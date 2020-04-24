Мораторий на налоговые проверки: все ли так однозначно?

В статье автор рассматривает вопрос принятия органами государственной власти мер поддержки бизнеса в виду угрозы распространения коронавирусной инфекции в виде введения моратория на осуществления налогового контроля и применение санкций, а также вопросы фактического соблюдения налоговыми органами введенных запретов, противоречия введенных запретов иным нормативным актам и разъяснениям государственных органов, что свидетельствует о несистемности законодательной техники, и необоснованном позиционировании данных мер в качестве мер поддержки в принципе.

Вопрос поддержки бизнеса и населения Российской Федерации в связи с применением ограничительных мер, введенных в большинстве субъектов в виду угрозы распространения коронавирусной инфекции, стал одним из наиболее актуальных в информационной повестке.

С начала апреля 2020 г. было принято существенное число норм, меняющих налоговое законодательство. Тем не менее, нельзя сказать, что принятые нормативные акты затрагивают налоговые обязательства большого количества налогоплательщиков, поскольку направленность данных норм имеет два основных критерия: принадлежность налогоплательщика к субъектам малого, среднего предпринимательства и его причастность к наиболее пострадавшим отраслям, определяемым Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». В этой связи, действительное число субъектов, к кому бы относились меры поддержки ничтожно мало.

Вопрос вызывает и содержание принятых норм, так как трудно представить, чтобы отсрочка, рассрочка уплаты налогов, страховых взносов, авансовых платежей, либо отсрочка сдачи налоговой отчетности являлись потенциальными генераторами дохода для предпринимателей, либо снимали с бизнеса установленную обязанность по уплате налогов, страховых взносов, либо авансовых платежей.

Наиболее своеобразным средством поддержки бизнеса можно назвать введенные моратории на осуществление контрольно-надзорных функций государственных органов и применение ряда санкций.

С целью наибольшего погружения в данный вопрос предлагаем обратиться к соответствующей нормативно-правовой базе.

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В первую очередь, следует обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов») (далее — Постановление № 409), которым предусмотрено 2 группы норм: первая — в поддержку субъектов предпринимательской деятельности из пострадавших отраслей, вторая — общего характера. Среди норм общего характера обращают на себя внимание пункты 3, 4 и 7 данного Постановления.

В пункте 3 Постановления № 409 продлены сроки сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности по страховым взносам (но не продлены сроки уплаты налогов), а также продлены сроки для реагирования налогоплательщиков на требования налоговых органов, а именно:

— на 20 рабочих дней продлены установленные ст. 93, 93.1 НК РФ сроки представления налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации) пояснений, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно;

— на 10 рабочих дней продлен установленный п. 3 ст. 88 НК РФ срок представления налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации), пояснений, направляемому в рамках камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно.

При этом, Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее — Указ Президента РФ № 239) установлены нерабочие дни на период до 30 апреля 2020 года включительно. В этой связи, логично, что налогоплательщики, не составляющие перечень исключений, отраженных в п. 4 Указа Президента РФ № 239, должны соблюдать введенные ограничительные меры, а значит, находятся в нерабочем режиме. Тем не менее, п. 3 Постановления № 409 допускает направление в адрес налогоплательщиков требований, продляя лишь срок ответа на них, несмотря на введенный Указом Президента РФ № 239 режим нерабочих дней.

У налогоплательщиков в этой связи вопросы простые: каким образом обеспечивать получение требований, если налогоплательщик обязан соблюдать режим нерабочих дней, а также, каким образом налогоплательщику отвечать на данные требования, если окончание срока ответа на требование приходится на нерабочий день.

Также на себя обращает внимание пункт 4 Постановления № 409, где Правительство постановило приостановить до 31 мая 2020 г. включительно:

— вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

— проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

— течение сроков, установленных НК РФ (в том числе сроков, предусмотренных статьями 100 и 101 Кодекса), в отношении проверок, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

— течение сроков, предусмотренных статьей 101.4 НК РФ;

— инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации;

— проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам соблюдения валютного законодательства Российской Федерации выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. В указанных случаях проведение проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и осуществление административного производства могут продолжаться только в части таких нарушений;

— вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3.2 статьи 76 Кодекса решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.

