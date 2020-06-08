Как обезопасить компанию после самоизоляции: не только от вируса, но и от штрафов

Переход на карантин потребовал срочных мер, возвращение в привычное русло потребует того же. Поэтому важно знать, что требует охрана труда в офисе, на удаленке, в регионах, как быть, если у сотрудника обнаружен вирус, кому и как проводить медосмотры и ждать ли выплат и компенсаций от государства.

Часть компаний уже переводит многих на постоянный удаленный труд. А что делать на месте?

Первое — дистанция 1,5 м. Считать их лучше между столами. Для open space есть другая рекомендация — до 5 человек на 50 кв.м. Также надо сделать разметку для соблюдения дистанции в местах общего доступа. При этом можно разбить график работы в диапазоне 15 минут, чтобы люди приходили на работу по очереди.

Надо закупить градусники, измерять температуру каждые 4 часа и фиксировать ее. Мы рекомендуем указывать отсутствие или наличие температуры.

Каждые 15 дней надо обследовать 10%. Мы рекомендуем предложить тестирование тем, кто хочет. Вам надо заключить договор с медицинской организацией и определить, как выбирать 10% штата. Беременных, людей с хроническими болезнями и старше 65 лет направлять не надо.

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Если у человека обнаружен вирус или температура? Его надо обязательно отправить домой, провести дезинфекцию всех помещений, где был человек, отправить в Роспотребнадзор список сотрудников, которые контактировали с заболевшим и действовать по указаниям этого ведомства.

Своя ситуация в регионах. Каждый определяет свои правила выхода из карантина, поэтому учитывайте местные нормы. Так или иначе проведение мер по охране труда никто не отменял. А вот ждать ли выплат от ФСС? Минтруд предложил учитывать допрасходы. Возможно, компании получат право подать заявление об обеспечении предупредительных мер до 1 октября и покроют за счет взносов в 2020 г. расходы на покупку средств защиты по профилактике борьбы с вирусом. Также с 2 июня действует изменение в приказе № 302н. Оно касается возможности на 6 месяцев отложить для некоторых работников проведение медосмотра.

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Надо помнить, что ответственность несут и сами сотрудники. Они должны соблюдать приказы, применять СИЗ, сообщать о хронических заболеваниях, участвовать в обследованиях. Но основные риски в любом случае лежат на работодателях. Так, согласно ст.3.18.1 КоАП г. Москвы компанию могут оштрафовать за нарушения до 300 тыс. рублей, согласно ст.63. КоАП РФ штраф может составить до 20 тыс. рублей. Кроме того, с 1 апреля в КоАП появилась новая статья. За нарушения в период угрозы распространения заболевания работодателя могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей или приостановить деятельность на 3 месяца.