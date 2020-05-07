Мораторий на банкротство для избранных и банкротство для остальных

Несмотря на то, что на «Клерке» уже была статья «Мораторий на банкротство: кто фактически получил отсрочку долгов на 6 месяцев», хотелось бы обратить внимание всех на некоторые тонкости применения и вносимые изменения в уже действующие положения Закона.

1 апреля 2020 года с целью поддержки экономики в период коронавируса закон о банкротстве (№ 127-ФЗ) был дополнен статьей 9.1, предоставляющей правительству РФ право вводить мораторий на инициацию банкротства по заявлениям кредиторов. Такой мораторий был введен постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года.

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Таким образом, с 4 апреля 2020 года сроком на полгода в РФ начал действовать мораторий на банкротство по заявлению кредиторов в отношении организаций и ИП, «наиболее пострадавших» в условиях коронавируса, а также «стратегических» и «системообразующих» организаций. В отношении должников, включенных в соответствующий список, также запрещается начислять неустойки и взыскивать долги.

Однако реакция российских деловых кругов на мораторий в его редакции оказалась далеко неоднозначной. Дело в том, что многие компании, оказавшиеся в этом списке, попали под существенные для них ограничения.

Какие положения не понравились бизнесу

В частности, на время моратория был наложен запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли, расчет с участником в случае его выхода из состава акционеров, прекращение обязательств путем зачета, а также обращение взыскания на заложенное имущество. Похоже, что именно этот набор ограничений не устроил крупный российский бизнес.

Перспектива лишиться возможности распределения прибыли и выплаты дивидендов явно озадачила акционеров крупнейших российских компаний, вызвав их крайне негативную реакцию.

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Похоже, что российские законодатели упустили этот важнейший момент, т.к. ни в законе, ни в постановлении правительства изначально не была предусмотрена возможность для отдельных компаний по своей инициативе отказываться от включения в такой список.

Как обычно у нас бывает «по просьбе трудящихся», компаниям разрешат отказываться от моратория на банкротство.

Поэтому, идя навстречу пожеланиям крупных российских акционеров, 17 апреля 2020 года Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, разрешающие организациям и ИП, попавшим под действие моратория на банкротство, отказаться от него по собственной инициативе.

Теперь любая компания или ИП, включенные в список организаций, на которые распространяется действие моратория, могут от него отказаться путем внесения соответствующей записи в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Таким образом, благодаря этой поправке компании сохранят за собой возможность распределять прибыль и выплачивать дивиденды во время моратория. При этом в случае продления моратория на банкротство на срок более шести месяцев, компаниям, желающим остаться вне списка, нужно будет снова заявить о своем отказе по такой же процедуре.

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Кроме того:

Новыми поправками отменяется положение о ничтожности всех имущественных и обязательственных сделок должника, совершаемых во время действия моратория, если их цена составляет более 1% стоимости активов. Заметим, что если бы это положение осталось в силе, то компаниям и ИП, попавшим в список, было бы крайне трудно, если вообще возможно, предпринимать что-либо для спасения своего бизнеса.

Проект на сайте ГД https://sozd.duma.gov.ru/bill/685368-7.

Что в итоге можем получить

Экономические последствия недавно веденного моратория на банкротство дадут о себе знать несколько позже. В то же время уже сейчас понятно, что преследуемые правительством цели вряд ли будут достигнуты.

Во-первых, на фоне экономической рецессии, мораторий на банкротство без существенной материальной помощи организациям и ИП со стороны государства не может ничего изменить в лучшую сторону. Он лишь оттянет неминуемую развязку, которая в случае такого отложенного сценария скорее всего будет более драматичной.

Во-вторых, введение моратория неминуемо приведет к массовым злоупотреблениям «на легальной основе», когда платежеспособные организации и ИП, внесенные в список, перестанут выполнять свои обязательства, не опасаясь ни неустоек, ни попыток взыскания долгов, ни даже инициации банкротства. Более того, с учетом того, что новые поправки снимают ограничения на сделки, превышающие по стоимости 1% активов, будет немало случаев, когда компании и ИП, уже находящиеся на грани банкротства, берут на себя заведомо невыполнимые обязательства с целью их монетизации и вывода прибыли в течение действия моратория.

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В-третьих, в незавидной ситуации оказались кредиторы. По факту получилось так, что должникам можно на время моратория попросту не выполнять свои обязательства, не опасаясь того, что кредиторы будут начислять им неустойки, пытаться взыскать долги или инициировать процедуру их банкротства. При этом совершенно непонятно как, с точки зрения законодателя, в этой ситуации должны поступать кредиторы. Просто сидеть и ждать окончания моратория?

Ведь кредиторы — это в массе свой те же компании и ИП, которые в силу конкретных обстоятельств выступают то в роли кредитора, то в роли должника. И независимо от того, вошли ли они в список наиболее пострадавших, системообразующих или стратегических, положение тех, кто оказался на момент вступления в силу моратория в роли кредитора, совсем незавидное, если не сказать безвыходное.

Для тех кто не является «наиболее пострадавшим».

Обращаю внимание, что субсидиарную ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о банкротстве никто не отменял (ст. 61.12 Закона о банкротстве)

Это сейчас кажется, что форс-мажорные обстоятельства очевидны. Через несколько лет свою добросовестность и разумность придется доказывать в суде с помощью документов самостоятельно.

Рекомендация всем руководителям и потенциально контролирующим бизнес лицам:

— собирайте документы о своей добросовестности и внешних причинах ухудшения бизнес-показателей уже сейчас. Ведь когда пандемия закончится, будет сложно восстановить картину реальных событий. А привлечь к ответственности директоров могут в течение трех лет после наступления банкротства, когда все документы будут у конкурсного управляющего.