Возможно ли подтверждение расходов чеком ККТ

Чек ККТ становится практически обязательным при расчетах между лицами. Хотя, конечно, сохраняются некоторые исключения. Самое большое касается, пожалуй, безналичных расчетов с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Поэтому у налогоплательщиков возникает вопрос: можно ли применить чек ККТ (а также БСО) в качестве документа, подтверждающего расходы. Рассмотрим эту проблему в данной статье с учетом мнения контролирующих органов, сложившегося в начале 2020 года.

Является ли чек ККТ особенным документом?

Существует общее правило (п. 1 ст. 252 НК РФ): налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены эти расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

При этом для формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих понесенные расходы.

Так является ли чек ККТ оправдательным документом в отношении расходов? Очевидно, что да, поскольку его следует признать первичным учетным документом.

В соответствии с ч. 1 и 5 ст. 9 Закона о бухучете[1] каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Такой документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если действующим законодательством РФ для оформления конкретных операций установлены обязательные формы документов, то применяться должны установленные действующим законодательством формы документов.

Согласно ст. 1.1 Закона о ККТ[2] кассовый чек — первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением ККТ в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

Таким образом, чек ККТ подтверждает факт осуществления расчета и содержит сведения о нем. Но достаточно ли этих сведений, чтобы расходы можно было конкретизировать и соотнести их с фактической деятельностью налогоплательщика?

📌 Реклама Отключить

Подтверждают ли сведения в чеке экономическую обоснованность расходов?

Долгое время чиновники давали на этот вопрос отрицательный ответ. Так, в Письме от 25.06.2013 № ЕД-4-3/11515@ налоговики сделали вывод, что для учета расходов в целях налогообложения, наряду с кассовым чеком, необходимы другие первичные документы, свидетельствующие о связи понесенных расходов с деятельностью организации, направленной на получение доходов.

В подтверждение такого вывода они сослались на перечень обязательных реквизитов кассового чека. Ранее он был установлен п. 4 Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением[3]. Сейчас этот документ не действует, а список обязательных реквизитов кассового чека приведен непосредственно в п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ.

Чиновники указали на то, что данный перечень не содержал всех реквизитов первичного учетного документа в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. В частности, в кассовом чеке отсутствовали такие реквизиты, как наименования должностей и подписи лиц, совершивших хозяйственную операцию.

А ведь эти реквизиты обязательны для первичного документа, которым оформляется факт хозяйственной жизни организации, что следует из п. 6 и 7 ч. 2 ст. 9 Закона о бухучете.

Но в настоящее время[4] они стали обязательными[5] и для кассового чека, поскольку входят в число других, указанных в п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ.

Тем не менее чиновники пока не утверждают определенно, что чека ККТ теперь достаточно, чтобы подтвердить расходы.

📌 Реклама Отключить

В Письме от 30.04.2019 № 03-03-06/1/32212 Минфин и вовсе высказался в том смысле, что чек ККТ может подтвердить только факт оплаты, а обосновать экономическую целесообразность факта хозяйственной деятельности он не может. Это якобы следует из определения чека ККТ, приведенного в ст. 1.1 Закона о ККТ. Правда, в Письме от 18.02.2019 № 03-03-06/1/10344 финансисты в дополнение к этому выводу указали: если кассовый чек содержит дополнительные реквизиты, позволяющие идентифицировать факт хозяйственной деятельности организации, то при выполнении условий ст. 252 НК РФ такой чек может являться документом, подтверждающим экономическую обоснованность понесенных расходов.

Касаясь этой темы, чиновники обычно ограничиваются указанием на то, что расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль организаций, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с законодательством РФ, и самое главное — из этих документов четко и определенно видно, какие расходы были произведены[6] (см. письма Минфина России от 21.02.2020 № 03-03-06/1/12765, от 19.08.2019 № 03-03-06/1/63290, от 16.11.2018 № 03-03-06/1/82673, от 02.10.2018 № 03-03-06/1/70733).

А в письмах от 22.01.2020 № 03-03-06/1/3298 и № 03-03-06/1/3300 финансисты сообщили, что налогоплательщик вправе учесть произведенные подотчетным лицом затраты в целях исчисления базы по налогу на прибыль в случае наличия авансового отчета работника с приложенными к нему надлежащим образом оформленными оправдательными документами.

И тут же они указали: если при осуществлении расчетов применялась ККТ, оправдательные документы должны быть сформированы в соответствии с положениями Закона о ККТ.

То есть они прямо не запрещают подтверждать расходы чеком ККТ. Главное, чтобы он соответствовал указанным им условиям.

По нашему мнению, если названный чек оформлен в соответствии с требованиями п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ, то он содержит все реквизиты, которые должны присутствовать в первичном учетном документе в целях учета расходов.

Причем в числе этих реквизитов есть такие, как наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг можно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися плательщиками НДС или освобожденными от исполнения обязанностей плательщика НДС, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие обложению (освобождаемые от обложения) НДС) (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ).

Это значит, что чек ККТ теперь содержит все данные, позволяющие оприходовать товар или принять к учету стоимость выполненных работ (оказанных услуг). Содержит он теперь и все данные, позволяющие идентифицировать поставщика — пользователя ККТ.

Правда, пока не является обязательным указание в чеке подписи лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту).

Но, по нашему мнению, пользователь ККТ может самостоятельно ввести эту подпись в чек как дополнительный реквизит[7]. Хотя и отсутствие такой подписи не должно быть формальной причиной для признания чека ККТ первичным документом, который может подтверждать расходы.

