Выдача сертификата о форсе-мажоре в условиях коронавируса

Вследствие сложившейся обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции, Торгово-промышленная палата (далее-ТПП) приняла решение выдавать сертификаты о форс-мажоре по внутригосударственным договорам без оплаты.

Свидетельство, выдаваемое ТПП — это документ, установленной формы, который выдается по запросу лица для подтверждения факта наступления обстоятельств непреодолимой силы. До 26 марта, выдача такого сертификата стоила для заявителя 13 000 рублей. С 26 марта 2020 года ТПП и ее региональные подразделения выдают сертификат о форс-мажоре бесплатно.

Выдача сертификатов на безвозмездной основе стала возможна по ряду причин. В-первую очередь, важную роль сыграло объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, на территории РФ были введены специальные нормативные правовые акты, которые носят запретительный и ограничительный характер. В частности, были закрыты Торговые центры, места общественного питания, курортные центры и т.п. Все сферы бизнеса в большей или меньшей степени пострадали. Доходы бизнеса резко сократились, в результате чего, ТПП решила выдавать необходимые сертификаты безвозмездно.

При этом ТПП отмечает, что под форс-мажором в данном случае понимается не само распространение коронавирусной инфекции и рост числа заболевших, а те действия, которые были предприняты государственными и муниципальными органами для противодействия COVID-2019.

По причине принятия ограничительных мер, реализация соглашений и договоров в полном объеме становится затруднительной, а иногда невозможной. Сертификат, полученный от ТПП поможет компаниям избежать штрафных санкций, временно приостановить действие договора и выплаты по нему. Сертификат об обстоятельствах непреодолимой силы необходим для предъявления его контрагенту с целью недопущения расторжения договора в одностороннем порядке или начисления пени, неустойки. Если какие-то из вышеперечисленных обстоятельств уже наступили, то Сертификат о форс-мажоре можно предъявить в качестве доказательства в суде. Для суда такой Сертификат является весомым доказательством.

Для того, чтобы получить Сертификат о форс-мажоре необходимо составить заявление, исходя из пунктов специального Положения о порядке свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы. К заявлению также нужно прикрепить: правоустанавливающие и документы, полученные из регистрационного органа, документы, подтверждающие возникновение обязательств, например, договор, справка об объемах, выполненных по договору и др.

Особенно актуально получение сертификата о форс-мажоре для наиболее пострадавших от распространения COVID-2019 и ведения ограничительных мер отраслей экономики:

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Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3 — Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 51.1 — Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.21 — Деятельность грузового воздушного транспорта 52.23.1 — Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.11 — Деятельность аэропортовая 52.23.12 — Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 52.23.13 — Выполнение авиационных работ 52.23.19 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом Культура, организация досуга и развлечений 90 — Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93 — Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная 86.90.4 — Деятельность санаторно-курортных организаций Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 — Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма Гостиничный бизнес 55 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания Общественное питание 56 — Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых 88.91 — Предоставление услуг по дневному уходу за детьми Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 — Деятельность по организации конференций и выставок Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 95 — Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 96.01 — Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Для того, чтобы получить сертификат, у субъекта предпринимательской деятельности должны не только возникнуть обстоятельства непреодолимой силы, но причинно-следственная связь между этими обстоятельствами и невозможностью их исполнения в срок или в полном объеме.

По заявлениям ФАС, под форс-мажор попадают, например, уже проведение торги по организации форумов или выставок. Это касается мероприятий, запланированных на апреля-май 2020 года. При обычных обстоятельствах по закону о контрактной системе закупку отменить уже нельзя. Но в условиях коронавируса возможно признать факт форс-мажора и перенести мероприятие на более поздний срок.

Положения о форс-мажоре может коснуться договоров поставки. Некоторые субъекты РФ ограничили свободный въезд и выезд транспортных средств. В результате чего, поставка товара может быть осуществлена с значительной задержкой. Чтобы избежать штрафных санкций и расторжения договора в одностороннем следует обратиться с заявлением в ТПП для признания данных обстоятельств — форс-мажором.

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Положение о форс-мажоре коснулось самых пострадавших отраслей от коронавируса — турбизнеса, гостиничного бизнеса и авиаперевозок. Турфирмы продали путевки, но не могут отправить своих клиентов на отдых. Многие страны закрыли границы, ограничили авиасообщение и ввели жесткие меры безопасности. В следствии чего, турфирмы могут приостановить исполнение договоров, без штрафных выплат и не нести за это ответственность, если получат сертификат о форс-мажоре и предъявят его своим клиентам. Если клиенты обратиться в суд, то Свидетельство можно будет приобщить в качестве доказательства к материалам дела. Аналогичные нормы применимы в сфере гостиничного бизнеса и авиаперевозок.

Стоит отметить, что не все виды договоров подпадают под действие форс-мажора. Так, например, выплаты по договорам аренды или по лизинговым договорам подпадают под понятие «предпринимательского риска», соответственно, не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Подать заявление на получение сертификата можно до 1 сентября текущего года. Рассмотрение представленных сведений осуществляется в течение 10 дней с даты приема документов. В сложившейся ситуации, прием документов осуществляется в электронном виде.

Для прямого информирования бизнеса Торгово-промышленная палата открыла горячую линию.