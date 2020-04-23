Как нужно менять экономическую политику при пандемии?

В новых реалиях глобального кризиса медлить с помощью для бизнеса — это все равно что подписать ему смертный приговор.

Принятые Правительством РФ точечные решения не приведут к результату. Необходим комплексный подход ко всей экономике, не разделяя ее на виды деятельности, которым нужно помогать, а оценивать чисто экономические параметры деловой активности. Для этого необходимо принять новейшую экономическую политику.

В первую очередь необходимо поддержать развитие всех видов дистанционного бизнеса, среди которых реклама и образовательные услуги. Также стоит направить все силы на поддержку развития дистанционного взаимодействия контрагентов друг с другом и с государством посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и видеоконференций, в том числе в суде и других государственных органах.

Если говорить о поддержке высокотехнологических производств, их необходимо обложить не более 3% от налога на добавленную стоимость (НДС) с оборота, а лучше избавить от НДС. Налог на прибыль нужно сделать не более 10%, потому что именно эти производства будут обеспечивать мощь государства уже через несколько лет.

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Для этого есть основания. Дело в том, что наличие упрощенной системы налогообложения мешает расти малому бизнесу, делает возможным недобросовестную конкуренцию для крупного бизнеса. Тот, кто применяет дробление по упрощенной системе налогообложения, тот получает нечестные конкурентные преимущества.

Еще одним важным шагом станет субсидирование государством части зарплат тех работников, кто работал по состоянию на 31 марта и до конца пандемии. Финансирование должно идти не через банки, а через Фонд социального страхования РФ либо Пенсионный фонд РФ. Если через банки, то это должно быть одновременно с выплатой заработной платы. Самое главное, что нужно сделать, —, лишь сделав разные ставки НДС для разного вида деятельности.

Важно отметить, что наличие упрощенной системы налогообложения способствует «серому» импорту. Кроме этого, наличие упрощенной системы налогообложения и патентов позволяет законно выводить деньги из России, полученные от сдачи недвижимости физическим лицом, то есть фактически способствовать оттоку активов из России, а в России такие налогоплательщики продолжают играть значимую роль на рынке обналичивания.