Обратите внимание

В соответствии с п. 17 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ (которым внесены изменения в Закон о ККТ) для ИП — плательщиков, применяющих ПСНО и УСНО, а также ИП, применяющих спецрежим в виде ЕСХН, систему налогообложения в виде уплаты ЕНВД (за исключением ИП, осуществляющих торговлю подакцизными товарами), абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ в отношении указания на кассовом чеке и бланке строгой отчетности наименования товара (работы, услуги) и их количества применяется только с 01.02.2021.

То есть до обозначенной даты на чеках, которые выдают названные предприниматели, данных реквизитов может не быть. Такой чек произведенные расходы не подтвердит (а только их оплату).

И это надо иметь в виду налогоплательщикам, которые будут приобретать товары у таких лиц.

📌 Реклама Отключить

Товар приобретен подотчетным лицом

Особую проблему могут вызвать случаи закупки налогоплательщиком материальных ценностей через подотчетное лицо.

Хотя Минфин, например, в письмах от 05.12.2019 № 03-03-06/2/94579, от 26.11.2019 № 03-03-06/1/91715, от 18.11.2019 № 03-03-07/88709 рассудил таким образом, что проблемы тут никакой и нет.

Он указал на то, что идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации. Такую доверенность налогоплательщик (покупатель) выдает подотчетному лицу, и тот ее предъявляет продавцу.

На основании этой доверенности при осуществлении расчетов в кассовом чеке отражается информация как о продавце, так и о покупателе.

Однако на практике часто бывает, что подотчетное лицо осуществляет закупки в оперативном порядке без доверенности и в результате в чеке ККТ отсутствует информация о покупателе-организации или ИП, то есть чек оформлен таким образом, как если бы он был выдан физическому лицу.

На этом основании налоговики на местах иногда отказывают в признании расходов, подтвержденных таким чеком.

Отметим, что подобные действия чиновников прямо противоречат позиции ФНС, которая на сайте nalog.ru разъясняет, что кассовый чек (БСО), выданный физическому лицу, в том числе подотчетному, является первичным документом, на основании которого организация (ИП) может учесть расходы. Даже если в нем отсутствуют реквизиты, предусмотренные п. 6.1 ст. 4.7 Закона о ККТ.

И это справедливо. Ведь подотчетное лицо прилагает кассовый чек к авансовому отчету, по которому производится компенсация расходов этому подотчетному лицу. То есть в результате очевидно, что именно налогоплательщик несет расходы, соответствующие сумме, указанной в чеке.

Однако не исключено, что эту позицию налогоплательщику придется обосновывать в суде, и он должен осознавать этот риск.

Что делать с НДС, указанным в чеке?

В соответствии с п. 1 ст. 4.7 Закона о ККТ одним из обязательных реквизитов, который должен быть указан в чеке, является сумма НДС. Ее, конечно, не отразят только те продавцы, которые находятся на спецрежиме или освобождены от уплаты данного налога.

📌 Реклама Отключить

А если сумма НДС в чеке обозначена, не следует ли и ее учесть в расходах?

Еще в Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 № 17718/07 по делу № А40-13151/06-98-80 было указано, что при приобретении товаров (работ, услуг) в розницу за наличный расчет право на вычет можно подтвердить кассовым чеком. Счет-фактура не является единственным основанием для предоставления вычетов.

И не имеет значения, что это решение было вынесено задолго до того, как Закон о ККТ приобрел тот вид, который имеет сегодня. Здесь важна принципиальность данного решения.

Если так, то сумму НДС надо не учитывать в расходах, а именно принимать к вычету.

Правда, на практике чиновники совершенно не склонны действовать согласно указанному постановлению. Они отмечают, что НК РФ дает возможность вычета НДС без счетов-фактур только в соответствии с п. 2.1, 3 и 6 — 8 ст. 171 НК РФ, которыми предусмотрены особенности вычета НДС, уплаченного налогоплательщиком непосредственно в бюджет, а также сумм НДС, уплаченных сотрудниками организации в составе командировочных и представительских расходов.

Во всех остальных случаях обязательно требуется счет-фактура, чтобы можно было произвести вычет НДС.

По нашему мнению, подход чиновников скорее обоснован. Но в ситуации, когда подотчетное лицо представило чек, оформленный на физическое лицо, счет-фактура отсутствует. А сумма НДС может быть выделена в чеке.

В таком случае налогоплательщику на общем режиме не удастся ни принять НДС к вычету[8], ни отнести на расходы.

Дело в том, что перечень ситуаций, когда НДС можно учесть в стоимости товаров, приведен в п. 2 ст. 170 НК РФ и он исчерпывающий. Для организаций (кроме банков) и предпринимателей такое возможно только в случаях приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов:

используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения);

используемых для операций по производству и (или) реализации товаров, местом реализации которых не признается территория РФ;

используемых для операций по реализации работ (услуг), предусмотренных ст. 149 НК РФ, местом реализации которых не признается территория РФ;

лицами, не являющимися плательщиками НДС либо освобожденными от исполнения обязанностей плательщика по исчислению и уплате этого налога;

для производства и (или) реализации (передачи) товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче) которых не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ, если иное не установлено гл. 21 НК РФ.

То, что этот перечень исчерпывающий и в иных случаях НДС нельзя учесть в расходах, подтверждается, например, в письмах Минфина России от 06.02.2020 № 03-03-06/1/7684, от 03.06.2019 № 03-03-06/1/40265.

Кроме того, надо иметь в виду, что согласно п. 19 ст. 270 НК РФ при определении базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено НК РФ.

Не встречается подход, который противоречил бы указанному, и в арбитражной практике.