Клерк.Ру

Как пообещали помочь бизнесу в части аренды

В этом материале — о мерах, принимаемых властями в период пандемии, с целью поддержки бизнеса. На этот раз речь пойдет об аренде.

Власти определили условия арендных каникул

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ арендодателям — компаниям и ИП предписано предоставить арендаторам отсрочку уплаты арендных платежей за недвижимость, а также уменьшить размер аренды с учетом заморозки бизнес-процессов на период действия в регионе режима повышенной готовности (РПГ) или ЧС. Взамен указанные арендодатели получат помощь в части уплаты имущественного и земельного налогов, а также арендных платежей по земле под такими зданиями.

Льгота распространяется на договоры аренды, оформленные до установления режима повышенной готовности, имущество по которым арендуют представители самых пострадавших от эпидемии сфер экономики. В части жилых помещений отсрочка не предоставляется.

Отсрочить внесение платежей за аренду можно с даты введения РПГ до 1 октября с учетом следующих особенностей:

  • долг по аренде оплачивается в период с 01.01.2021 по 01.01.2023 поэтапно не чаще раза в месяц;
  • один платеж не превышает половину ежемесячной платы;
  • отсрочка в полном размере арендной платы действует на время РПГ, а после его окончания и до 1 октября в объеме 50 процентов арендной платы;
  • штрафные санкции не применяются;
  • если по договору в арендные взносы включаются платежи за жилищно-коммунальные услуги, то в этой части отсрочка не предоставляется.

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Обращаем внимание, согласно требованиям Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ арендодатель обязан заключить допсоглашение об отсрочке в течение 30 дней с момента обращения арендатора.

Арендаторов госимущества освободили от арендных платежей

Кабмин внес коррективы в свое Постановление от 19.03.2020 № 670-р, которым была гарантирована отсрочка арендных платежей за федеральное имущество для субъектов МСП. Так, уточнено, что послабление предоставляется в отношении любых договоров, а не только заключенных в льготном порядке по Постановлению Правительства РФ от 21.08.2010 № 645.

Кроме того, установлено, что ряд субъектов МСП совсем освободят от арендных платежей за апрель-июнь этого года. Это касается предприятий следующих сфер бизнеса:

  • авто- и авиаперевозок, аэропортовой деятельности;
  • культуры и досуга, развлечений;
  • физкультуры и спорта;
  • туризма, гостиничного дела;
  • общепита;
  • доп- и негосударственного образования;
  • организации конференций и выставок;
  • бытового обслуживания граждан, включая парикмахерские и салоны красоты.

Освобождение будет распространяться на аренду недвижимости, используемой в указанных видах деятельности.

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Прочие представители малого и среднего бизнеса вправе заплатить за пользование госактивами в апреле-июне 2020 года (ранее за весь 2020 год) до 31.12.2021.

Также уточнено, что Росимущество должно реагировать на заявления арендаторов о предоставлении льгот в течение 7 рабочих дней, а не трех.

Как принудительное предоставление отсрочек по аренде уменьшит налогообложение арендодателя

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ обязал всех арендодателей тех регионов, где введен режим повышенной готовности (ПГ) или ЧС, заключать с арендаторами допсоглашения об отсрочке платежей (в случае обращения за таковой). Взамен владельцам недвижимости пообещали предоставить льготы по имущественному и земельному налогам и аренде госземли (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439). ФНС дала рекомендации инспекторам и властям регионального и муниципального уровня, как реализовать этот механизм.

1. Фискалы обращают внимание, что послабление полагается за период, на который собственник предоставил отсрочку по аренде в силу режима ПГ или ЧС по договорам, заключенным до его введения с бизнесом из наиболее пострадавших отраслей.

Инспекторы для целей уменьшения налогов должны будут проверить, что налогоплательщик предоставил отсрочку фирме, ОКВЭД которой относится к спецперечню сфер деятельности из Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. При этом такой код должен быть указан для компании в ЕГРЮЛ на 01.03.2020.

2. Нормативно закрепить льготы служба рекомендует законами, принятыми на уровне субъекта или муниципальными НПА. Условия предлагаются следующие:


Требование к недвижимости


Не является жилым


Требование к договору


Заключен до введения режима ПГ или ЧС и не прекратил своего действия до отмены режима


Период действия льготы


С 1-ого числа месяца, в котором введен режим, и до окончания месяца, в котором он отменен, при условии, что в этом периоде действовала отсрочка и снижение платежей за аренду по условиям Постановления кабмина № 434


Размер льготы


Уменьшение вплоть нулевого значения суммы налога


Подтверждающие документы


Организациям для получения льготы по налогу на имущество нужно будет представить вместе с декларацией по нему:


— договор аренды;


— допсоглашение об отсрочке;


— акт сверки взаиморасчетов, подтверждающий отсутствие платежей в спорный период;


— иные подтверждения соответствия условиям, предусмотренным законодательством.


Плательщики земельного налога и налога на имущество физлиц для льготы подают в инспекцию только заявление.

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