Меры налоговой поддержки бизнеса с неоднозначным эффектом

С начала распространения в России новой коронавирусной инфекции COVID-19 бизнес оказался в непростой ситуации, которую стоило бы назвать «между молотом и наковальней».

С одной стороны, в связи с объявленным в России нерабочим апрелем большинство предприятий, не относящихся к непрерывно действующим и прочим подобным организациям, должны приостановить работу, а с другой — выплатить при этом заработные платы своим сотрудникам, в срок подготовить и сдать отчетность, и, конечно, уплатить налоги.

Учитывая, что современную экономику с уверенностью можно назвать экономикой услуг, очевидно, что для большинства предприятий в этой сфере «удаленная работа сотрудников» оказалась невозможной. Как следствие — резкое падение доходов и невозможность нести те же расходы (налоги, зарплаты, аренда...). И тут на сцене появились они — меры налоговой поддержки бизнеса.

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Большая часть мер налоговой поддержки бизнеса зафиксирована в Постановлении Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» от 02.04.2020 № 409 (напомню, что Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ Правительство Российской Федерации наделено специальными полномочиями по принятию налоговых нормативных актов на период с 01 января по 31 декабря 2020 года (включительно) в области налогообложения).

С одной стороны, выглядят они вполне логично и привлекательно — отсрочки по уплате налогов для пострадавших отраслей экономики, мораторий на мероприятия налогового контроля, продление сроков сдачи отчетности... Но потенциально эти меры создадут для налогоплательщиков немало проблем. Давайте попробуем разобраться, каких.

1. Двойное регулирование «нерабочих дней», введенных указами Президента и неопределенность течения сроков сдачи отчетности

Нерабочие дни до 30 марта введены не для всех предприятий, а для тех, которые не попадают в следующий перечень: непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организаций; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Как указал Минфин России в своем Письме от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589, поскольку на эти организации режим «нерабочих дней» не распространяется, то и сроки сдачи отчетности и уплаты налогов текут для них «по-старому», и никаких отсрочек, связанных с «нерабочими днями» не предоставляется.

Представляется, что такое разъяснение создает почву для ненужной путаницы, если не сказать, хаоса. Ведь получается, что одни и те же сроки сдачи отчетности по-разному текут для разных компаний. Так что в ближайшем будущем мы увидим, боюсь, не один десяток споров по штрафам за «несвоевременное предоставление отчетности».

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2. Отсрочки уплаты налогов

В уже названном Постановлении Правительства № 409 установлены достаточно обширный перечень отсрочек уплаты налогов. Но... эти отсрочки предоставлены не всем, а лишь тем компаниям, которым «посчастливилось» оказаться в списке пострадавших отраслей. Этот перечень также утвержден постановлением Правительства, и определить, относится ли компания к «пострадавшим» можно по коду ОКВЭД.

При этом учитывается, в соответствии с последними разъяснениями ФНС, только основной код, что сразу исключает из списка претендующих на налоговые отсрочки компаний значительную их часть. Но даже имеющихся отсрочек предусмотрено не так уж и много (например, для целей исчисление и уплаты НДС ничего не меняется).

Для всех «непострадавших» (хотя мы с вами понимаем, что пострадали и пострадают в конечном итоге абсолютно все отрасли экономики без каких-либо исключений) при предоставленных отсрочках сдачи отчетности отсрочки/рассрочки уплаты налогов НЕ предусмотрены.

Ну и, напомню, что отсрочка уплаты налога не означает, что налог в принципе не должен быть уплачен. Должен быть, просто позже (а когда именно у предприятия будут деньги, чтобы уплатить и текущие, и отсроченные платежи, в нынешних условиях — большой вопрос).

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3. Снижение страховых взносов

По сути — это единственная реальная мера для снижения бремени на бизнес. Но и она предусмотрена НЕ для всех, а только для субъектов малого/среднего предпринимательства (МСП). И даже в применении этой меры нас, определенно ждут сложности. Из текста Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, которым установлена эта мера, не следует, как часто налогоплательщик должен определять исчисление взносов с базы в пределах МРОТ и выше МРОТ (поскольку для них предусмотрены разные ставки) — каждый месяц или нарастающим итогом с начала расчетного периода.

В отсутствие ясности, будет много ошибок, которые, опять же, чреваты дополнительными штрафами.

