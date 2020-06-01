Как мертвому припарки. Почему снижение НДФЛ не поможет российскому бизнесу

Эпидемия коронавируса уже нанесла существенный удар по экономике страны. Только в Москве от неё пострадали почти 90% предпринимателей, в регионах ситуация не лучше. Правительство на днях представило очередной план восстановления экономики. Для итоговой версии продолжают выдвигаться отдельные предложения. К примеру, недавно глава Торгово-промышленной палаты России высказался за временное снижение НДФЛ в два раза, с 13% до 6,5%. Будет ли от этого прок?

Сейчас компании делают всё возможное для того, чтобы удержаться на плаву — сокращают объем производства, принудительно отправляют почти 80% работников в отпуска или сокращают их, активно осваивают онлайн, доставку и удалённый формат работы.

На данный момент в перечне пострадавших отраслей — больше сорока сфер, в общей сложности в них занято 6 миллионов человек. Без помощи со стороны государству российскому бизнесу с кризисом однозначно не справиться, особенно среднему и малому. Однако в подготовленном правительством плане восстановления экономики пока никаких мер поддержки для этих категорий не значится. А сама помощь по большей части заключается в регулировании.

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Все антикризисные меры должны бить точно в цель, решать насущную проблему. Отдельные нововведения властей, безусловно, перспективны и действительно могут помочь некоторым компаниям. Но не снижение НДФЛ. Оно отразится на покупательной способности работающих россиян и их доходах, причём не сразу, а через какое-то время и частично. Однако на бизнес никаким образом не повлияет.

От размера НДФЛ зависят, в основном, региональные бюджеты, а не предприниматели. Они просто вычитают его из зарплат сотрудников и отправляют в налоговую.

Если данная мера будет реализована — поступления в региональные бюджеты уменьшится, как минимум, в два раза. Подобное нецелевое расходование средств в текущей ситуации абсолютно недопустимо — доходы региональных бюджетов уже существенно снизились. Местные власти, в отличие от федеральных, не имеют возможности компенсировать потерянные средства на поддержку населения и предприятий.

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В сложившейся ситуации уместнее будет вернуться к хорошо забытому старому — вновь ввести прогрессивное налогообложение, действовавшее в нашей стране до 2001 года. Прогрессивная шкала налогообложения — наследие СССР. В стране Советов НДФЛ составлял, в среднем, от 13% до 20% зарплаты, со сверхдоходов взималось 60%. В 90-е ставка несколько раз менялась, но НДФЛ в размере 60% на большие суммы сохранялся.

Реформа действующего налогообложения и возврат к мягкой прогрессивной шкале снизит социальную напряжённость и с высокой долей вероятности улучшит демографию, что сейчас тоже немаловажно. Конечно, потребительского бума после реформы ожидать не стоит, россияне предпочтут создать надел на будущее. Уже сейчас оборот розничной торговли в стране снизился практически на четверть, такая картина наблюдалась в России единожды — в девяностых.

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Бизнесу же, особенно малому и среднему, в сложившейся ситуации требуются более эффективные меры поддержки, к примеру стимуляция определённых отраслей с помощью государственных заказов. И контроль за исполнением поручений банками — пока что они не торопятся предоставлять предпринимателям отсрочки, а компаниям из пострадавших отраслей вовсе отказывают в кредитовании.

Но введение любых мер по поддержке бизнеса, опять же, бесполезно без главного — внесения фундаментальных изменений в действующую налоговую систему.