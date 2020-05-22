«Ночной бухгалтер». Освобождение от налогов за 2 квартал и уменьшение взносов. Кому?

Сегодня в Думе кучу всего напринимали.
Кому повезло?
Закон об освобождении малого и среднего бизнеса от налогов и взносов за 2 квартал принят.
Льгота для пострадавших отраслей (из постановления № 434). И еще для некоторых НКО. Повезло и религиозным организациям.
Читайте подробнее, от чего и как именно освободили.
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- Увеличены пособия неработающим;
- Поддержаны арендаторы;
Подробнее тут.
Налоговый капитал самозанятых
Путаница с СМЗ получилась.
По принятому закону они получат налоговый капитал 12 130 рублей, который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним.
Капитал можно будет использовать до конца 2020 года. О возврате налога за 2019 год в законе ничего не говорится (хотя именно об этом говорили накануне власти). Этот возврат скорее всего будет оформляться субсидией по постановлению правительства.
Для ИП
ИП из пострадавших отраслей заплатят в этом году меньше взносов.
Фиксированные взносы ИП на ОПС за 2020 год будут снижены с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей.
Ваша уставшая за неделю от новых законов редакция