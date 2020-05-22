«Ночной бухгалтер». Освобождение от налогов за 2 квартал и уменьшение взносов. Кому?

Сегодня в Думе кучу всего напринимали.

Кому повезло?

Закон об освобождении малого и среднего бизнеса от налогов и взносов за 2 квартал принят.

Льгота для пострадавших отраслей (из постановления № 434). И еще для некоторых НКО. Повезло и религиозным организациям.

Читайте подробнее, от чего и как именно освободили.

Еще Увеличены пособия неработающим;

Поддержаны арендаторы; Подробнее тут.

Налоговый капитал самозанятых

Путаница с СМЗ получилась.

По принятому закону они получат налоговый капитал 12 130 рублей, который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним.

Капитал можно будет использовать до конца 2020 года. О возврате налога за 2019 год в законе ничего не говорится (хотя именно об этом говорили накануне власти). Этот возврат скорее всего будет оформляться субсидией по постановлению правительства.

Для ИП

ИП из пострадавших отраслей заплатят в этом году меньше взносов.

Фиксированные взносы ИП на ОПС за 2020 год будут снижены с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей.

Ваша уставшая за неделю от новых законов редакция