Право на пособие в 10 000 в зависимости от дня рождения 3-летних и 16-летних детей. Вышли четкие разъяснения

ПФР разместил на своем сайте ответы на вопросы по единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
В частности, людям наконец-то четко объяснили, имеют ли право на пособие дети, которым вот-вот исполнится 3 года или 16 лет.
Предлагаем вашему вниманию разъяснения ПФР в формате «вопрос-ответ».
Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.
Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Полагается ли выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате) права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.
Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два ребенка — 20 тыс. рублей, и так далее.
Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?
Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.
Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.
Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня, можно ли получить выплату?
Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит право на выплату.
Если ребенку исполняется 3 года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.
Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на Портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.
Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
Могут ли опекуны подать заявление на выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.
Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель.
До какого числа можно подать заявление на выплату?
Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Единовременная выплата предоставляется при наличии у семьи соответствующего права.
В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через Портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.
- Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.
- Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр.
- В заявлении указываются данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка.
- Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату.
- Представление недостоверных сведений.
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В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?
Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.