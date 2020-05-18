Клерк.Ру

Инвестиционные возможности во время пандемии: выкуп активов компаний-банкротов

Пандемия и карантин привели к тому, что некоторые компании оказались на грани банкротства. Это компании гостиничного и ресторанного бизнеса, бизнес-центры, девелоперы. В этой ситуации некоторые инвесторы ищут выгодные объекты среди проблемных активов. Об этом сообщает международный брокер недвижимости Tranio.

Почему инвесторы ищут интересные объекты во время кризиса, какие европейские компании уже обанкротились? Что могут получить инвесторы во время рецессии и банкротств?

Компании-банкроты

Несмотря на предпринятые государствами меры, направленные на поддержку бизнеса в период пандемии, рост банкротств очевиден. Потому что на рассмотрение законов и распределение финансовой помощи потребуются недели, которых нет у бизнеса, а выделенной финансовой помощи может не хватить для покрытия долгов.

Уже сейчас есть компании-банкроты. По данным Bloomberg каждая пятая компания в Европе столкнётся с финансовой несостоятельностью. В зоне риска компании из сектора HoReCa и ритейла: отели, рестораны, магазины непродовольственных товаров. Также девелоперы и строительные компании могут обанкротится из-за ограничений, снижения спроса и объёмов ликвидности.

Американский сетевой ритейлер J.Crew в апреле 2020 года объявил о начале процедуры банкротства. В активах компании 506 розничных магазинов: 203 магазина J. Crew, 129 магазинов Madewell, 174 торговые точки J. Crew Factory с учётом 42 магазинов J. Crew Mercantile. Также в активах компании 76 филиалов в Японии, которыми по лицензии управляет корпорация ITOCHU Corporation. J.Crew работает на международном уровне — США, Канада, Франция, Великобритания и Гонконг.

Немецкие ресторанные сети Vapiano, L'Osteria и Maredo объявили о начале процедур банкротства.

Vapiano — 230 ресторанов в 33 странах. По данным Reuters акции Vapiano резко упали в цене: с 23 евро в 2017 до 0,43 евро 30 апреля 2020. Компания убыточна на 90%: сейчас активы компании оцениваются в 23 млн евро, в 2017 году активы оценивалась в 553 млн евро. Maredo — 40 ресторанов в Германии и два в Австрии.

Датская компания Kadeau Group объявила о банкротстве 31 марта 2020 года. Компания владеет отелем и двумя ресторанами со звёздами Мишлен. Все активы компании включены в процесс банкротства.

Итальянская ресторанная сеть Carluccio объявила, что распускает штат из-за неплатежеспособности. У компании 73 ресторана в Европе.

65% греческих отелей заявили о начале процедуры банкротства, сообщает Hellenic Chamber of Hotels. 

Отели и рестораны Швеции: по данным Statista за апрель 2020 года банкротства в этом секторе выросли на 141% по сравнению с апрелем прошлого года.

Directum
📌 Реклама
Цифровая бухгалтерия лучше бумажной?
Опыт КАО «АЗОТ», «Р-Фарм» и «Кургансемена» на онлайн-конференции 28 мая.
Узнать больше

Прогнозы по банкротствам европейских компаний

Аналитики страховой компании Atradius строят такие прогнозы о банкротствах компаний в Европе:

— Показатель корпоративной неплатежеспособности вырастет на 2,4% к концу года. В 2019 этот показатель вырос на 1,4%.

— Число обанкротившихся западноевропейских компаний вырастет на 2,1% в 2020 году по сравнению с показателем спада на 0,2% в прошлом году.

— Лидером по корпоративным банкротствам станет Великобритания. Количество финансово-несостоятельных компаний увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале этого года уже обанкротились 3883 компании, к концу второго квартала года обанкротятся 5100 компаний.

— Компаний-банкротов в Швеции, Нидерландах, Финляндии, Бельгии, Австрии и Дании станет на 3% больше.

— Компаний-банкротов в Германии станет больше — 1750 к концу второго квартала 2020 года. В прошлому году в этот период обанкротились 1369 компаний. По данным немецкой Торгово-Промышленной палаты за второй квартал 2020 года — 40% компаний находятся на грани банкротства.

📌 Реклама
Отключить

В краткосрочной перспективе ожидаются банкротства наиболее пострадавших отраслей: отелей, ресторанов, непродовольственных ритейлеров. В долгосрочной перспективе — банкротства строительных компаний и девелоперов. Этому способствуют три фактора:

1.    падение спроса;

2.    повышенная нагрузка на кредитные организации, как следствие —  проекты не получают кредиты;

3.    ограниченные цепочки поставок материалов.

Ожидается, что финансовые организации ограничат поступательное финансирование долгосрочных девелоперских проектов из-за повышенного риска. Также снизится объём ликвидности и ужесточатся условия кредитования. Из-за такого удорожания денег стоимость залоговых активов компании снизится — компания не сможет погашать кредит. В этому случае банк может потребовать margin call для немедленного обеспечения по кредиту. Как результат — срочная реализация активов девелоперской компании по заниженным ценам.

Что могут получить инвесторы во время рецессии

Рецессия и банкротства приведут к тому, что у инвесторов появится возможность вложить средства в объекты по сниженным ценам. Дисконты могут варьироваться. Они зависят от четырёх факторов:

— Рыночная стоимость объектов недвижимости. 

— Ликвидационная стоимость, которую рассчитывают получить владельцы активов от их реализации.

— Качество активов.

— Долговые обязательства владельца активов.

Инвестиции в активы компаний-банкротов отличаются от инвестиций в обычную коммерческую недвижимость. Поэтому в таких инвестициях важно учитывать юридические риски и риски асимметрии информации. А также правильно организовать покупку, решение процессуальных формальностей, менеджмент обанкротившихся объектов.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить