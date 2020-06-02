Организация (УСНО) оказывает услуги аренды физическим лицам и ежемесячно последним числом месяца отражает в учете реализацию услуг, выставляет арендаторам счета и акты. Оплату осуществляют физические лица на расчетный счет организации в месяце, следующем за расчетным. Возникает ли у организации обязанность применять ККТ в момент реализации услуг аренды? Если да, то когда следует пробивать чек с признаком расчета «Передача в кредит», если последний день месяца попадает на выходной?

Надо ли применять ККТ?

Всоответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ[1] ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, под которыми, в частности, понимаются (ст. 1.1 указанного закона):

прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги;

прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов за товары, работы, услуги;

зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов за товары, работы, услуги;

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг.

Из новости, размещенной на официальном сайте ФНС 07.10.2019, следует, что чиновники рассматривают постоплату товара в качестве предоставления и погашения займа для оплаты товара, что требует применения ККТ. Поэтому при передаче товара покупателю формируется два кассовых чека на два действия:

— первый — на дату получения товара покупателем с признаком способа расчета «Передача в кредит»;

— второй — на дату оплаты покупателем полной стоимости товара с признаком способа расчета «Оплата кредита». При этом способ оплаты — наличными или электронными средствами — значения не имеет.

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Аналогичных разъяснений ФНС в отношении формирования кассовых чеков в ситуации оплаты услуг (работ) после их оказания (выполнения) на сегодняшний день нет. Из неофициальных комментариев специалистов ФНС следует, что изложенный подход с постоплатой товаров распространяется и на постоплату услуг (работ), в том числе длящихся услуг, таких как услуг по аренде, оказываемых физическим лицам.

А вот Минфин по озвученной проблеме высказался (см. Письмо от 30.01.2020 № 03-01-15/5601). Организация применяет ККТ при осуществлении каждого расчета, в том числе при осуществлении расчетов в виде предоплаты, аванса, передачи предмета расчета без его оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит. Поэтому при передаче товаров (работ, услуг) с последующей оплатой в кредит, то есть без внесения денежных средств, необходимо сформировать кассовый чек со значением реквизита «Признак способа расчета» (тег 1214) «6» по основанию «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит».

При итоговом расчете следует сформировать кассовый чек со значением реквизита «Признак способа расчета» «7» по основанию «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».

«6» и «7» — это значения реквизита в электронной форме для налогового органа, в печатной форме чека — это значения «Передача в кредит» и «Оплата кредита» соответственно.

Вывод

Так как организация ежемесячно последним числом месяца проводит реализацию услуг аренды, выставляет арендаторам счета и акты, в последний день месяца формируется кассовый чек, в котором реквизиту «Признак способа расчета» (тег 1214) присваивается значение «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ».

Последний день месяца — выходной

Если последний день месяца приходится на выходной, специалисты ФНС рекомендуют на следующий рабочий день оформить кассовый чек коррекции.

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Напомним, неприменение в установленных случаях ККТ — административно наказуемое деяние, ответственность за совершение которого установлена ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ. Но ответственности можно избежать, сообщив в налоговый орган о допущенных нарушениях и их исправлении. Соответствующее заявление представляется в электронной форме через кабинет ККТ в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем добровольного исполнения обязанности (пп. 11 п. 9 приложения к Приказу ФНС РФ от 29.05.2017 №ММВ-7-20/483@).

В то же время, исходя из разъяснений Минфина, представленных в Письме № 03-01-15/5601, если передача товаров (работ, услуг) без внесения денежных средств (то есть передача в кредит) приходится на выходной или нерабочий праздничный день, допустимо применение ККТ в ближайший рабочий день. Таким образом, финансисты считают возможным на следующий рабочий день после оказания услуги сформировать кассовый чек (а не кассовый чек коррекции).

Объяснение звучит так.

Согласно п. 5.3 и 5.4 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не подпадающих под действие положений п. 5 и 5.1 названной статьи, кассовый чек формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.

Вместе с тем в случаях, прямо не предусмотренных действующим законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники, ККТ используется исходя из идентичности отражения операций в онлайн-кассе и регистрах бухгалтерского учета организации с учетом действующей учетной политики.

В силу п. 1 ст. 6.1 НК РФ сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или действие, которое должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями.

В соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ в случае, когда последний день срока приходится на день, признаваемый согласно законодательству РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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Официальных разъяснений ФНС по озвученной проблеме на сегодняшний день нет. Согласно неофициальным разъяснениям налоговой службы при оказании услуг аренды физическим лицам (длящаяся услуга) ежемесячно на последний день месяца (при составлении ежемесячных актов) следует оформлять кассовый чек на оказанную услугу, присваивая реквизиту «Признак способа расчета» значение «Передача в кредит» (в случае постоплаты оказанной услуги).

Если последний день месяца приходится на выходной, специалисты ФНС рекомендуют на следующий рабочий день после оказания услуги сформировать кассовый чек коррекции. С целью освобождения от административной ответственности за неприменение ККТ о допущенном нарушении и его исправлении извещается налоговый орган в течение трех рабочих дней после исправления. Минфин считает возможным на следующий рабочий день после оказания услуги сформировать кассовый чек (а не кассовый чек коррекции).