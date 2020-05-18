Инвестиционные возможности во время пандемии: выкуп активов компаний-банкротов

Пандемия и карантин привели к тому, что некоторые компании оказались на грани банкротства. Это компании гостиничного и ресторанного бизнеса, бизнес-центры, девелоперы. В этой ситуации некоторые инвесторы ищут выгодные объекты среди проблемных активов. Об этом сообщает международный брокер недвижимости Tranio.

Почему инвесторы ищут интересные объекты во время кризиса, какие европейские компании уже обанкротились? Что могут получить инвесторы во время рецессии и банкротств?

Компании-банкроты

Несмотря на предпринятые государствами меры, направленные на поддержку бизнеса в период пандемии, рост банкротств очевиден. Потому что на рассмотрение законов и распределение финансовой помощи потребуются недели, которых нет у бизнеса, а выделенной финансовой помощи может не хватить для покрытия долгов.

Уже сейчас есть компании-банкроты. По данным Bloomberg каждая пятая компания в Европе столкнётся с финансовой несостоятельностью. В зоне риска компании из сектора HoReCa и ритейла: отели, рестораны, магазины непродовольственных товаров. Также девелоперы и строительные компании могут обанкротится из-за ограничений, снижения спроса и объёмов ликвидности.

Американский сетевой ритейлер J.Crew в апреле 2020 года объявил о начале процедуры банкротства. В активах компании 506 розничных магазинов: 203 магазина J. Crew, 129 магазинов Madewell, 174 торговые точки J. Crew Factory с учётом 42 магазинов J. Crew Mercantile. Также в активах компании 76 филиалов в Японии, которыми по лицензии управляет корпорация ITOCHU Corporation. J.Crew работает на международном уровне — США, Канада, Франция, Великобритания и Гонконг.

Немецкие ресторанные сети Vapiano, L'Osteria и Maredo объявили о начале процедур банкротства.

Vapiano — 230 ресторанов в 33 странах. По данным Reuters акции Vapiano резко упали в цене: с 23 евро в 2017 до 0,43 евро 30 апреля 2020. Компания убыточна на 90%: сейчас активы компании оцениваются в 23 млн евро, в 2017 году активы оценивалась в 553 млн евро. Maredo — 40 ресторанов в Германии и два в Австрии.

Датская компания Kadeau Group объявила о банкротстве 31 марта 2020 года. Компания владеет отелем и двумя ресторанами со звёздами Мишлен. Все активы компании включены в процесс банкротства.

Итальянская ресторанная сеть Carluccio объявила, что распускает штат из-за неплатежеспособности. У компании 73 ресторана в Европе.

65% греческих отелей заявили о начале процедуры банкротства, сообщает Hellenic Chamber of Hotels.

Отели и рестораны Швеции: по данным Statista за апрель 2020 года банкротства в этом секторе выросли на 141% по сравнению с апрелем прошлого года.