Решения властей из-за коронавируса, которые касаются работодателей

Кабмин расширил программу нулевых краткосрочных кредитов

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее программу беспроцентного кредитования бизнеса на исполнение обязательств по оплате труда перед сотрудниками. Речь идет об экономических отраслях, больше других пострадавших от эпидемии.

Если первоначально кредиты под ноль процентов предполагалось выдавать только микро- и малым компаниям, чтобы они могли платить зарплаты своему персоналу, то теперь такие займы будут выдавать также средним и крупным предприятиям.

На эти цели кредитным организациям дополнительно предоставят 3,5 млрд рублей субсидий. Общий объем выдачи кредитов планируется на уровне 305 млрд рублей.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.04.2020 № 575)

Утвердили правила получения субсидий компаниями, пострадавшими от эпидемии

Правительство утвердило правила получения субсидий пострадавшими от коронавирусной эпидемии представителями МСБ. Речь идет о госпомощи, которая предоставляется работающим компаниям на сохранение рабочих мест и выплату зарплат в апреле-мае текущего года.

Постановлением устанавливается, что получатели выплат определяются по основному виду деятельности согласно ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 1 марта. Для перечисления налоговая будет формировать специальный реестр. В связи с этим регламентированы условия, при соответствии которым заявителя включат в реестр:

1. Подача электронного заявления по ТКС, ЛК налогоплательщика или почтой.

2. Присутствие в реестре субъектов МСП на 1 марта.

3. Принадлежность к пострадавшим экономическим отраслям.

4. Отсутствие процесса ликвидации, банкротства, решения об исключении из ЕГРЮЛ.

5. Отсутствие на 1 марта недоимок по налогам и взносам свыше 3 тыс. рублей в общей сумме. Для определения этой суммы будет учитываться переплата по указанным обязательствам. Источником сведений станет имеющаяся в ИФНС информация. При определении суммы недоимки будут учтены сведения о ее погашении на дату подачи заявления на субсидию.

6. Численность персонала в месяце получения субсидии составляет не менее 90 процентов мартовской численности. С 21 мая введен и другой критерий — снижение персонала не более чем на одного человека по отношению к количеству сотрудников в марте.

Размер госпомощи для компаний рассчитывается путем умножения МРОТ (12 130 рублей) на число персонала в марте 2020 года, а для ИП — умножением МРОТ на количество сотрудников в марте, увеличенное на единицу. ИП без наемников субсидии предоставят в сумме МРОТ. Численность персонала получателя выплат ФНС будет определять по данным из ПРФ.

Алгоритм получения помощи:

1. Подача заявления:

с 1 мая до 1 июня — для получения денег за апрель;

с 1 июня до 1 июля — для получения денег за май.

2. ФНС проверяет сведения для включения в реестр.

3. Если заявитель соответствует требованиям для получения помощи, ФНС направляет реестр в Федеральное казначейство, которое не позже трех рабочих дней перечисляет субсидию и сообщает об этом в ФНС.

4. ФНС информирует компанию о перечислении ей денег.

В приложениях к утвержденным правилам приведены формы заявления и реестра, которые требуется оформить для получения госпомощи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.04.2020. № 576

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Зарплату в неработающих компаниях нужно сохранить и после 11 мая

Опубликован Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316, согласно которому главы регионов вправе в зависимости от эпидемиологической обстановки приостанавливать деятельность предприятий и организаций на вверенной им территории. В этом случае за сотрудниками таких организаций и ИП зарплата должна быть сохранена. Об этом сказано в п. 3 документа.

Исключения составляют организации, работа которых не прекращалась. Их список приведен в п. 4 указа:

предприятия с непрерывным технологическим процессом;

аптеки и медучреждения;

магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости;

по неотложным работам в условиях ЧС;

компании, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

финансовые организации, обслуживающие расчеты.

Таким образом, неработающие из-за ограничений в регионе компании и ИП обязаны выплачивать зарплату своим работникам и после 11 мая.

(УКАЗ Президента РФ от 11.05.2020 № 316).