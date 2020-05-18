Как пообещали помочь бизнесу в части аренды

Обращаем внимание, согласно требованиям Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ арендодатель обязан заключить допсоглашение об отсрочке в течение 30 дней с момента обращения арендатора.

Арендаторов госимущества освободили от арендных платежей

Кабмин внес коррективы в свое Постановление от 19.03.2020 № 670-р, которым была гарантирована отсрочка арендных платежей за федеральное имущество для субъектов МСП. Так, уточнено, что послабление предоставляется в отношении любых договоров, а не только заключенных в льготном порядке по Постановлению Правительства РФ от 21.08.2010 № 645.

Кроме того, установлено, что ряд субъектов МСП совсем освободят от арендных платежей за апрель-июнь этого года. Это касается предприятий следующих сфер бизнеса:

авто- и авиаперевозок, аэропортовой деятельности;

культуры и досуга, развлечений;

физкультуры и спорта;

туризма, гостиничного дела;

общепита;

доп- и негосударственного образования;

организации конференций и выставок;

бытового обслуживания граждан, включая парикмахерские и салоны красоты.

Освобождение будет распространяться на аренду недвижимости, используемой в указанных видах деятельности.

📌 Реклама Отключить

Прочие представители малого и среднего бизнеса вправе заплатить за пользование госактивами в апреле-июне 2020 года (ранее за весь 2020 год) до 31.12.2021.

Также уточнено, что Росимущество должно реагировать на заявления арендаторов о предоставлении льгот в течение 7 рабочих дней, а не трех.

Как принудительное предоставление отсрочек по аренде уменьшит налогообложение арендодателя

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ обязал всех арендодателей тех регионов, где введен режим повышенной готовности (ПГ) или ЧС, заключать с арендаторами допсоглашения об отсрочке платежей (в случае обращения за таковой). Взамен владельцам недвижимости пообещали предоставить льготы по имущественному и земельному налогам и аренде госземли (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439). ФНС дала рекомендации инспекторам и властям регионального и муниципального уровня, как реализовать этот механизм.

1. Фискалы обращают внимание, что послабление полагается за период, на который собственник предоставил отсрочку по аренде в силу режима ПГ или ЧС по договорам, заключенным до его введения с бизнесом из наиболее пострадавших отраслей.

Инспекторы для целей уменьшения налогов должны будут проверить, что налогоплательщик предоставил отсрочку фирме, ОКВЭД которой относится к спецперечню сфер деятельности из Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. При этом такой код должен быть указан для компании в ЕГРЮЛ на 01.03.2020.

2. Нормативно закрепить льготы служба рекомендует законами, принятыми на уровне субъекта или муниципальными НПА. Условия предлагаются следующие: