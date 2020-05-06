Силуанов сказал, что людям с вертолета денег не будут разбрасывать. У нас ведь не соревнование, кто больше потратит

Теперь и министр финансов сообщил, что населению денег в России не дадут. Но не из-за того, что «бюджеты треснут».

Силуанов дал интервью «Ведомостям». Приведем момент, когда министр привел свои доводы против раздачи денег населению в условиях кризиса и эпидемии.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей».

Кстати, с вертолета как раз неэффективно. Много улетит в неизвестном направлении. А, ну да.

«Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке».

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Ну вообще, нуждаются очень многие. И искать, проверять, считать каждого, кто нуждается – по определенным критериям, которые тоже нужно посчитать – это, разве, эффективно?

«Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты».

Ну да, по МРОТу на работника, все остальное – кредиты, которые все равно придется платить. А тому же ИП, который, поняв, что прогорел, все равно все долги платить придется даже после закрытия.

«Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника».

Отсрочки, каникулы, гранты еще нужно заслужить. Банальное несоответствие кода по ОКВЭД – уже отказ. И, кстати, многие просто боятся брать такую помощь, справедливо полагая, что за нее еще «три шкуры спустят».

«Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний«.

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У нас в стране так много полностью «белых» компаний, правда? Скорее похоже на зачистку бизнеса от «серых» и «черных» зарплат.

«Сейчас наша задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года».

Платить все равно придется. Даже, если предприятие прогорит.

Кстати, о мерах поддержки именно граждан. Из плана Правительства по спасению экономики. Там где такие красивые картинки.

Вернувшиеся из-за границы получают больничный в упрощенном порядке (ну тут все понятно, ограничение контактов).

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут получить больничные дистанционно (да, только при звонке от работодателя, который может этого и не делать).

Минимальный размер выплат по больничному – 12 130 рублей.

Социальные пособия и льготы автоматически продлеваются до 6 месяцев. Да, только вот новое пособие, льготу или пенсию удаленно не оформить – приходится ножками идти.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла (ну тут все понятно, День Победы скоро).

Семьям, имеющим право на маткапитал – плюс 5000 рублей на ребенка. А как же семьи, которые на этот самый маткапитал не попали? Им не нужно, их дети не кушают?

Новое пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет. Кстати говоря, все эти пособия учитывают все ваши доходы, наличие квартир, машин и прочего. И размер выплаты сильно зависит от этих параметров. Не говоря уже того, что нужно кучу бумажек собрать.

И конечно же, каникулы по кредитам при снижении доходов на 30% и выше. А если доход семьи упал на 25%? Или на 29%? Просто меньше кушать?

Дополнительное пособие семьям с детьми и безработными родителями – плюс 3000 рублей. Все бы хорошо, но нужна справка из службы занятости, туда придется идти ножками.

Пособие по безработице приравнено к 1 МРОТ, то есть 12130 рублей. Но есть и региональные доплаты, которые сильно разнятся из-за региона. Кстати, безработным нужно стать в этом году и успеть отработать не менее 2 месяцев. Иначе отказ.

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Есть еще ряд действий, поддержание занятости и прочее

Но, как видим, данная адресная помощь уж очень адресная. И, фактически нуждающиеся в ней, могут ее не получить из-за формальных признаков.

Но ведь важнее вовремя доложить, и сообщить народу. Не так ли?