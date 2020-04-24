Как сняться с учета по ЕНВД из-за коронавируса

С 30 марта многие предприниматели вынуждены были прекратить свою деятельность в связи с объявлением нерабочих дней. С этого дня запрещено работать заведениям общепита, магазинам непродовольственных товаров и бытовым услугам.

Для налогоплательщиков ЕНВД это означает не только потерю выручки, но и обязанность платить налог за то время, что деятельность не ведется. Никаких поблажек для вмененки до сих пор не принято. Поэтому чтобы не платить налог выход один — сниматься с учета, причем с 30 марта.

Подавать заявление о снятии с учета надо в течение 5-ти рабочих дней с даты прекращения деятельности, облагаемой ЕНВД. Поскольку первый рабочий день будет 6 мая, то от него отсчитываем 5 рабочих дней и получаем крайний срок 13 мая.

Но заполняя заявление (ЕНВД-2, ЕНВД-4) надо не ошибиться в коде причины снятия с учета. Поясним на примере ИП и его заявления ЕНВД-4.

Если ИП совсем перестает быть плательщиком вмененки, то в заявлении надо указать код причины 1 — в связи с прекращением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход.

Если у ИП несколько видов деятельности или несколько торговых точек, то может ему и не нужно совсем сниматься с учета в качестве плательщика ЕНВД. Но можно уведомить налоговую о прекращении применения ЕНВД по виду деятельности или конкретному магазину.

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Для этого в заявлении существует код 4 — иное. При указании в заявлении этого кода надо заполнить еще и приложение, в котором указывается код вида деятельности и адрес, по которой она осуществлялась.

Заявления о снятии с учета отправляются в ту налоговую, где организация или ИП стоят на учете как плательщик ЕНВД и куда сдаются декларации. Если таких налоговых несколько (например, несколько торговых точек в разных городах), то заявление представляется в каждую налоговую по месту постановки на учет.

Обратите внимание, что если вы ошибочно укажете код 4 вместо 1, то вы останетесь плательщиком ЕНВД и с вас будут требовать налог и декларации.

Если в заявлении в причине снятия с учета стоит цифра 1 — «в связи с прекращением предпринимательской деятельности», налоговый орган снимет с учета все точки ведения деятельности (по всем адресам), по которым налогоплательщик состоит на учете в данном налоговом органе в качестве плательщика ЕНВД. В этом случае, в течение пяти дней со дня получения заявления, налоговый орган направляет ему уведомление о снятии его с учета. Если в качестве причины указывается цифра 4, то уведомление не выдается.

После возобновления деятельности, можно будет встать на учет в качестве плательщика ЕНВД снова.