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Содержание данного пункта прямо показывает, что налоговые органы вправе продолжать осуществление камеральных налоговых проверок, и соответственно, истребовать необходимые документы (информацию), пояснения, исходя из ст. 88 НК РФ, что опять же входит в некоторое противоречие с установленным в Указе Президента РФ № 239 режимом нерабочих дней до 30.04.2020 г.

Также обращаем внимание, что по вопросам камеральных проверок по декларациям 3-НДФЛ есть специальное Письмо ФНС России от 09.04.2020 № БС-4-11/6022@ «О проведении КНП деклараций 3-НДФЛ», из которого следует прямое указание ФНС продолжать камеральные налоговые проверки по данному виду деклараций.

Конечно же, с точки зрения своевременного получения налогоплательщиками налоговых вычетов по НДФЛ, продолжение камеральных проверок — это разумное решение ФНС, между тем, встает вопрос соотношения данного письма ФНС с Указом Президента РФ № 239, Приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@, если налоговому органу потребуется провести допрос налогоплательщика, контрагентов в условиях введенных ограничительных мер, учитывая, что не все региональные нормативные акты, предусматривающие режим повышенной готовности, обращают внимание на приведенный аспект.

В развитие Постановления № 409 ФНС России издано и доведено до территориальных налоговых органов Письмо от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@, где содержание п. 4 Постановления № 409, диспозиция содержащихся в нем норм, практически полностью переиначена, путем введения следующих указаний ФНС:

— Если на период до 31.05.2020 включительно приходится дата, на которую назначено рассмотрение материалов налоговой проверки или дела о налоговом правонарушении, налоговому органу в письменной форме необходимо известить участвующих в таком рассмотрении лиц о новом сроке рассмотрения дел после окончания срока, установленного пунктом 4 Постановления № 409.

— Приостановления, предусмотренные в соответствии с пунктом 4 Постановления № 409, и их возобновление 01.06.2020 не требуют их оформления решением налогового органа.

— Необходимо учитывать, что приостановление течения сроков, предусмотренных статьей 100 НК РФ, не препятствует совершению налоговыми органами соответствующих процессуальных действий досрочно, то есть до 01.06.2020. Например, составить акт выездной налоговой проверки и направить его лицу, в отношении которого проведена выездная налоговая проверка. В данном случае процессуальный срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 100 НК РФ, для представления лицом, в отношении которого проведена выездная налоговая проверка, возражений на акт налоговой проверки, начинает течь 01.06.2020.

— Также приостановление течения сроков, предусмотренных статьей 101 НК РФ, не препятствует вынесению итогового решения по выездной налоговой проверке, предусмотренного пунктом 7 статьи 101 НК РФ, и направлению его лицу, в отношении которого проведена выездная налоговая проверка, если к моменту получения настоящего письма материалы такой проверки уже рассмотрены в установленном порядке, и все предусмотренные Кодексом процедуры соблюдены. В данном случае срок для вступления в силу указанного решения начинает течь 01.06.2020. Соответственно 01.06.2020 начинает течь срок для подачи апелляционной жалобы на указанное решение.

Таким образом, данное письмо наглядно показывает видоизменение со стороны ФНС России приведенных в п. 4 Постановления № 409 положений о необходимости приостановления проведения каких-либо контрольно-надзорных мероприятий в отношении налогоплательщиков.

