Что делать, чтобы найти работу быстро даже в кризис

Далеко не каждый из нас может позволить себе месяц за месяцем искать работу мечты. Да давайте честно — в кризис уже не до мечты...Надо просто заработать на жизнь!

Указывайте зарплатные ожидания

Обязательно укажите зарплатные ожидания: резюме с зарплатой «по договоренности» работодатели просматривают значительно реже тех, чьи владельцы уровень желаемого вознаграждения все-таки указали. А если ваш опыт пока невелик, то к цифре отнеситесь особенно критически: зарплату с большим количеством нулей платят профессионалам, прошедшим серьезный отбор (несколько собеседований, тестовые задания и т. д.). На этот отбор требуется время, а как раз его-то у вас нет.

Так что, если опыта нет, здраво оцените своё образование и навыки, сопоставьте все это со средней зарплатой специалиста вашего уровня (наши обзоры зарплат вам в этом помогут) и... уменьшите сумму на 10–15%. Но не переусердствуйте, не нужно заставлять рекрутера сомневаться в вашем профессионализме.

Снижайте запросы

Подумайте, от каких запросов вы готовы отказаться для скорейшего трудоустройства. Да, это очень неприятный совет, но он работает. Действительно ли вы не видите своего будущего нигде, кроме международных компаний? Точно ли вы не можете представить будущей работы без ДМС или других «плюшек» компенсационного пакета?

Уверены, что не готовы тратить на дорогу на работу лишние 15–20 минут? Решите, от чего вы можете отказаться, а что для вас принципиально, и пересмотрите свое резюме. Чем меньше ограничений, тем больше предложений вы получите, а именно это очень важно в случае, если работа нужна немедленно.

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Расширяйте круг поисков

Даже если вы обладаете узкой специализацией, стоит подумать о том, чтобы рассматривать предложения смежных отраслей. Кто знает, какие предложения готовы вам сделать работодатели? Так дайте им шанс!

«Готов приступить прямо завтра... даже сегодня!»

Еще одна составляющая успеха быстрого трудоустройства — ваша готовность выйти на работу немедленно, прямо завтра. Сообщайте об этом на собеседованиях — в ряде случаев это может быть вашим конкурентным преимуществом. Бывает, что вакансию нужно закрыть срочно, а кандидаты все как один заняты: один заканчивает дела на прежнем месте, другой запланировал отпуск... Тем временем какой-то участок работы остается неприкрытым, компания теряет возможную прибыль и становится более сговорчивой.

Оцениваем свое резюме критически

Хотите найти работу быстро — еще раз оцените свое резюме. Достаточно ли понятно рекрутеру, что вы профессиональны и адекватны? Достаточно ли наглядно представлен ваш опыт и достижения? Редактируйте резюме под каждую вакансию, на которую вы откликаетесь: старайтесь привлечь внимание к той части вашего опыта, которая может быть интересна именно этому работодателю.

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Работайте над поиском работы! Каждый день

Это самый важный пункт. Ничто из выше названного не поможет, если вы не будете заниматься поиском работы тщательно и систематически. Каждое утро просматривайте новые объявления о вакансиях; отправляйте резюме в подходящие компании; уточняйте судьбу вашего резюме в тех компаниях, которые не ответили на ваши письма; в случае отказа после собеседования, просите у рекрутеров совет, что вам нужно сделать, чтобы в следующей компании добиться успеха. Не сидите сложа руки! Быстро находят работу только настойчивые соискатели!

Удачи и быстрого трудоустройства!