Налоговые проверки: сборник заблуждений

Какие ассоциации вызывает у вас термин «налоговые проверки»? Исходя из нашей практики, многие, прошедшие это мероприятие налогового контроля, считают, что знают о них все. Ну или почти все. В статье собраны некоторые заблуждения. Хочется внести ясность в определенные моменты, связанные с этим незабываемым процессом.

Виды налоговых проверок

Налоговые проверки бывают только камеральными и выездными. И все. Нет никаких встречных, углубленных проверок и тем более предвыездных. К налоговым проверкам также не относятся проверки валютного контроля, соблюдения законодательства о ККТ, местонахождения юридического лица, так как они проводятся в соответствии с иными нормативными документами, нежели Налоговый кодекс РФ.

Три основных параметра, отличающих налоговые проверки друг от друга: наличие или отсутствие документов на их проведение и окончание, период и продолжительность.

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Камеральные проверки

Заблуждение:если налоговые органы не беспокоят своим вниманием, то никаких налоговых проверок не проводится.

О том, что в данный момент в отношении вашей компании проводится камеральная проверка, вы можете даже не знать. Если налоговый орган не обнаружит нарушений в отчетности, проверка останется вами незамеченной. И не получить документ по её итогам намного лучше, чем этот документ получить. Конечно, если он не касается возмещения НДС или акцизов.

Срок камеральной проверки является пресекательным и не подлежащим приостановлению. Продлить срок проверки с двух месяцев до трех можно лишь при наличии нарушений в декларации по НДС.

Предмет камеральной проверки — налоговая декларация (расчет) за определенный период, а не сам период. Нет декларации — нет проверки. Две декларации по разным налогам за один период приводят к двум камеральным проверкам.

Период их проведения не ограничен тремя годами. Если вашему бухгалтеру вдруг вздумалось в 2020 году внести изменения в декларацию за год 2014, этот факт не останется незамеченным бдительными налоговыми органами. И если по итогам камеральной проверки этой декларации выявляются нарушения, процедура будет такая же, как и по итогам недавней декларации. Единственное отличие — возникшую переплату по налогам получить не удастся, т.к. здесь трехлетний срок, увы, работает.

Выездные проверки

Заблуждение: отодвинуть срок начала выездной проверки можно, если не получать решение о ее проведении.

Проверка начинается с момента вынесения данного решения. Кроме того, выездную проверку может проводить налоговый орган, в котором организация в данный момент не состоит на учете. Это происходит в случае, когда компания сменила свое местонахождение, но предыдущим налоговым органом уже вынесено решение о проведении выездной проверки. В Налоговом кодексе РФ не содержится требований о прекращении начатой проверки в данной ситуации, да и судебная практика подтверждает этот подход.

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Особого внимания, как и в вопросе камеральных проверок, заслуживают факты представления налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций (расчетов), в том числе за периоды, превышающие 3 года.

Прежде чем принимать решение о корректировке суммы налогов, тем более в сторону уменьшения, необходимо взвесить все факторы, которые могут повлиять на решение инспекции провести выездную проверку, включая периоды, превышающие трехлетний срок. Если вы в чем-то не уверены, лучше оставить все как есть.

Запрос пояснений и документов в ходе проверок

Если в ходе камеральных проверок у налогового органа возникли вопросы по поводу финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, ответы он может получить путем направления двух разных документов: требования о представлении документов (информации) и (или) требования о представлении пояснений.

Причем оснований для направления второго Налоговый кодекс РФ даёт куда больше. Часто налоговые органы пытаются сочетать несочетаемое и использовать второе упомянутое требование для запроса тех или иных документов.

Требование о представлении пояснений

Заблуждение: при получении требования о представлении пояснений налогоплательщик обязан предоставить также и запрошенные документы.

Налоговый орган может запросить документы таким путем, но ваш отказ в их предоставлении правомерен.

В рамках камеральной проверки требование о представлении пояснений может быть направлено в следующих случаях:

если выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах;

если выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля;

если в уточненной налоговой декларации (расчете) уменьшена сумма налога, подлежащая уплате по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом);

если в налоговой декларации (расчете) заявлена сумма полученного убытка;

если применены налоговые льготы в отношении операций или имущества.

При наличии этих оснований предоставление документов является правом налогоплательщика.

Истребование документов

В отличие от данной процедуры в ходе выездной проверки список оснований для требования документов в ходе проверки камеральной, поименованный Налоговым кодексом РФ, является закрытым. Остановимся только на некоторых моментах.

Налоговый орган вправе истребовать документы, подтверждающие право на налоговые льготы. В данном случае вопросы возникают только, когда Налоговым кодексом РФ они прямо не поименованы для того или иного налога, например, в части НДС. Поэтому здесь необходимо ориентироваться на данное в Налоговом кодексе РФ определение льгот и на судебную практику: льготы — это операции, которые освобождены от налога только у отдельных категорий налогоплательщиков, но облагаются у других.

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В случае возмещения НДС или применения вычетов по акцизам, налоговым органом могут быть затребованы только документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов. И ничего более.

Заблуждение: налоговый орган может повторно истребовать одни и те же копии документов.

Копии документов предоставляются единожды. За исключением случая, когда они были утрачены вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Например, если в налоговом органе произошел пожар, который уничтожил ранее представленные вами документы, их необходимо представить повторно. Но лишь при подтверждении налоговой службой их утраты в связи с этим обстоятельством.

Обязательно сохраняйте подтверждения получения копий документов налоговым органом с их описью, чтобы не делать двойную работу.

Обжалование решений по результатам налоговых проверок

Во-первых, процессуально апелляционная жалоба — это жалоба, направленная в вышестоящий налоговый орган до вступления решения по налоговой проверке. Если вы не смогли уложиться в отведенный месяц, то подается жалоба (прим.: апелляционная жалоба и «просто жалоба» — это разные процессуальные документы), которая уже не приостанавливает вступление решения в силу и применения мер взыскания по нему.

Во-вторых, подача жалобы в ФНС на решение Управления по субъекту РФ также не приостанавливает вступление решения в силу с соответствующими последствиями.

В-третьих, налогоплательщик не может обратиться в суд, пока не будет вынесено решение по любой из жалоб вышестоящим налоговым органом. Но эта норма перестает работать, если решение не принято налоговым органом в установленные сроки.