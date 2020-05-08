Цифровые технологии на наших глазах меняют привычные и понятные способы ведения бизнеса. Электронный документооборот, цифровая подпись, создание «цифровых двойников» компаний, позволяющих эффективно работать удаленно, — все это реалии, в которых финансистам важно найти свое место. Для успешной работы профессионалам финансовой сферы нужно уметь быстро адаптироваться к digital-реальности и овладевать все новыми компетенциями. Менталитет и сама работа многих финансистов сформированы академическими дисциплинами, устоявшейся деловой практикой, коллегами и устаревшими системами. Пришло время подвергнуть эти парадигмы сомнению.

Что же изменилось? По данным последнего исследования АССА, общее воздействие, которое оказывают технологии, можно определить как результат работы пяти сил:

Скорость , темпы, с которыми развивается бизнес, а организации нуждаются в переменах, стремительно растут.

, темпы, с которыми развивается бизнес, а организации нуждаются в переменах, стремительно растут. Объем — существенно увеличился поток данных, в том числе из-за количества подключенных устройств, используемых для ведения бизнеса.

— существенно увеличился поток данных, в том числе из-за количества подключенных устройств, используемых для ведения бизнеса. Ценность — поток данных становится не просто информацией, а ценным источником для анализа и прогнозирования, который помогает лучше моделировать бизнес и использовать эти данные для принятия решений.

— поток данных становится не просто информацией, а ценным источником для анализа и прогнозирования, который помогает лучше моделировать бизнес и использовать эти данные для принятия решений. Разнообразие — благодаря технологиям мы используем самые разные платформы, источники данных, модели управления проектами (Agile, Kanban и др.), к которым нужно уметь быстро адаптироваться.

— благодаря технологиям мы используем самые разные платформы, источники данных, модели управления проектами (Agile, Kanban и др.), к которым нужно уметь быстро адаптироваться. Достоверность — во главе всего надежные, качественные, достоверные данные.

Все пять сил вместе меняют рабочую среду, преобразуется сама финансовая деятельность, и, следовательно, меняется роль, которую играют специалисты в области учета и финансов.

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К каким изменениям необходимо готовиться?

На схеме показано, как навыки, которые приобретает финансовый специалист, становятся актуальными на рабочем месте будущего. Технологии интегрируются в бизнес с невероятной скоростью, и очень важно уметь с ними обращаться. Финансистам вовсе не обязательно быть ИТ-гуру или разбираться в технологических тонкостях, но для полноценного вовлечения в бизнес, стоит понимать, как эти технологии объединяются и разговаривать на их языке.

Какие digital-компетенции стоит наращивать

Новые технологии уже сейчас внедряются в рабочие процессы, и специалистам финансовой сферы особенно важно постоянно обновлять свои знания для эффективного выполнения поставленных задач. В ACCA определили топ 5 digital-навыков, которые необходимы финансистам в первую очередь:

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Анализ данных. Данные — ценнейший ресурс современного бизнеса, а аналитика — это база любых финансовых операций, которая позволяет моделировать различные ситуации и стратегии, просчитывать риски и распознавать в том числе мошенничество. Специалист, умеющий анализировать данные, всегда особенно ценен, и чем больше в компании информации для работы, тем больше у финансовых аналитиков ресурсов для помощи бизнесу в принятии решений.

Владение электронными таблицами — время, когда приходилось делать расчеты вручную, давно закончилось. Мы привыкли работать в специальных программах, но пришло время перейти на новый уровень, так как привычные процессы, которые раньше выполняли люди, все больше автоматизируются. Автоматизация рутинных задач призвана помочь человеку, а не заменить его, поэтому в ваших руках научиться виртуозно владеть таблицами нового поколения и всеми технологическими возможностями, которые они открывают.

Управление проектами — хороший финансист все чаще становится менеджером проектов и все больше убыточных проектов отдают финансистам в попытках их реанимировать. Происходит это пока, к большому сожалению, на последней стадии, поэтому бизнесу стоит обратить внимание на своевременное подключение финансистов к работе над проектом. Но менеджмент для финансиста при этом — один из путей развития в профессии, который требует новых навыков и постоянного обучения.

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В ежедневном потоке рутинных задач часто бывает сложно следить за появлением новых технологий и тем более найти время для обучения, однако цифровая трансформация происходит так быстро, что велик риск не успеть адаптироваться к новой реальности. Технологии уже управляют миром, и самое время научится управлять этими технологиями — объединить накопленный опыт и знания с цифровыми возможностями нового времени. Конкуренция на рынке высока, и, пока все больше рутинной работы берут на себя технологии, наша задача — решать нетривиальные вопросы, просчитывать наперед возможные варианты развития событий, становиться настоящими новаторами трансформаций, постоянно инвестируя в свое развитие — только так получится удержаться на гребне цифровых перемен.