Что делать с персоналом, если компания перешла на торговлю с доставкой

Вам необходимо на время карантина перестроить внутренние процессы в компании? Попробуем разобраться, как это грамотно сделать.

До 31 мая в некоторых регионах России закрыты рестораны, продовольственные магазины, другие компании, работающие с посещением. Им приходится подстраиваться под новые условия, переходить на дистанционное обслуживание. Вместо продавцов, нужны упаковщики, курьеры.

Как их правильно оформить на работу, чтобы потом не придрались проверяющие?

Переводим сотрудников на другую работу

Лучший вариант, чтобы продолжить работу в условиях карантина. Обращаю ваше внимание, что перевод сотрудника осуществляется с его согласия.

Оформлять сотрудника на другую должность можно без его согласия только в режиме ЧС.

Например, вы можете временно перевести менеджера консультанта в упаковщики для сбора заказов.

Издаем приказ и вводим в штатное расписание необходимую должность. В приказе указываем нужные на период карантина должности, количество штатных единиц, величину зарплаты.

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Директор подписывает приказ, и отдел кадров занимается переводом.

Обосновывать временный перевод на период карантина должностей не нужно. (Согласно постановлению Конституционного суда от 15.03 2005 № 3-II).

С сотрудниками оформляется дополнительное соглашение, отдаются приказы о переводе (проверьте правильность указанных сроков перевода, обязанности временной должности, оклад).

Если оформляете отношение сейчас, то переведите сотрудника на срок до 31 мая, т.е. пока в вашем регионе не отменят карантин.

После перевода проведите с сотрудником обучение. Чтобы перевод по умолчанию не стал постоянным, проконтролируйте отдел кадров. По истечении сроков нужно приостановить выполнение сотрудником временной работы иначе он будет считаться постоянным.

Набираем временных сотрудников

Не все работники готовы выполнять новую работу. Придется набрать упаковщиков, курьеров.

Если вы ввели временные должности в штат, примите сотрудника по срочному Трудовому договору. В соглашениях с такими людьми необходимо проконтролировать точную дату окончания договора.

Будьте внимательны, если вы указали последнюю дату действия договора, а карантин продлили, то придется уволить сотрудника и снова взять на работу. Если этого не произойдет, то человек станет постоянным работником. Будете несколько раз подряд заключать срочный договор, то человек может оспорить его в суде и договор будет признан бессрочным.

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«Аренда» персонала

Если не планируйте вводить новые должности, наберите сотрудников с другой компании. Нанимаете персонал через агентство? Проверьте его аккредитацию Рострудом. Сделать это можно на сайте rostrud.ru

В договоре с агентством проконтролируйте пункт, касающийся вашего права требовать от наемного сотрудника исполнения трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу, придерживаться внутреннего распорядка.

Отстранить сотрудника можно согласно ст. № 76 ТК. В договоре обязательно должен быть указан штраф за нанесение убытков иначе возместить его будет сложно. Внимание! Вы рассчитываетесь с агентством, которое направило сотрудников, а не с ними лично.

Можно «занять» сотрудников по договору для оказания услуг. Внимание! В законе нет такого варианта и ваши отношения с работником могут быть признаны трудовыми. Чтобы этого не произошло, укажите, какие услуги необходимы, определите результат, зафиксируйте стоимость, срок исполнения. Отказаться от услуг таких сотрудников вы можете в любой момент (ГК П.1 ст. 782ГК).

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Не забудьте указать услуги, которые наемный сотрудник оказывает, используя собственные материалы, средства и оборудование, например, транспорт. Бухгалтерия не обязана оплачивать зарплату таким сотрудникам, расчет ведется через исполнителя, компанию, предоставляющую персонал.

Будьте внимательны, только так вы сможете экономить, что особенно важно в период карантина!