Позиция ФНС России основана на устоявшейся, с учетом п. 14 ст. 101 НК РФ, догме о том, что главное не нарушать права налогоплательщика в части возможности предъявления возражений налоговому органу на акт проверки, а также возможности обжалования принятых в порядке п. 7 ст. 101 НК РФ решений о привлечении к ответственности, либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

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Налоговые органы и ранее пренебрегали установленными в ст. 100, 101 НК РФ сроками, т.к. главный постулат всегда соблюдался: налогоплательщикам давали установленное время на возражения и соблюдали его право на обжалование. Судебная практика такой подход всегда поддерживала, и выражаем глубокую уверенность, что поддержит она налоговиков и в ситуации с применением п. 4 Постановления № 409. В этой связи, положения данной нормы Постановления № 409, по сути, носят декларативный характер, что в контексте позиционирования данной нормы, как меры поддержки бизнеса, означает неготовность государства идти навстречу предпринимательскому сообществу даже в такой действительно сложной экономической обстановке.

Уникальность такой поддержки заключается и в том, что Письме ФНС от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ также обращается внимание на то, что до 01.06.2020 необходимо исключить проведение вне рамок выездных налоговых проверок мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками (их сотрудниками, представителями), свидетелями, иными лицами (осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган и т.п.).

Данное требование со стороны ФНС России является прямым напоминанием существования Приказа ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@, установившего запрет на проведение мероприятий налогового контроля. Прямое напоминание связано это с тем, что данный приказ повсеместно игнорировался территориальными налоговыми органами вплоть до момента введения в субъектах ограничительных мер на передвижение граждан. Следовательно, с одной стороны государством создавались меры для предотвращения распространения коронавируса, с другой стороны, само же государство в лице налоговых органов, на протяжении длительного времени, плодило факторы распространения инфекции.

Более того, полагаем, не будет секретом, если сказать, что налоговые органы продолжают осуществление не только камеральных проверок, но и предпроверочных мероприятий, направленных на отбор налогоплательщиков на выездные налоговые проверки.

В рамках данных мероприятий производится не только истребование документов, но и вызов для дачи пояснений налогоплательщиков, их представителей, вызов на допрос свидетелей. Естественно, данные проявления находят не повсеместный характер, но такая практика налогового администрирования имела место быть в практике налогового консультирования.

Помимо этого, встречаются случаи приостановления операций по счетам (хотя это также запрещено, исходя из п. 4 Постановления № 409). Более того, по данному вопросу можно сослаться и на материалы существующей судебной практики.

Так, обратило на себя внимание Определение Арбитражного суда Курганской области от 06.04.2020 по делу № А34-3201/2020 о принятии обеспечительных мер. Суд приостановил взыскание доначисленных налогов и блокировку счетов налогоплательщика в том числе из-за запрета ФНС России до 31.05.2020 выносить решения о приостановлении операций по счетам субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, обращает на себя внимание и тот факт, что в Постановлении № 409 в отношении моратория на применение налоговых санкций в число правонарушений, ответственность за которые не применяется, при их совершении в период с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно, входит лишь ст. 126 НК РФ, тогда как появившаяся в практике очевидная неопределенность в сроках сдачи отчетности и уплате налогов, зависящая от статуса налогоплательщика, прямо требует также освобождения и неприменения к налогоплательщикам в рассматриваемый период времени санкций, предусмотренных ст. 119, 122, 123 НК РФ, а также исключения применения ст. 75 НК РФ (начисление пеней) в ситуациях возникшей повсеместно неопределенности в вопросе наличия/ отсутствия у налогоплательщиков права на осуществление деятельности вследствие введения в регионах режима повышенной готовности.

Таким образом, очевидно, что субъекты нормотворчества, а также правоприменители оказались неготовыми к созданию оптимальных условий для работы бизнеса, которые бы действительно можно было квалифицировать в качестве меры поддержки предпринимателей, и принятая нормативно-правовая база, по справедливому замечанию многих представителей юридического сообщества, может быть охарактеризована как «нормативные акты, принятые в состоянии аффекта».

Тем не менее, считаем возможным выразить надежду на дальнейшее развитие нормативных актов и расширение мер поддержки бизнеса в сложившихся тяжелых экономических условиях, которые будут отражать действительное понимание государства текущих проблем бизнеса и искренние намерения в эффективном устранении последствий распространения коронавирусной инфекции и прочих факторов, повлиявших в 1 квартале 2020 г., на устойчивость экономики страны.