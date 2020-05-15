Семь правил стресс-менеджмента в кризисных условиях

Сейчас не самое веселое время. Привычный ритм социума изменился, сбились режимы работы, общения. Экстраверты оказались в замкнутом пространстве и сходят с ума. Интроверты в шоке от бесконечного контакта с семьей. И всем непонятно, что будет дальше. Страх болезни, страх перед будущим, социальная изоляция вызывают огромное напряжение, мы как будто скатились вниз по пирамиде Маслоу со скоростью света.

Поэтому, чтобы сохранить силы для активного функционирования, надо больше заниматься вопросами саморегуляции.

Правило первое

Стресс — это адаптивная реакция организма на изменение внешней среды. И чем таких изменений больше, тем больше нужно энергии для адаптации. То, что мы можем сделать для себя, — это поддерживать свои привычные ритмы. Во сколько ложились и вставали, время обеда и примерное количество еды. Чем больше будете заботиться о своих биоритмах, тем легче будет психике.

Поэтому все просмотренные ночью сериалы или беспрерывная круглосуточная работа только выбивают из колеи и обесточивают нас. А если у организма нет энергии, он не может адаптироваться.

При этом отсроченной реакцией на стресс будут болезни. Вместо того, чтобы выйти из карантина подготовленными к активности, мы слабеем. Поэтому нужно более внимательно к себе относиться.

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Правило второе

Все происходящее вызывает очень много сложных чувств, страхов, агрессии и тревог. И нужно научиться со всем этим жить. Не заглушать, не отрицать и не прятаться, а позволить тревоге быть и отделить ее «от себя».

То есть признать: «Да, есть я, я испытываю это чувство» и отделить себя от своих чувств».

Тревогу можно нарисовать, поговорить с ней. Но не надо в нее нырять, уходить в нее. Если совсем трудно – обратитесь за помощью к психотерапевту. Профессионал поможет вам осознать и прожить свои чувства.

Правило третье

Мы, люди, испытываем и свои, и чужие эмоции. В жизни мы окружены большим количеством социальных контактов, будь то наши близкие (друзья, родственники) или незнакомые лично люди. Сейчас у нас огромное число знакомых в интернете, с которыми мы находимся в тесном эмоциональном контакте.

И, если раньше они рассказывали нам о рецептах, похудении, фитнесе или прочитанных книгах, теперь они дают советы «как обезопасить себя в эпоху пандемии», хотя тоже испытывают чувство тревоги (так же, как и мы). И иногда (особенно это характерно для ярко-эмоциональных, истеричных людей) они свои эмоции снимают за счет публичного их проговаривания.

Мы можем подпасть под их влияние и начать испытывать не свои чувства, а их.

Задайте себе вопрос: какие чувства вы хотите испытывать. Окружите себя теми людьми, которые их транслируют. Не надо быть в поле истеричных людей. Вы просто начнете испытаете чужую панику.

Правило четвертое

Где и в чем искать успокоение? С реакцией психики на стресс очень помогает справиться потоковая деятельность, в которой мы входим в определенный ритм, которая позволяет видеть быстрые результаты своей деятельности. В интернете сейчас полно шуток про «разбираю шкафы», но это как раз тот самый, нужный, вид работы, требующий погружения, концентрации внимания и при этом дающий быстрый результат.

Это, по большому счету, медитативная техника («моешь чашку – думай о чашке»).

Найдите себе занятие «в потоке». Это может быть рутинное увлечение (например, вышивание крестиком). Особой силой обладает творческая деятельность – рисуйте, шейте, творите.

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При этом поток бывает разный, он тебя захватывает, и через некоторое время ты можешь поймать себя, например, на бесконечной пересылке какой-то информации в мессенджерах. Если вы хотите из такого потока выйти, просто прекратите его. Перестаньте читать в соцсетях статьи очевидцев и отслеживать информацию, находящуюся вне вашего контроля.

Старайтесь выйти из этого информационного потока, сконцентрироваться на «здесь и сейчас». Выберите себе новости с фактами и цифрами, без эмоциональных оценок происходящего. И берегите свою энергию, она вам понадобится, когда эта история закончится.

Правило пятое

Нам часто хочется выключить тревогу, которую мы испытываем. Поэтому люди начинают использовать «быстрые обезболивающие таблетки»: алкоголь, еду и т.д. В итоге получается: съел кусок торта — получил быстрое удовольствие, а потом все опять стало плохо. Реальность не изменилась, с каждым последующим куском торта эффект будет все меньше, да и толстая лишние килограммы появятся.

Плюс появляется чувство вины за вредную еду. Человек начинает в отчаянии есть все больше, а психика изнашивается все необратимее. Поэтому сейчас вместо «обезболивания» надо готовиться к моменту выхода и понимать, каким ты из этого всего выйдешь.

Постарайтесь убрать все разрушающие психику блокираторы тревоги. Конечно, иногда так сделать хочется, но сейчас это лишь отбирание ресурсов у организма.

Правило шестое

Ницше сказал: «Если человек знает «зачем», он выдержит любое «как»». И, если мы понимаем, ради чего все делаем, становится проще.

Сформулируйте себе смысл, ради которого вы находитесь в изоляции. Одна из техник – раскручивание негативных последствий. Ответьте себе не вопрос: «Что будет, если я этого делать не буду?»

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Правило седьмое

Любую деятельность, у которой есть цель, мы проживаем более осознанно и энергоемко. Сформулируйте для себя цель в позитивном ключе: каким я выйду из этого карантина. Запишите ее. И всю свою энергию направьте на достижение этой цели.

В стрессовых ситуациях уделяйте себе чуть больше времени. Особенно если на ваших плечах забота о других людях – семье или сотрудниках.