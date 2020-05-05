Как принимать от сотрудника электронные больничные и можно ли этого не делать

Некоторое время назад в нашей стране введена система электронных больничных листов. Ее суть в том, что компания и медицинское учреждение должны подключиться к специальной информационной системе по передаче данных. Будучи ее участниками, поликлиника может оформлять электронный листок нетрудоспособности, а работодатель сможет получать этот документ и в режиме онлайн видеть статус/состояние своих сотрудников. Но пробелы в законодательстве и отсутствие четких механизмов приводят к большому количеству вопросов. И не на всех из них есть ответы. Что же делать HR в такой ситуации?

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Прежде всего, озвучим главные условия оформления электронных листков нетрудоспособности:

работник выразил письменное согласие на получение такого больничного (исходя из п.5 ст.13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»),

поликлиника является участником системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для оформления электронных больничных (ЕИИС «Соцстрах»),

работодатель также является участником данной системы.

Для приема электронных листков вам потребуется приложить некоторые усилия.

Во-первых, надо заключить соглашение об информационном взаимодействии с местным отделением Фонда социального страхования РФ. Затем надо получить усиленную квалифицированную электронную подпись юридического лица. Это нужно, чтобы подписывать и заверять цифровые документ. Далее потребуется установить специальную программу для проверки этой подписи и защиты информации и выбрать вариант программного обеспечения для работы. Их сейчас 3: личный кабинет на сайте ФСС, установка программы «Подготовка расчетов ФСС» или использование других программных продуктов, которые позволяют работать с электронными больничными.

Так или иначе, внедрение и обучение — отдельный большой проект со своими трудозатратами. И далеко не все сейчас могут выделить время на него. Поэтому-то один из самых частых вопросов, который задают нам клиенты — можно ли отказать сотруднику в приеме электронного больничного, если компания не участвует в системе электронного документооборота?

Сложность в том, что часто поликлиники выдают «цифровой» больничный сотрудникам, не проверяя, подключена ли компания к системе. Конечно, врач может выдать и бумажный листок, если об этом попросит человек. Но вы не имеете права обязывать работников предъявлять документ в удобном для вас виде, так как право выбора формы листка остается за человеком.

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Между тем, на сегодня нет законодательных актов, прямо требующих электронные листы.

Однако отсутствие обязанности не означает, что компания вправе не принимать электронный лист. Он используется наравне с классическим бумажным больничным, соответственно, обе формы являются равнозначным основанием для назначения и выплаты пособия застрахованным. Поэтому даже если технически работодатель не готов принимать электронные листы, отказ в их приеме будет нарушением прав сотрудника.

А это влечет за собой серьезные риски. Во-первых, штраф за нарушение трудового законодательства — до 50 тыс. рублей на компании, на основании ст. 5.27 КоАП РФ. Более того, отказ в оплате больничного может привести к уголовной ответственности в соответствии с ч.2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. А это и возможный штраф в размере до 500 тыс. рублей, и принудительные работы, и даже лишение свободы.

А что, если не оформлять цифровой больничный, а выплатить зарплату сотруднику? Вынуждены огорчить. Выплата больничного как оклада несет еще большие риски. Во время болезни работник должен получить не зарплату, а именно пособие по временной нетрудоспособности. Его размер определяется с учетом среднего заработка, и он не идентичен окладу, а порой — значительно больше. Если человек пожалуется в ГИТ или суд, вас ждут более внушительные санкции.

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Другими словами, подключаться к информационной системе, в которой учитываются электронные больничные, работодатели не обязаны, но назначить и выплатить пособие по надо независимо от формы этого документа. И если сотрудник придет и просто предъявит уникальный номер листка, вам ничего не остается, как принять и оформить его.