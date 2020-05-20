Вина установлена и ущерб взыскан: как это отразить в учете

Несмотря на пандемию, режим самоизоляции и прочие прелести, жизнь все-таки продолжается. И бухгалтера, равно как и его руководителя волнуют и другие форс-мажорные ситуации. Например, как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете нанесенный организации ущерб, виновник которого установлен и согласен добровольно (ну, или почти добровольно) его возместить.

Минфин России в своем письме от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033 рассмотрел как раз эту ситуацию.

Итак, потеряно (похищено, безнадёжно сломано, неизвестно куда подевалось и т. д., и т. п., и пр.) какое-то довольно ценное имущество. Просто его списать на расходы, не принимаемые для целей налогообложения — дать сотрудникам лишний повод и дальше халатно относиться к хозяйскому добру.

Поэтому, на наш взгляд, даже и воспитательных целях, виновный в утере этого имущества должен быть найден и наказан рублем. Будет ли это возмещение нанесенного ущерба в размере среднемесячного заработка (по ст. 241 ТК РФ), или с этого безответственного типа взыщут полную стоимость потерянного по его вине (ст. ст. 242-244 ТК РФ) — не суть важно. Главное, что виновный понес наказание. Также не играет роли, добровольно и с песней он согласился компенсировать убытки, либо дело пришлось доводить до суда и вынесения судебного решения. Финансовое ведомство (в вышеуказанном письме) рекомендует признать поступившую сумму (причитающуюся к получению) внереализационным доходом по п. 3 ст. 250 НК РФ.

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Следовательно:

Дебет счета 76 Кредит счета 91-1.

Как конкретно виновник будет гасить эту сумму — сразу внесет всю сумму в кассу или на расчетный счет, либо в течение какого-то периода ее будут несколько месяцев (или лет) удерживать из его заработной платы, не суть важно*.

*ФНС России в письме от 24.04.2020 № АБ-4-20/6934@ обратила внимание, что в случае возмещения ущерба виновником путем внесения им денежных средств в кассу или удержания этой суммы из заработной платы организация не обязана применять ККТ.

Стоимость пропавшего, после проведения всех необходимых процедур (инвентаризации, определения размера понесенного убытка, принятия решения о назначении виновного и т. д.) признается внереализационным расходом (то бишь убытком) по п. 2 ст. 265 НК РФ*.

*В письме, правда, дана ссылка на п. 1 ст. 252 НК РФ, но в нем как раз и говорится, что на уменьшение прибыли можно отнести и понесенные убытки (п. 2 ст. 265 НК РФ). Перечень убытков, которые могут уменьшить налогооблагаемую прибыль, открытый. Следовательно, и потеря имущества по вине сотрудника вполне может быть отнесена к таковым.

Значит:

Дебет счета 94 Кредит счета 10 (41, 43, 01) — определена фактическая сумма понесенного ущерба; Дебет счета 91-2 Кредит счета 94 — сумма ущерба отнесена на расходы.

Кстати, у руководства может возникнуть вполне оправданный соблазн оптимизировать налогооблагаемую базу и списать на расходы не фактическую стоимость (по учетным данным) пропавшего актива, а его рыночную (или как сейчас стало модно — справедливую) стоимость. Типа, данный товар сейчас на рынке стоит на n процентов, или в m раз дороже, следовательно, и убыток мы понесли в этой же сумме. Да и виновник по решению суда компенсировал рыночную стоимость утраченного имущества. Но чиновники как раз и отметили в рассматриваемом письме, что в составе расходов учитываются фактически понесенные затраты. И сумма индексации стоимости утраченного имущества, присужденная к выплате в связи с изменением рыночной стоимости такого имущества за период, прошедший с момента хищения, не включается в состав расходов при расчете налогооблагаемой прибыли организаций.

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Так что вполне вероятна ситуация, что с виновного взыскали 3 (5, или 128) тыс. руб., на убытки списали только 2 (или там 64) тысячи. И в итоге организация в результате потери имущества не уменьшила налогооблагаемую прибыль, а еще и увеличила ее, с последующей уплатой налога*.

* — Позвольте, как это? У меня было четыре туза, а я остался без двух.

— Расклад, батюшка.

(старая байка преферансистов).