4. Мораторий на мероприятия налогового контроля

Сама по себе данная мера поддержки бизнеса не вызывает вопросов: в условиях пандемии налоговый контроль хотя бы на период действия «режима повышенной готовности» и «нерабочих дней» должен быть ослаблен. Однако, мы понимаем, что у любой медали две стороны.

Завершение срока действия этой меры, судя по всему, повлечет за собой взрывной рост числа налоговых проверок, к которым имеет смысл готовиться уже сейчас.

Ниже представлены изменения в законодательство, направленные на налоговую поддержку бизнеса, на федеральном уровне по состоянию на 16.04.2020.

Общие изменения

Основные изменения внесены ФЗ от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Здесь и далее все изменения урегулированы указанным законом, если из текста соответствующей строки таблицы не следует иное.

Правительство Российской Федерации наделяется специальными полномочиями по принятию налоговых нормативных актов на период с 01 января по 31 декабря 2020 года (включительно) в области:

сроков проведения мероприятий налогового контроля;

сроков уплаты налогов, сборов, взносов, направления требований об уплате;

сроков предоставления налоговой, бухгалтерской отчетности и иных документов, ответственности за их непредоставление;

сроков, порядка, условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

особенностей применения способов обеспечения исполнения налоговых обязательств.

Акты Правительства в соответствующих вопросах будут иметь приоритет перед нормами НК РФ.

Также внесены изменения в п. 7 ст. 6.1 НК РФ — установлено, что когда последний день срока приходится на день, признаваемый, в том числе, в соответствии с актом Президента РФ, выходным, праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Поэтому в случае, если уплата тех или авансовых платежей/налоговых платежей приходится на апрель, сроком их уплаты будет ближайший следующий рабочий день в ма

Страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства (до 250 сотрудников, до 2000 млн руб. выручки)

С 01.04.2020 субъекты малого и среднего предпринимательства будут платить взносы следующим образом: сумма выплат до размеров МРОТ (на 1-е число месяца) облагается по ставке 22%, а сумма в части, превышающей МРОТ, по ставке в 10 %.

С 2021 года ставки взносов для субъектов МСП при выплатах выше МРОТ, но до достижения предельной величины базы для исчисления взносов будут аналогичны тем, что применяются сегодня к базе свыше этой предельной величины: 10% на пенсионное обеспечение, 5% — на обязательное медицинское страхование, 0% на обязательное социальной страхование на случай временной нетрудоспособности. Социальное страхование от несчастных случаев изменениями не охватывается.

Продление сроков уплаты налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» от 2 апреля 2020 г. № 409 для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (реестр МСП), и ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19 (перечень см. ниже):

— на 6 мес. продлевается срок уплаты налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 г.;

— на 3 мес. продлевается срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый ИП в соответствии с п. 6 ст. 227 НК РФ;

— на 6 мес. продлевается срок уплаты налогов (за исключением НДС; налога на профессиональный доход; налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и 1 квартал 2020 г.; на 4 месяца — за апрель — июнь, за 2 квартал и первое полугодие 2020 г;

— на 4 мес. продлевается срок уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 г.;

— до 30.10.2020 продлеваются сроки уплаты авансов по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество организаций за 1 кв. 2020 г.; до 30.12.2020 — за 2 кв. 2020 г.

Приостановление принудительного взыскания задолженности

Письмо ФНС России от 25.03.2020 № КЧ-4-8/5147@

Приостановлены мероприятия, направленные на принудительное взыскание задолженности с субъектов МСП, а также организаций, попавших в перечень наиболее пострадавших отраслей, на которые будут распространены указанные меры поддержки:

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

2. Культура, организация досуга и развлечений

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма

5. Гостиничный бизнес

6. Общественное питание

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

8. Деятельность по организации конференций и выставок

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Постановлением Правительства от 10 апреля 2020 года № 479 расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

1. Деятельность в области демонстрации кинофильмов;

2. Деятельность в области здравоохранения: стоматологическая практика.

Письмо ФНС России от 03.04.2020 № ЕД-20-8/37@

Приостановлены применение мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных НК РФ, до 30.04.2020 (включительно) в отношении всех налогоплательщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что должник не относится к налогоплательщикам, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации меры взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть применены только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа.

Меры в сфере налоговых проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» от 2 апреля 2020 г. № 409

Приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о назначении выездных налоговых проверок и проверок в области контроля за ТЦО, а также приостановление до указанной даты проведение начатых проверок.

