодатель не входит в «льготную» категорию предприятий и не может перевести какую-то часть работников на «удаленный» режим, в соответствии с указами Президента России и органов государственной власти региона он должен приостановить деятельность.

В этом случае возникает простой, возникший по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

О начале простоя также должен быть издан приказ, содержащий:

основание приказа: ссылка на ранее перечисленные Указы Президента России, решения органов государственной власти региона о введении нерабочих дней и о необходимости приостановить деятельность предприятий с уточнением, что приказ принимается в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19; ссылка на ч. 3 ст. 72.2, ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса РФ;

срок действия приказа - с … до 30 апреля 2020 г., если нерабочие дни не будут отменены ранее решением органов государственной власти. В этом случае действие приказа автоматически прекращается, деятельность организации возобновляется в обычном режиме.

указание на размер выплачиваемого заработка.

Пример:

Во исполнение Указа Президента России от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Президента России от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ____________________ (указывается нормативный акт региональных властей), в связи с распространением на территории Свердловской области коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с введением органами государственной власти нерабочих дней, а также ограничительных мер, в результате которых осуществление деятельности ООО «----» временно не возможно, руководствуясь ч. 3 ст. 72.2, ч. 2 ст. Трудового кодекса РФ ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Объявить для работников ООО «----» простой с ____ часов «____»____________2020 г. до 18:00 часов 30 апреля 2020 г. 2. _____________ (ФИО, должность) рассчитать заработную плату лицам, указанным в п. 1 настоящего приказа, в соответствии с ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 2/3 тарифной ставки (оклада) пропорционально времени простоя. 3. Настоящий приказ действует с «___»____________ 2020 г. до 30 апреля 2020 г., если нерабочие дни либо введенные ограничительные меры не будут отменены ранее решением органов государственной власти. В этом случае действие настоящего приказа прекращается, со дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего акта органа государственной власти, деятельность организации возобновляется в обычном режиме. 4. Обязанность по уведомлению работников о прекращении действия приказа и контроль за его исполнением оставляю за собой.

Изменяем размер заработка работнику на период «нерабочих дней»

В условиях возникших финансовых трудностей для многих предпринимателей остро встает вопрос о том, должен ли работнику быть выплачен заработок во время объявленных «нерабочих дней», в каком размере, и как можно законно снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

Существующие варианты размера выплат напрямую связаны с режимом трудовой деятельности работника в соответствии с трудовым договором и возможности достижения с работником необходимых соглашений.

Если организация продолжает свою деятельность, работник продолжает трудиться в в соответствии с трудовым договором то никаких изменений в оплате труда не происходит.

При переходе работника на дистанционный режим работы, если не произойдет изменения длительности рабочего времени, то и изменений в размере оплаты труда также не произойдет.

Однако, если стороны придут к соглашению о выполнении работы на условиях неполного рабочего времени в соответствии с ст. 93 Трудового кодекса РФ оплата труда работника будет производиться пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Соответствующее соглашение оформляется одновременно с оформлением соглашения о начале деятельности в дистанционном режиме.

Например: если обычный режим рабочего времени работника предусматривал 5-дневную рабочую неделю с 9 до 18 часов, то при ведении при дистанционной работе неполного рабочего времени условия дополнительного соглашения могут быть сформулированы следующим образом:

«Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: продолжительность рабочей недели — пятидневная, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего дня: 6 часов. Время начала рабочего дня - _____ часов, время окончания рабочего дня - ____ часов. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 1 час. Оплата труда Работника в период действия настоящего дополнительного соглашения производится пропорционально отработанному им времени.»

В случае, если работник будет переведен в дистанционный режим не соглашением, а приказом работодателя в соответствии с ч. 2, 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, в т.ч. на требующую более низкой квалификации другую работу, оплата труда работника должна будет производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

В случае, если в организации возникает простой в cоответствии с ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса РФ, время такого простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Например: если заработная плата работника состояла из одного оклада в 30 000 руб., то за время простоя заработная плата рассчитывается из расчета 2/3 оклада - 20 000 руб. Если заработная плата работника состояла из оклада в 30 000 руб. и премии в размере 30 000 руб., то за время простоя заработная плата рассчитывается также только из расчета 2/3 оклада - 20 000 руб.

Необходимо отметить, что в вопросе о размере выплат при простое может возникнуть неясность с учетом формулировок указов Президента России, в соответствии с которыми нерабочие дни с 30 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. устанавливаются «с сохранением за работниками заработной платы» и п. 1 Рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 марта 2020 г., согласно которому «наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам». Однако, поскольку каких-либо изменений в Трудовой кодекс РФ, который является федеральным законом и имеет более высокую юридическую силу, чем указы Президента РФ, не вносилось, то при определении размера выплат при простое следует руководствоваться нормой ст. 157 Трудового кодекса.

Оплачиваемые или не оплачиваемые отпуска

Кроме того, избыточному на период введенных ограничений персоналу могут быть предоставлены как ежегодного оплачиваемые отпуска так и отпуска без сохранения заработной платы. Это возможно с согласия конкретного работника, которое оформляется заявлением работодателю с указанием периода, на который он просит предоставить ему соответствующий отпуск.