Лояльные арендодатели получат налоговую отсрочку в упрощённом порядке

Принято постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 699 «О внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов».

В чём суть документа?

Отдельным категориям арендодателей предоставлена возможность получить индивидуальную отсрочку или рассрочку по некоторым налогам. Документ призван стимулировать тех владельцев торговой недвижимости, которые предоставили своим арендаторам арендные каникулы.

Кто может рассчитывать на отсрочку по налогам?

Согласно постановлению налоговую отсрочку могут получить организации и ИП, которые:

— являются собственниками торговой недвижимости;

— состоят в перечне налогоплательщиков, предоставивших арендные каникулы. Такие перечни формируют региональные власти и передают в УФНС;

— по состоянию на 1 марта имели основной код по ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом». С учётом разъяснений Минэкономразвития, можно предположить, что плательщики с кодами более низкого уровня (68.20, 68.20.1 и 68.20.2) тоже вправе претендовать на отсрочку.

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На какие налоги распространяется отсрочка?

Арендодатели, соответствующие изложенным выше критериям могут претендовать на отсрочку по уплате налога на имущество организаций, земельного налога (авансовых платежей по этим налогам), а также налога на имущество физлиц.

Что ещё важно знать для получения отсрочки?

Налоговая отсрочка касается только тех платежей, срок перечисления которых наступил в 2020 году. Получить её можно при наличии допоснований: снижение дохода минимум на 10% или получение убытка. Максимальная длительность налоговой отсрочки — год. Заявление можно подать до 1 декабря.

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Когда Постановление № 699 вступит в силу?

Документ вступил в силу 18 мая 2020 года.