Приостановление до 01.06.2020 течения сроков, предусмотренных НК РФ, в отношении указанных проверок, а также процедур, предусмотренных статьями 100, 101, 101.4 НК РФ (то есть будут продлены все процедурные сроки проведения проверок и рассмотрения их материалов с вынесением решений по их итогам).

Приостановление до 01.06.2020 проверок в области валютного контроля, если до указанной даты не истекают сроки давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения.

Приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о приостановлении операций по счетам в связи с непредоставлением деклараций или ненаправлением квитанций о приеме документов по ТКС.

Приостанавливается взыскание недоимки (пени, штрафа и процентов) с медицинских компаний в части, в которой их неисполнение влечет невозможность закупки медицинских товаров. В случае блокирования счета медицинским компаниям разрешено оплачивать медицинские товары, по которым НДС равен 10% или не платится.

Продление на 20 рабочих дней сроков предоставления информации (документов) по требованиям налоговых органов, если срок их предоставления приходится на март-май 2020 года; освобождение от ответственности по статье 126 НК РФ за непредоставление документов в этот период.

Продление на 10 рабочих дней сроков представления документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации), пояснений, направляемому в рамках камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно.

Увеличение на 6 месяцев предельных сроков направления требования об уплате и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ в числе прочего предложено обеспечить проведение процедур рассмотрения материалов налоговых проверок с использованием систем ТКС.

Налоговый мониторинг в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» от 2 апреля 2020 г. № 409

Продление на три месяца срока подачи заявлений о переходе на налоговый мониторинг с 2021 года.

Новые сроки представления отчетности смотрите тут.

Отсрочки или рассрочки по уплате налогов

Правительство в Постановлении Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» от 2 апреля 2020 г. № 409 утвердило новые правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов.

Отдельно определен перечень стратегических, системообразующих либо градообразующих организаций, ведущих деятельность в отраслях российской экономики по соответствующим распоряжениям (Правилами предусмотрены особенности рассрочки и отсрочки для этих компаний). Всего в перечень системообразующих организаций вошли 646 компаний.

Налогоплательщик будет иметь право на отсрочку или рассрочку уплаты налоговых платежей, при наличии хотя бы одного из следующих показателей:

1) снижение доходов, более чем на 10 процентов;

2) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемой НДС по ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;

3) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

Расчет снижения размера доходов, стоимости реализованных товаров (работ, услуг) и имущественных прав производится на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке. Эти данные сравниваются с показателем за аналогичный период 2019 года. В случае, если организация была создана либо физическое лицо зарегистрировалось в качестве ИП в 2019 году, для расчета сравниваемого показателя принимается во внимание два квартала, предшествующие кварталу, за который рассчитывается текущий показатель.

Наличие убытка определяется на основании данных декларации по налогу на прибыль за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке.

Показатель снижения доходов от реализации товаров (работ, услуг), облагаемой НДС по ставке 0 процентов, рассчитывается, если объем данной реализации составляет более 50 % от общего объема реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

Заявление об отсрочке или рассрочке рассматривается в соответствии с настоящими правилами в случае, если оно подано до 1 декабря 2020 года.

При предоставлении отсрочки до 6 месяцев предоставление обеспечения исполнения обязанности не требуется.

Отсрочка по уплате налоговых платежей предоставляется с момента вынесения соответствующего решения на следующие сроки (при условии, если меньший срок не указан в заявлении заинтересованного лица):

а) на 1 год при наличии одного из следующих критериев:

— снижение выручки более чем 50%;

— наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 30%;

— снижение выручки стратегических, системообразующих, градообразующим организаций, или организаций, реализующих льготируемые товары (услуги), или организаций, относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, более чем на 30%;

б) на 9 месяцев при наличии одного из следующих критериев:

— снижение выручки более чем 30%;

— наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 20%;

— снижение выручки стратегических, системообразующих, градообразующим организаций, или организаций, реализующих льготируемые товары (услуги), или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 20%;

в) на 6 месяцев при наличии одного из следующих критериев:

— снижение выручки более чем 20%;

— снижение выручки стратегических, системообразующих, градообразующим организаций, или организаций, реализующих льготируемые товары (услуги), или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10%;

г) отсрочка на 3 месяца для иных лиц.