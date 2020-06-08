Начальники пишут и звонят в нерабочее время. Как установить личные границы без конфликтов с боссом

Редко кто хвалит свое начальство — такова человеческая психология. Но часто для недовольства есть серьезные основания. Так, многие на удаленке столкнулись с ситуацией, когда босс пишет или звонит в нерабочее время и даже в выходные дни. Как мирным путем решить эту проблему?

Испытание для нервов: к чему приводит внеплановая работа

Практически любому сотруднику знакома ситуация, когда по текущему проекту или задаче возникает неотложный вопрос, который без его участия решить невозможно. Но это единичный случай. А что, если вас дергают по рабочим делам постоянно?

Первая, и вполне естественная реакция на это — недовольство. Потому что подобное отношение:

Является вмешательством в личное время. Начальник звонит, как всегда, не вовремя — когда вы уже переключились с офисных задач на свои заботы и интересы, и отдыхаете после напряженного дня.

Начальник звонит, как всегда, не вовремя — когда вы уже переключились с офисных задач на свои заботы и интересы, и отдыхаете после напряженного дня. Мешает отдохнуть. Возникает ощущение, что вы постоянно находитесь на работе, не принадлежите самому себе. Это приводит к снижению работоспособности, появлению хронической усталости, возникает риск эмоционального и профессионального выгорания. Кроме того, портятся отношения с домашними, которые не могут рассчитывать на ваше внимание и участие — в то время, которое должно быть посвящено семье.

Возникает ощущение, что вы постоянно находитесь на работе, не принадлежите самому себе. Это приводит к снижению работоспособности, появлению хронической усталости, возникает риск эмоционального и профессионального выгорания. Кроме того, портятся отношения с домашними, которые не могут рассчитывать на ваше внимание и участие — в то время, которое должно быть посвящено семье. Не приносит дополнительной прибыли. Чаще всего консультации вне рабочего времени не оплачиваются дополнительно. Начальство не воспринимает такие звонки и письма как сверхурочные, а вот у вас ощущение присутствия на работе есть.

Чаще всего консультации вне рабочего времени не оплачиваются дополнительно. Начальство не воспринимает такие звонки и письма как сверхурочные, а вот у вас ощущение присутствия на работе есть. Нивелирует ощущение вашей собственной значимости как профессионала. Появляется ощущение несвободы и недовольства: вы подходите к работе ответственно, быстро реагируете, а в ответ не слышите даже благодарности.

Давайте разберемся в причинах такого поведения вашего босса и в возможных решениях этой проблемы.

📌 Реклама Отключить

Ситуация 1. Начальник хочет, чтобы вы больше работали

Неважно, какой объем работы на вас возложен в данный момент и какую зарплату вы нее получаете. Такой руководитель считает, что все должны трудиться, как будто это их собственный бизнес. Он может звонить в любое время дня и ночи и обижаться, что вы не ответили. И будет манипулировать вами, используя чувство вины или чувство ответственности.

Варианты решения

Изначально поставьте рамки — оговорите, что вы не отвечаете на звонки в нерабочее время и не выходите на связь в выходные дни.

Даже если вы только устроились на новую должность, не старайтесь показать себя отличным работником в ущерб личному времени на отдых. Потому что начальник воспримет ваше старание как должное, и если вы перестанете придерживаться такой модели поведения, у него возникнет недовольство.

Но если ситуация уже вышла за рамки, важно поговорить о ней, иначе дальнейшее сотрудничество ни к чему хорошему не приведет. В случае, когда договориться никак не получается, выход один — искать другую работу.

Ситуация 2. Руководитель не умеет планировать и контролировать работу вовремя

Из-за отсутствия у босса навыков планирования у подчиненных размывается ощущение четкого рабочего графика. У него постоянно какие-то форс-мажоры или авралы, нет представления о вашем объеме работ и о текущем положении дел. Особенно сложно такому начальнику понять, чем вы занимались целый день, если отсутствует система контроля, а работа ведется удаленно.

Варианты решения

Если вы отвечаете за определенный участок работ, то заранее знаете, когда и что необходимо будет делать. Поэтому имеет смысл раз в неделю доносить до начальника свои рабочие планы, делая упор на особенно важные задачи. А также отчитываться о том, что было выполнено за предыдущую 5-дневку. Тогда ваш босс будет понимать, что за ваш участок работ он может быть спокоен, и что вы и так загружены по полной программе.

Выполняйте только свою работу! Не беритесь за чужую. А если все-таки решите взять дополнительную нагрузку, то спрашивайте, какова цена вопроса. Если же начальство просит вас сделать то, что не входит в круг ваших профессиональных обязанностей, стоит сразу сообщить, что вы не компетентны в этом вопросе.

📌 Реклама Отключить

Ситуация 3. Босс экономит свое время

Начальник пишет вам сообщения или звонит, рассчитывая сразу получить ответ на интересующий вопрос. Он не хочет тянуть до утра — ему проще обратиться к специалисту сейчас, чтобы не потерять мысль.

Варианты решения

Чаще всего руководители такого типа — трудоголики. Ответственные, но не очень терпеливые люди. Они вполне адекватно воспримут открытый и доброжелательный разговор, в котором вы обозначите свое желание работать, понимание мотивов поведения босса, но оговорите определенные правила, по которым будете работать вместе дальше. Возможно, придется первое время эти правила напоминать, но ситуация быстро придет в норму.

Важно понимать, что начальник не умеет читать ваши мысли. Поэтому, если вы чем-то недовольны, не стоит копить в себе негатив и раздражение. Просто организуйте спокойный конструктивный разговор с глазу на глаз.

Ситуация 4. Вы не выполняете какие-то договоренности/обязательства

Например, вы должны были сдать отчет, но забыли. В этом случае начальник будет звонить и узнавать, где обещанный документ. И если это повторяется систематически — то поведение руководителя вполне понятно.

Варианты решения

Выполняйте свою работу точно в срок. Если вы постоянно пренебрегаете своими обязанностями, то звонки начальника — это наименьшая из бед. Чаще всего работодатели не заинтересованы в безответственных сотрудниках.

Конечно, встречаются и другие модели поведения с проблемным начальством. Кто-то заводит отдельный номер телефона и отключает его после работы. Кто-то просто игнорирует звонки и сообщения. Как показывает опыт, это в итоге не решает проблему, поскольку в таком поведении отсутствует конструктивный подход и партнерские отношения.

📌 Реклама Отключить

Не стоит забывать, что взрослые люди должны уметь договариваться. Если вы хороший специалист, то босс будет идти вам навстречу. Ну, а если работодатель продолжает звонить и писать, несмотря на договоренности, то решите для себя, нужна ли вам такая работа.