Как пообещали помочь бизнесу в части аренды

В этом материале — о мерах, принимаемых властями в период пандемии, с целью поддержки бизнеса. На этот раз речь пойдет об аренде.
Власти определили условия арендных каникул
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ арендодателям — компаниям и ИП предписано предоставить арендаторам отсрочку уплаты арендных платежей за недвижимость, а также уменьшить размер аренды с учетом заморозки бизнес-процессов на период действия в регионе режима повышенной готовности (РПГ) или ЧС. Взамен указанные арендодатели получат помощь в части уплаты имущественного и земельного налогов, а также арендных платежей по земле под такими зданиями.
Льгота распространяется на договоры аренды, оформленные до установления режима повышенной готовности, имущество по которым арендуют представители самых пострадавших от эпидемии сфер экономики. В части жилых помещений отсрочка не предоставляется.
Отсрочить внесение платежей за аренду можно с даты введения РПГ до 1 октября с учетом следующих особенностей:
долг по аренде оплачивается в период с 01.01.2021 по 01.01.2023 поэтапно не чаще раза в месяц;
один платеж не превышает половину ежемесячной платы;
отсрочка в полном размере арендной платы действует на время РПГ, а после его окончания и до 1 октября в объеме 50 процентов арендной платы;
штрафные санкции не применяются;
если по договору в арендные взносы включаются платежи за жилищно-коммунальные услуги, то в этой части отсрочка не предоставляется.