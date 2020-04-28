Тот самый план «Б». Как спастись от субсидиарки при гибели бизнеса от коронавируса

Еще месяц назад никто и подумать не мог, что бизнес в России будет так стремительно «умирать». Эксперты прогнозируют, что только в Москве порядка 80% компаний станут банкротами.

Очевидно, что мораторий на банкротство для компаний из пострадавших отраслей экономики не защищает поставщиков этих компании.

Если рестораны нельзя банкротить, что делать их поставщикам, которые имеют свои обязательства перед своими поставщиками, работниками, бюджетом и т.д. или строительные компании и производственные, которых нет в перечне?

Безусловно, следует мобилизоваться, разработать антикризисный план, т.е. предпринять все добросовестные и разумные шаги по спасению своего бизнеса.

📌 Реклама Отключить

Многие компании уже реализуют подобные меры, проводят работу с обязательствами, просят изменить условия контрактов ввиду существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), уведомляют о невозможности надлежащего исполнения обязательств с целью минимизации рисков привлечения к ответственности (ст. 401 ГК РФ) или просто прекращают исполнение обязательств со ссылкой на ст. ст. 416, 417 ГК РФ или без таковой.

Указанные средства не являются универсальными и могут быть успешно применены, когда у бизнеса есть доказательства, что обстоятельства непреодолимой силы затронули компанию или ИП, являющихся сторонами обязательств.[1]

Также организации или ИП проводят мероприятия по сокращению ФОТ (фонд оплаты труда), в том числе за счет подписания дополнительных соглашений к трудовым договорам, изменяющих форму и размер оплаты труда, объявления простоя отдельных подразделений или всего предприятия, что позволяет ограничить выплаты до 2/3 от оклада и начать процедуру сокращения штата на случай невозможности исполнения обязательств перед работниками в перспективе 2-3 месяцев.

📌 Реклама Отключить

Что делать бизнесу если предпринятых мер в итоге окажется недостаточно? Как отдавать долги компании если не будет продаж и наладить бизнес процессы в должной мере не получится? Есть ли вероятность привлечения к субсидиарной (личной имущественной) ответственности топ менеджмента и собственников бизнеса?

К сожалению ответы на эти вопросы могут не понравиться читателю, поэтому, чтобы избежать негативных последствий вам нужен план «Б»!

В первую очередь это касается отраслей бизнеса, не включенного в перечень правительства как пострадавших отраслей, и в том числе поставщиков компаний, которые включены в указанный список, т.е. кредиторов тех компаний в отношении которых в силу моратория нельзя подать заявление о признании должника банкротом.

Помните, что спасение утопающего дело рук самого утопающего ведь бремя доказывания невиновности контролирующих лиц должника лежит на этих лицах.

План «Б» или план по спасению от субсидиарной ответственности должен включать в себя эффективные меры: Закон о банкротстве (далее - Закон) позволяет привлечь КДЛ (контролирующее должника лицо) к субсидиарной ответственности за недостоверность сведений в бухгалтерской отчетности, поэтому первым делом следует проверить достоверность сведений бухгалтерской отчетности своей компании: Инвентаризация активов, проверка на предмет реальности.

Инвентаризация кредиторской задолженности.

Проверка дебиторской задолженности на предмет наличия закрывающих документов.

Запрос актов сверки со всеми дебиторами.

Проверка дебиторской задолженности на предмет просроченной/безнадёжной ко взысканию.

Проведения ревизии первичной документации за последние три года.

Кроме этого, существует норма Закона, позволяющая привлечь руководителя и иных лиц, к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании должника банкротом в месячный срок с момента, когда должник не может исполнять денежные обязательства в полном объеме (касается или коснётся львиной доли организаций в России), уплачивать обязательные платежи, а также в случаях, когда должник имеет непогашенную задолженность по заработной плате более 3-х месяце и по другим основаниям, указанным в Законе.

📌 Реклама Отключить

Таким образом, руководителям компаний, которые не попали в перечень пострадавших отраслей следует правильно определить момент обращения с заявлением о банкротстве в суд.

Кроме этого, учитывайте, что существует презумпция вины КДЛ по следующим основаниям:

1. Более 50% задолженности обусловлено привлечением к уголовной, административной и налоговой ответственности.

2. Невнесение в ЕГРЮЛ и Федресурс обязательных сведений или внесение недостоверных.

3. Совершено действие и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника, после возникновения признаков неплатежеспособности.

По всем основаниям кроме первого судебная практика знает успешные примеры спасения КДЛ от «субсидираки», поэтому соберите доказательства невиновности контролирующих лиц должника.

Время покажет сколько организаций переживет кризис, кто заплатит по полной, а кому платить не придётся на законных основаниях, в строю останутся самые сильные, хорошо проинформированные и предпринявшие все меры.

Как говорил Федор Никифорович Плевако: «Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование, печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Всё вытерпела, всё преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний».