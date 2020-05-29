Эпопея с получением субсидии, в которой лично разбирался глава ФНС

О том, через что приходится проходить для получения государственной субсидии гостинице в Астраханской области, рассказывает предприниматель Сергей Васильев.

К решению этой проблемы подключился даже глава ФНС России, Даниил Егоров.

После вчерашней заметки в Forbes, он лично позвонил мне и попросил подробнее прояснить ему ситуацию, чтобы в максимально короткое время решить нашу проблему.

Причин оказалось две. Одна простая, я бы даже сказал смешная, связанная с путаницей в ОКВЭДах, а другая по-сложнее.

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Астраханские налоговики прислали нам отказ, сославшись на то, что предприятия с ОКВЭД 5590 не входят в список пострадавших отраслей, хотя в правительственном постановлении указан ОКВЭД 55 (гостиничный бизнес), который по здравому смыслу покрывает все ОКВЭДы, под литерой 55.

Тут глава ФНС признал очевидную ошибку, принес извинения за действия своих подчиненных и попросил быстро подать новую заявку, чтобы успеть получить субсидию до конца месяца.

Но с этим у нас вторая проблема, которую я ему подробно объяснил.

Наше астраханское ООО, которое владеет пансионатом, технически не может подать заявку через личный кабинет в ФНС, так как не подпадает под список МСП (малых и средних предприятий), а только им и полагается субсидия.

По давним правилам, к «малым и средним» предприятиям относятся те, у кого учредители/акционеры – частные лица. Это требование дополнительное, кроме основных, про оборот компании и численность персонала, по которым мы естественно входим в группу МСП.

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Если у компании основной учредитель юр. лицо, то нужно доказать, что это юр. лицо само входит в группу МСП. У нас учредителем астраханского ООО является входящий в нашу группу НПФ (негосударственный пенсионный фонд), который зарегистрирован в Москве.

И тут возникла отдельная коллизия. Московская ФНС не включает наш пенсионный фонд в группу «малых и средних» предприятий, так как формально видит большой оборот по доходам пенсионного фонда.

Но такова специфика бухгалтерского учета всех пенсионных фондов, у которых оборот по ценным бумагам, в которые фонд вкладывает пенсионные резервы, проходит по статьям «доходы/расходы». Сам Пенсионный фонд зарабатывает лишь небольшую комиссию за управление от инвестдохода. В нашем пенсионном фонде работает менее 20 человек и по параметрам численности персонала и комиссионного дохода он очевидно входит в группу МСП.

Всю эту историю мне вчера пришлось рассказывать Главе ФНС России, чтобы разъяснить ситуацию.

Нужно отдать ему должное, он все внимательно выслушал, попросил прислать все документы и подключил для решения этой «проблемы» своих заместителей.

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Проблема оказалась не простой, а методологической. Электронные системы ФНС, которые на компьютерной основе анализируют балансы компаний и делят их на крупные и «малые/средние», не учитывают нюансы бухгалтерской специфики пенсионных фондов.

И теперь нужно как-то эту «методологию» уточнить и поменять.

Промежуточный итог на сегодня.

Астраханское ФНС отозвало свой отказ, попросили извинения за некорректность сотрудника, и попросили заново подать заявку. Но теперь они будут ждать решение своих московских коллег, когда они разберутся с вопросом, относится ли наш пансионат к МСП?

Для этого сотрудники ФНС России будут обращаться в Минфин России, который отвечает за систему бухгалтерского учета пенсионных фондов, за разъяснениями в этом «методологическом» вопросе.

Только когда ФНС России и Минфин России разберутся в этом «сложном» вопросе, наш пенсионный фонд смогут отнести к группе МСП.

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Тогда в группу МСП попадет наконец-то и наш маленький астраханский пансионат, и он получит небольшую субсидию в размере МРОТ (12130 руб) на сотрудника (30 чел) за апрель и май.

«Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!».