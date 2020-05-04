Как из-за халатности главбуха компания на УСН попала на 15 миллионов

Жила-была компания, занималась проектированием, экологической документацией и прочими бумажными услугами. Работала на УСН 6%, обслуживалась у нас, исправно платила налоги, и все у нее было хорошо. До тех пор, пока не решила отказаться от аутсорсинга и нанять штатного главбуха Марию Ивановну, чтобы все было в одном месте и под боком.

Мария Ивановна, на первый взгляд, справлялась хорошо: аккуратно собирала первичку, сдавала отчеты. А потом грянул гром — заблокировали расчетный счет, потому что за повседневной рутиной Мария Ивановна упустила один важный момент.

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Дело в том, что компания открыла филиалы в других городах, но продолжала работать на УСН. А по закону организации с филиалами не имеют права применять упрощенку и должны платить налоги и отчитываться по общей системе.

За 2 года у этой фирмы «набежало» долгов в виде 8 отчетов по НДС, 8 по налогу на прибыль, а главное — 15 миллионов неуплаченных налогов. И пока не отчитаешься, и не заплатишь все сполна — счета не разблокируют.

Что делать?

Сумма недоимки для этой фирмы космическая, и если заплатить, то никакая маржинальность потом не перекроет убытки. Единственный выход — банкротство, но и это около 250 тысяч за процедуру, полгода бумажной волокиты и риск субсидиарной ответственности.

Все было бы не так печально, если бы Марию Ивановну наняли простым бухгалтером для сбора первички и оформления бумажек, а функции главбуха бы оставили у более компетентных специалистов.

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Если же вам очень нужен свой главбух, но вы сомневаетесь в его компетенции, не поскупитесь на 5-10 тысяч в месяц за консультации профессиональных бухгалтеров, юристов и аудиторов.

Вот такой печальный кейс.

