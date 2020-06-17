Как учитывать дешевые основные средства

Но что будет, если пренебречь нормами налогового законодательства, то есть признавать активы дешевле 100 тыс. руб., но дороже 40 тыс. не хозяйственным инвентарем, а амортизируемым имуществом? То есть по таким же лимитам, как и в регистрах бухгалтерского учета?

Кстати, буквально на днях такой вопрос был задан на форуме сайта.

Сразу отметаем возмущенные возгласы заслуженных ветеранов учетного фронта, в большинстве своем обладающих так называемым «комплексом отличницы», а фактически страдающих психологическим (а то и психическим) расстройством под названием «перфекционизм». Их основной аргумент будет: — Так нельзя, потому что нельзя нарушать законодательство.

Ну, нарушили, да. А что за это будет плохого как для бухгалтера (или директора) в частности, и для организации в целом?

Допустим, в декабре 2019 года небольшая организация, работающая на общей системе налогообложения приобрела три ноутбука стоимостью 64 800 руб. каждый (в том числе 10 800 руб. налога на добавленную стоимость).

И было принято решения и для целей налогообложения прибыли принять их к учету, как амортизируемой имущество (объекты основных средств).

По Классификации основных средств они включаются во II амортизационную группу (срок полезного использования свыше 2- лет и до 3-х лет включительно). СПИ им установили 2,5 года (36 месяцев).

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Проводки на дату покупки (декабрь прошлого года):

Дебет счета 08 Кредит счета 60 — 162 000 руб. — приобретены три ноутбука (64 800 руб. : 1,2×3). Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 32 400 руб. — НДС по приобретенным ноутбукам (10 800 руб. х 3); Дебет счета 01 Кредит счета 08 — 162 000 руб. — приобретенные ноутбуки включены в состав основных средств; Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 32 400 руб. — НДС по приобретенным ОС принят к вычету.

С января 2020 года по ним стала начисляться амортизация в сумме 1500 руб. по каждому (54 000 руб. : 36 мес.), то по всем трем — 4500 руб.

Ежемесячные записи в этом случае:

Дебет счета 26 Кредит счета 02 — 4500 руб.

И в июне 2022 года вся стоимость этих трех ноутбуков будет списана на расходы, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли.

Пришедшая на днях новая сотрудница (та самая зануда-отличница) указала на допущенную ошибку. Ведь имели право всю стоимость приобретенного в декабре имущества (то есть 162 000 руб.) списать на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль 2019 года. Тем самым можно было уменьшить налог на прибыль на 32 400 руб. (162 000 руб. х 20%). Этого не сделали, и ущемили собственников.

Казне вреда не нанесли, так как налог заплатили раньше, чем положено.

Исправлять или нет?

Всё зависит от финансового состояния организации и решения руководства.

Решили исправить

Если ошибка несущественная (а вероятнее всего, так и есть), то исправляем ее в первом полугодии 2020 года проводками:

Дебет счета 68.04 Кредит счета 77 — 32 400 руб. — начислено отложенное налоговое обязательство по расходам, не принятым к налоговому учету в 2019 году;

Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 5400 руб. — восстановлено отложенное налоговое обязательство по расходам за январь-июнь 2020 года (4500 руб. х 20% х 6 мес.).

Уточненную декларацию за 2019 год подавать не потребуется, так как эту сумму не учтенных расходов можно отразить по строке 400 Приложения № 2 к Листу 02 текущей налоговой декларации.

Хотя многие коллеги отмечают, что заполнение вышеуказанной строки в Приложении № 2 ведет к повышенной возбудимости налоговиков, проводящих камеральную проверку налоговой отчетности. В результате они могут достать организацию требованиями предоставить дополнительную информацию, зачастую не имеющую никакого отношения к данной ошибке и ее исправлению.

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Если ошибку не исправлять

На те же самые 32 400 руб. будет уменьшен налог на прибыль, но в 2020 — первом полугодии 2022 года.

А вот выкинуть из расходов (мол, раз своевременно не исправили, то сейчас уже нельзя) эти 162 000 руб., но растянутые на два с половиной года, у инспекции не получится.

Есть Определения ВС РФ от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988 по делу № А41-17865/2016, и от 16.04.2018 № 310-КГ18-2850 по делу № А08-1050/2017, в которых однозначно сказано, что отражение расходов в более поздние периоды не приводит к нарушению интересов бюджета. То есть их нельзя исключить в этом случае из расходов.

Выбор, как всегда, у руководства организации есть.

Кстати, могут посчитать рассмотренную проблему надуманной, так как учет такого имущества (основных средства в бухгалтерском учете, и хозинвентаря в учете налоговом) давно уже реализован в бухгалтерских программах, и не требует особых хлопот. Мол, надо поставить галочки, где нужно, и все посчитается, как надо. Однако кроме умения ставить галочки и нажимать на кнопки, не лишним будет и понимание методологии.