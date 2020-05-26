Подборка вопросов-ответов о зарплате и кадрах

Подборка разъяснений для кадровика и бухгалтера.

— Можно ли вести трудовую книжку одного сотрудника в электронной и в бумажной форме одновременно? Следует ли для этого писать сразу два заявления о переходе на электронный вариант и о сохранении бумажного?

— Работодатель полностью освобождается от ведения бумажной трудовой книжки, если сотрудник написал заявление о переходе на электронную форму (ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). Бумажный вариант выдается на руки сотруднику, и организация больше не несет за него ответственность.

Если же работник написал заявление о том, что хочет продолжить в дальнейшем ведение трудовой книжки на бумаге, то все обязанности и ответственность по ведению остается за работодателем ровно до того момента, пока сотрудник не решит перейти на электронную форму и не напишет заявление. Мало того, в № 439-ФЗ сказано, что это право за работником остается при увольнении и дальнейшем трудоустройстве.

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Следовательно, работник организации может выбрать только одну из форм ведения трудовой книжки. Но тут же следует оговориться, что с 1 января 2020 г. организации должны передавать в ПФР сведения о всех кадровых перемещениях, которые перечислены в законе (прием на работу, увольнение и т.д.). Получается, что не важно в какой форме сотрудник организации решил продолжать вести трудовую книжку, работодателю в любом случае нужно будет подавать сведения в ПФР. Так для работников с бумажными трудовыми книжками работодателю придется вести учет и в электронной форме.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что если сотрудник хочет вести учет сразу в двух формах, то не следует писать сразу два заявления, можно написать только о желании сохранить бумажный вариант.

— Почему в СЗВ-СТАЖ не попадают периоды основного ежегодного отпуска?

— Порядок заполнения и форма СЗВ-СТАЖ утверждены Постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. В соответствии с данным порядком в отчетности с кодом ДЛОТПУСК отражается период работы сотрудника в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислениях страховых взносов по дополнительному тарифу. Из этого следует, что данный код проставляется только совместно с кодом об особых условиях труда. То есть если сотрудник занят на работах, которые дают право на досрочное назначение пенсии (список работ можно найти в ФЗ № 403), то в СЗВ-СТАЖ должен быть отражен период отпуска с кодом «ДЛОТПУСК». Если же работник находится в нормальных условиях труда и не имеет прав на досрочное назначение пенсии, то никакой специальный код не применяется, а, следовательно, и отпуск выделять отдельной строкой в отчетности не нужно.

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Что касается неоплачиваемых отпусков, то они для всех работников обозначаются одинаково кодом «НЕОПЛ» вне зависимости от условий труда.

— Как округлять суммы пенсионных страховых взносов к уплате?

— Зачастую в организациях начисляется заработная плата работникам с копейками, а перед бухгалтером встает вопрос: как все-таки правильно посчитать базу страховых взносов и сумму к уплате. Попробуем разобраться.

Итак, ст. 52 НК РФ определяет общий порядок для исчисления страховых взносов и налогов. Но стоит заметить, что правила округления, указанные в данной статье, действуют только для налогов. Для страховых взносов порядок округления прописан в ст. 431 НК РФ. Согласно данной статье сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется в рублях и копейках.

Как же считается сумма страховых взносов, подлежащая уплате? Согласно данной статье сумма страховых взносов к уплате определяется исходя из базы, начиная с расчетного периода, тарифа страховых взносов за вычетом сумм уже уплаченных страховых.

Пример. Заработная плата сотрудника Иванова А.А за январь составила 20 148,53 рубля, за февраль 18 956,57 рублей. Взносы будут рассчитываться следующим образом: Январь 20 148,53*22%=4 432,68 Февраль (20 148,53 18 956,57)*22% — 4 432,68=4 170,44 Расчет за февраль таким образом: 18 956,57 *22%=4 170,45 — является неверным.

— Как сдавать отчетность по НДФЛ при наличии нескольких обособленных подразделений на одной территории?

— Если у вас несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, то с 1 января 2020 г. вы сможете выбрать одно подразделение, которое будет платить НДФЛ и отчитываться за все подразделения в этом муниципальном образовании.

ФЗ № 325 от 29.09.2019 внес изменения в НК РФ.

Если у организации несколько обособленных подразделений зарегистрированы в том же муниципальном образовании, где и головная организация, то налоговый агент вправе выбрать куда отчитываться и платить налоги. Согласно данному закону теперь налоговые агенты могут перечислять НДФЛ двумя способами: по месту учета головной организации, либо по месту учета подразделений.

Второй вариант, если головная организация находится в одном муниципальном районе, а обособленные подразделения в другом, то отчитываться по всем подразделениям можно по месту регистрации одного из них.

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Для того чтобы применять новый порядок, организации следует уведомить налоговую до 1 числа налогового периода, решения менять нельзя в течение года. Таким образом, если вы не успели уведомить налоговую до 1 января 2020 г. о желании платить налог по новому режиму, то до 2021 г. для вас будет действовать старый.