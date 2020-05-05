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Как принимать от сотрудника электронные больничные и можно ли этого не делать

Некоторое время назад в нашей стране введена система электронных больничных листов. Ее суть в том, что компания и медицинское учреждение должны подключиться к специальной информационной системе по передаче данных. Будучи ее участниками, поликлиника может оформлять электронный листок нетрудоспособности, а работодатель сможет получать этот документ и в режиме онлайн видеть статус/состояние своих сотрудников. Но пробелы в законодательстве и отсутствие четких механизмов приводят к большому количеству вопросов. И не на всех из них есть ответы. Что же делать HR в такой ситуации?

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Прежде всего, озвучим главные условия оформления электронных листков нетрудоспособности:

  • работник выразил письменное согласие на получение такого больничного (исходя из п.5 ст.13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»),
  • поликлиника является участником системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для оформления электронных больничных (ЕИИС «Соцстрах»),
  • работодатель также является участником данной системы.

Для приема электронных листков вам потребуется приложить некоторые усилия.

Во-первых, надо заключить соглашение об информационном взаимодействии с местным отделением Фонда социального страхования РФ. Затем надо получить усиленную квалифицированную электронную подпись юридического лица. Это нужно, чтобы подписывать и заверять цифровые документ. Далее потребуется установить специальную программу для проверки этой подписи и защиты информации и выбрать вариант программного обеспечения для работы. Их сейчас 3: личный кабинет на сайте ФСС, установка программы «Подготовка расчетов ФСС» или использование других программных продуктов, которые позволяют работать с электронными больничными.

Так или иначе, внедрение и обучение — отдельный большой проект со своими трудозатратами. И далеко не все сейчас могут выделить время на него. Поэтому-то один из самых частых вопросов, который задают нам клиенты — можно ли отказать сотруднику в приеме электронного больничного, если компания не участвует в системе электронного документооборота?

Сложность в том, что часто поликлиники выдают «цифровой» больничный сотрудникам, не проверяя, подключена ли компания к системе. Конечно, врач может выдать и бумажный листок, если об этом попросит человек. Но вы не имеете права обязывать работников предъявлять документ в удобном для вас виде, так как право выбора формы листка остается за человеком.

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Между тем, на сегодня нет законодательных актов, прямо требующих электронные листы.

Однако отсутствие обязанности не означает, что компания вправе не принимать электронный лист. Он используется наравне с классическим бумажным больничным, соответственно, обе формы являются равнозначным основанием для назначения и выплаты пособия застрахованным. Поэтому даже если технически работодатель не готов принимать электронные листы, отказ в их приеме будет нарушением прав сотрудника.

А это влечет за собой серьезные риски. Во-первых, штраф за нарушение трудового законодательства — до 50 тыс. рублей на компании, на основании ст. 5.27 КоАП РФ. Более того, отказ в оплате больничного может привести к уголовной ответственности в соответствии с ч.2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. А это и возможный штраф в размере до 500 тыс. рублей, и принудительные работы, и даже лишение свободы.

А что, если не оформлять цифровой больничный, а выплатить зарплату сотруднику? Вынуждены огорчить. Выплата больничного как оклада несет еще большие риски. Во время болезни работник должен получить не зарплату, а именно пособие по временной нетрудоспособности. Его размер определяется с учетом среднего заработка, и он не идентичен окладу, а порой — значительно больше. Если человек пожалуется в ГИТ или суд, вас ждут более внушительные санкции.

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Другими словами, подключаться к информационной системе, в которой учитываются электронные больничные, работодатели не обязаны, но назначить и выплатить пособие по надо независимо от формы этого документа. И если сотрудник придет и просто предъявит уникальный номер листка, вам ничего не остается, как принять и оформить его.

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