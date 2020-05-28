Как ознакомить с записями в трудовой книжке

Ознакомление с записями в трудовой книжке — это обязательная процедура, предусмотренная действующим законодательством. Факт уведомления работника о содержании документа о трудовом стаже должен быть подтвержден документально.

В процессе работы

По постановлению правительства от 16.04.2003 № 225, работодатель обязан ознакомить сотрудника с внесенными сведениями в его документе о стаже. Сведения о каждой новой записи, внесенной в трудовую книжку работника, фиксируются в его личной карточке. Вот в личной карточке работник и ставит свою подпись об ознакомлении.

Бывает, что структурные подразделения организации находятся в разных городах. Тогда доведение соответствующих сведений и информации осуществляется заочно, сотруднику высылается извещение с последующей отметкой об этом в личной карточке. При проведении проверок такой способ ознакомления вызывает вопросы, поэтому мы рекомендуем прикалывать к личной карточке расписку работника, в которой он пишет, что с записями в трудовой книжке ознакомлен.

Это не совсем обычный способ, но он не противоречит законодательству. В законодательстве не указано, каким образом процесс ознакомления необходимо организовывать, поэтому и электронный способ обмена сведениями подходит, но для такого способа взаимодействия у персонала должны быть электронные подписи.