Решения властей из-за коронавируса, которые касаются работодателей
Обзор «коронавирусных» законодательных новинок на начало июня.
Нанимателям нужно подавать данные об оргштатных мероприятиях на портал «Работа в России»
Кабмин в Постановлении от 12.04.2020 № 486 утвердил временную процедуру передачи работодателями сведений в список вакансий портала «Работа в России». Утвержденные правила будут действовать до конца этого года.
Для соблюдения гарантий прав граждан на труд нанимателям необходимо направлять в информационно-аналитическую систему следующую информацию:
о ликвидации компании, закрытии ИП;
о сокращении численности сотрудников;
о возможном расторжении трудовых договоров;
другие данные о занятости.
Конкретный перечень информации утвердит Минтруд РФ.
Для подключения к системе работодателям нужно пройти регистрацию. Сведения об оргштатных мероприятиях выгружаются в подсистеме «Личный кабинет работодателя» бесплатно. Передавать данные необходимо не позже следующего за изменением сведений дня.
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.04.2020 № 486).
Изменены сроки сдачи СЗВ-ТД
Глава государства подписал Закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ, который наделил кабмин правом менять правила и сроки сдачи СЗВ-ТД. Такое право предоставляется на текущий год. В соответствии с данным нормативным актом правительство установило новые сроки подачи работодателями сведений о работающих у них сотрудниках. Документ имеет обратную силу, его действие распространяется на правоотношения с 01.04.2020.
Ситуация
Срок сдачи
Прием на работу и увольнение работника с 01.04.2020 до 27 апреля
Не позднее 28 апреля
Перевод на другую работу или подача работником заявления о форме ведения трудовой книжки
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу или подача заявления
Прием на работу и увольнение работника
Не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.04.2020 № 590).