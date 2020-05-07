Коронавирусный справочник для работодателя

Пандемия коронавируса заставила реагировать на угрозу: работников переводят на дистанционный труд, запрещают прохождение медосмотров и диспансеризации, просят отправлять на карантин всех, кто вернулся из других регионов или стран. За нарушение санитарных норм работодателям грозят штрафами.

Новостные ленты пестрят сообщениями о COVID-19, а Яндекс запустил карту распространения инфекции, которая показывает, сколько человек заболело коронавирусом в России и дает представление о ситуации в других странах.

Чтобы ситуация внутри страны резко не усугубилась, учитывая реальные цифры по коронавирусу, власти проводят кампанию по недопущению распространения коронавируса. Расскажем, что конкретно требуют от работодателей.

Работа на дому

Одна из мер профилактики, предложенная властями, чтобы статистика заражения коронавирусом не ухудшилась, — перевод работников на дистанционный труд (см. Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, Минтруда и региональные документы). Если ваша компания может такое позволить, с каждым из сотрудников заключите допсоглашение, где укажите условия работы, способы контроля выполнения обязанностей, порядок обмена сообщениями, иные детали.

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Работа на удаленке не меняет ни должность, ни трудовые обязанности сотрудника и носит временный характер, хотя сказать точно, сколько будет длиться коронавирус, пока никто не может. Перевести на дистанционный труд работодатель вправе на любой срок — от 1 месяца до нескольких.

Другой вариант — объявить простой по независящим от воли сторон причинам. Но этот период оплачивается в размере не менее двух третей оклада или тарифной ставки (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

ВАЖНО! Помните, если объем работы не изменился, то и заработная плата работника остается прежней. Если ранее деньги выдавались из кассы, оговорите заранее порядок получения денежных средств во время работы на дому.

Если производство остановить нельзя

Хотя перспектива работать дистанционно, чтобы минимизировать случаи заражения коронавирусом в России, понравится многим, перейти на подобный вариант удастся не всем. Больницы, аптеки, магазины, банки, полицейские участки, непрерывно работающие промышленные производства — все они продолжат работать в штатном режиме.

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Руководителям таких организаций Роспотребнадзор рекомендует уделить внимание профилактическим мерам, в том числе создать условия для:

дезинфекции рабочих мест и оборудования каждые 2 часа;

мытья рук дезинфицирующими средствами;

приема пищи только в специально отведенных помещениях и с использованием одноразовой посуды.

Помимо этого, работодателей обязали следить за самочувствием подчиненных, в том числе измерять температуру тела. Получать на это согласие не понадобится, а если у одного из сотрудников появятся симптомы простудного заболевания (пусть даже ОРВИ), руководителю организации рекомендуется проследить, чтобы подчиненный вызвал на дом врача и получил нужную консультацию специалиста. Если коронавирус подтвердится, помещения, где находился работник, должны продезинфицировать. В Северной столице это правило прописано в постановлении правительства Санкт- Петербурга № 121 от 13.03.2020 «О мероприятиях по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и поправках к нему, аналогичные документы выпущены и в других регионах.

Новые правила трудоустройства иностранцев

Иностранные работники сейчас вправе трудиться на основании просроченных документов. По указу президента, сроки действия всех бумаг для осуществления трудовой деятельности и для миграционного учета продлены до 15 июня.

Кроме того, с 5 мая вступает в силу Федеральный закон № 135-ФЗ от 24.04.2020, который позволяет переоформлять патенты на работу для иностранных граждан неограниченное количество раз без дополнительного выезда из страны. Раньше продлевать патент разрешалось не более 2 раз, после чего иностранец выезжал из РФ.

Командировки и карантин

Если ранее работодатель планировал служебные поездки, убедитесь, что выехать сотрудникам разрешат. По распоряжению российских властей, в страны с коронавирусом нельзя добраться ни поездом, ни самолетом, ни на личном авто. Когда работа транспортных компаний вернется в нормальный режим, сказать сложно, поэтому рекомендуется все встречи с зарубежными партнерами отложить, а переговоры проводить по телефону, скайпу, иным средствам связи.

ВАЖНО! С 18.03.2020 запрещен въезд иностранных граждан на территорию России. Закрытие границ введено распоряжением правительства № 635-р от 16.03.2020. Премьер М. Мишустин уточнил, что ограничения не снимут «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».

Что касается возвратившихся из командировок граждан, работодателей просят проверить, не входит ли государство в список стран, зараженных коронавирусом, чтобы исключить вероятность заражения. Перечень государств с COVID-19, при возвращении из которых работника следует отправить на карантин на 14 дней:

Китай и Корея;

Иран и США;

Италия, Франция, Германия, Испания, Польша, Португалия, иные государства — члены ЕС;

Сербия, Хорватия и Албания;

Украина, Беларусь и Молдова;

Босния и Герцеговина;

Македония и Черногория;

Андорра;

Норвегия и Швейцария;

Исландия.

