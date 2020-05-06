Минфин не хочет помогать людям раздачей денег. Почему это приведет нас к еще большему кризису

Предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook критикует методы наших властей по помощи (точнее, непомощи) людям в кризис.

Опять хочется подискутировать с нашими финансовыми властями о терминах, причинах и последствиях.

Недавно Эльвира Набиуллина, критикуя идею раздачи «вертолётных денег», пугала нас всех гиперинфляцией 90-х, что мол смягчение денежно-кредитной политики может усилить инфляционные эффекты. Хотя все, кто жил и работал в 90-х, хорошо помнят, что российский ЦБ вёл тогда сугубо жёсткую монетарную политику, а не мягкую. Именно нехватка денег, а не их излишество, приводило тогда к дефициту денег, заоблачным процентным ставкам и, как следствие, к гиперинфляции.

А вчера выступил Силуанов, объясняя свое нежелание раздавать «вертолетные деньги» тем, что мол рубль не резервная валюта. Мол, США могут позволить себе раздавать деньги всем страдающим потому, что доллар у них — резервная валюта. Они поэтому могут напечатать долларов сколько угодно и всем раздать.

— А мы так не можем, рубль не резервная валюта, — заявил Силуанов.

Придётся подискутировать теперь и с Силуановым.

ФРС США, их финансовые власти, раздают сейчас деньги не потому что их доллар резервная валюта, а потому что хорошо выучили уроки своей Великой депрессии, когда попытка зажимать денежную массу, экономить бюджет привели к глубочайшему финансовому кризису в США.

В те годы, с 1929-го по 1939-й, доллар не был резервной валютой.

Финансовая система США, после разрушения Международный связей в начале 30-х жила в замкнутой сфере. В те годы финансовые рынки всех стран отделились друг от друга. Доллар не принимали в расчёты в других странах.

Но именно тогда Рузвельт, опираясь на экономические расчёты Кейнса, начал наращивать бюджетные расходы и увеличивать дефицит.

Когда экономика находится на спаде, в депрессии ее нужно поднимать не экономией бюджета, а наоборот наращиванием бюджетных трат.

Нужно платить пособия безработным, предоставлять им любую работу. Нужно помогать деньгами малоимущим, нужно начинать платить пенсии старикам. Нужно начинать обширные программы инфраструктурных проектов и не смотреть на экономию бюджета.

А тратить, тратить и тратить бюджетные деньги, даже за счёт печатного станка.

Этот посыл лежал в основе «Нового курса» Рузвельта и постепенно вывело Америку из затяжного кризиса.

Это — азы. Это есть во всех учебниках по экономике и странно напоминать об этом нашему вице-премьеру, по совместительству, министру финансов.

Не доллар, как резервная валюта, а масштабные бюджетные расходы вывели Америку из кризиса, создать великую экономику и затем уж позволили на этой базе, сделать из доллара резервную валюту.

Это был очень важный урок для них.

И нам тоже, полезно было бы учиться на тех чужих уроках, чем совершать собственные ошибки.

Они будут стоить нам очень дорого.