Командировки по России

Если есть производственная необходимость отправить работников в служебную поездку в другой город или регион России, то уточните, не введен ли там режим карантина или ЧС. Позвоните коллегам, к которым отправляете персонал в командировку, для уточнения всех нюансов. Например, работают ли в месте командирования гостиницы, рестораны или столовые, нужно ли на какое-то время отправляться на карантин. Отправляя работников в командировку, заранее выясните все вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения в этом месте. Для местных властей подтверждающими документами, что человек действительно отправлен в командировку, являются приказ и служебное задание.

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Временные правила работы вахтовым методом

До 31 декабря 2020 года в России введены временные правила работы вахтовым методом (см. постановление правительства № 601 от 28.04.2020 года). Чиновники признают, что из-за введенных ограничений невозможно соблюдать продолжительность вахты, учетный период рабочего времени вахтовиков, графика работы. В этой связи работодателям разрешено вносить необходимые изменения, но с учетом определенных правил:

все изменения следует согласовывать с профсоюзом;

максимальную продолжительность вахты допускается продлевать не более чем на 3 месяца, но ежедневная смена и период между сменами ограничивается 12 часами;

если вахтовиков допускают на предприятие только после прохождения обязательного 14-дневного карантина (устанавливается решением региональных властей), этот срок следует включить во время нахождения работников в пути и оплачивать каждый день не ниже дневной тарифной ставки или части оклада.

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Отпуск за собственный счет

Для некоторых организаций вынужденный простой из-за пандемии станет сложным периодом, даже если ответ на вопрос, угрожает ли коронавирус России, отрицательный: продолжать работать по- прежнему не удается, как перевести сотрудников на удаленную работу — непонятно, а платить просто так нет возможности. В такой ситуации работникам предлагают взять отпуск за собственный счет либо отправляют в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Если удастся договориться с работником полюбовно, замечательно. Но учтите, заставить человека уйти в неоплачиваемый отпуск нельзя, это нарушение его трудовых прав, и он вправе пожаловаться на такие действия работодателя в Роструд.

Отмена медосмотров и диспансеризации

В России постоянно растут показатели, сколько людей вылечилось от коронавируса, сколько вновь заболело, сколько смертей. И практически во всех поликлиниках страны сейчас запрещены профилактические мероприятия для взрослого населения (плановые прививки детей в ряде регионов проводят). Если вы ранее договаривались о проведении плановых медосмотров, их придется перенести на неопределенный срок. В Санкт-Петербурге на этот счет действует постановление главного государственного санитарного врача № 2 от 16.03.2020.

Аналогичная ситуация с диспансеризацией. Граждане не смогут ее пройти, пока не прекратится всеобщая кампания по профилактике заражения коронавирусом. Даже если работодатель уже одобрил предоставление выходных дней для прохождения медконтроля, приказ придется отменить.

ВАЖНО! Работодателям следует ознакомиться с письмом Роспотребнадзора № 02/7865-2020-24 от 24.04.2020. В нем сказано, что полностью отказываться от предварительных и периодических медицинских осмотрах работников нельзя. В частности, это недопустимо в отношении отдельных категорий работников, указанных в приложении № 2 к приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011.

Штрафы за нарушение санитарных правил

Для России, как и для большинства других государств, где зафиксирован коронавирус, ситуация беспрецедентная. Чтобы работодатели понимали ее важность, COVID-19 внесли в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и теперь за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм руководителей организаций и ИП вправе штрафовать по ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 236 УК РФ. Штрафы разные — от 500 000 до 800 000 рублей. В исключительных случаях организацию вправе закрыть на 90 суток, а ее руководителя посадить на срок до 5 лет, если нарушение правил вызвало смерть человека.

ВАЖНО! Если у вас возникли вопросы, обратитесь по телефонам: 8-800-555-49-43 — горячая линия Федеральной службы по труду и занятости;

горячая линия Федеральной службы по труду и занятости; 8-800-707-88-41 — бесплатный номер телефона по всей России;

бесплатный номер телефона по всей России; 8 (495) 870-45-09 — горячая линия Департамента здравоохранения.

Позвонив по одному из этих номеров, вам необходимо сообщить, из какой страны вы прибыли (или контактировали с кем-то из числа вернувшихся из указанных стран), после чего операторы сообщат вам последовательность рекомендуемых дальнейших действий. Подробнее можно ознакомиться с информацией на сайте Минздрава.

Если вы чувствуете себя плохо, рекомендуется самостоятельно не обращаться в поликлиники, а позвонить по указанным номерам телефонов и получить консультацию по дальнейшим действиям или вызвать терапевта на дом, но предварительно сообщив, что вы подозреваете у себя носительство нового вируса или сообщить о контакте. Врач оформит больничный, где проставит код 03, это карантин. Больничный по карантину рассчитают в общем порядке за счет средств ФСС.