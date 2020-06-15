Контрагент не заплатил НДС: когда налогоплательщик не будет нести ответственность

Позиция о том, что налогоплательщик не должен нести ответственности за налоговые нарушения своего контрагента уже не новая, но несмотря на это споры между налоговым органом и налогоплательщиками по данному вопросу периодически возникают. В середине мая Коллегия Верховного суда РФ рассмотрела подобный спор и указала, когда налогоплательщик не будет нести ответственность за своего контрагента.

Рассмотрим следующую ситуацию:

Налоговый орган доначислил организации НДС и соответственно штрафы и пени по приобретенным товарам у одного поставщика (контрагента). В принципе ничего нового, равно как и позиция налогового органа о том, что данный контрагент (поставщик) не обладал возможностями для осуществления такой поставки не отличается особой оригинальностью. У нашего нерадивого контрагента числился всего один работник, доля налоговых платежей крайне маленькая, всего 2% по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль. Ну и плюс ко всему наш «добросовестный» контрагент не предоставил в налоговую инспекцию книги продаж и покупок.

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Итак, а что же сказали суды?

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции при рассмотрении дела № А42-7695/2017 признали решение налогового органа признали правомерным, но подтвердили, фактическую реальность сделок, на основании которых было заявлен вычет по НДС.

Как указал суд первой инстанции, на примере взаимоотношений с некоторыми проблемными у налогоплательщика контрагентами: «реальность хозяйственной операции определяется не только фактическим приобретением товара (работ, услуг), но и реальностью исполнения договора именно заявленным в нем контрагентом». Получается очень противоречивая позиция: «Товар реальный, а контрагент нет».

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы налогоплательщика более основательно подошел к изучению вопроса о правомерности действий налогоплательщика. Суд апелляционной инстанции указал, что «приобретенный у контрагента товар был оприходован налогоплательщиком и использован при проведении обслуживания и ремонта судов, что подтверждается актами входного контроля» и тем самым подтвердил вывод о реальности товара и расходов на его приобретение.

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При рассмотрении апелляционной жалобы налогоплательщика апелляционный суд пришел к выводу о том, что «не сформирован источник возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета, заявленного налогоплательщиком». Из данного вывода суда апелляционной инстанции усматривается, что если НДС контрагентом в бюджет не перечислялся, значит источник для его возмещения не сформирован, а соответственно и права на возмещения НДС у налогоплательщика не возникает. Хотя с аналогичным выводом в отношении одного из контрагентов налогоплательщика суд апелляционной инстанции все-таки признал правомерность заявленного налогоплательщиком вычета.

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Как видится, сама по себе данная позиция не только противоречит здравому смыслу, но и логике, сформированной судебной практикой при рассмотрении подобных споров.

В итоге апелляция частично изменила решение суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции решил не утруждать себя детальным изучением спора налогоплательщика и налогового органа, а лишь повторил выводы суда апелляционной инстанции.

Маленький подытог таков, что в отношении налогоплательщиков низовые суды движутся по устоявшейся парадигме — «Налоговый орган всегда прав, а если он не прав, то в качестве жеста доброй воли мы немного скостим вам доначисления, но вы все равно должны что-то заплатить. И чем больше, тем лучше».

Верховный суд РФ посмотрел на данный спор иначе и отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Высший разум все-таки возобладал над ущербной парадигмой низов и напомнил о существовавших ранее постулатах добросовестного поведения налогоплательщика.

Вот ключевые позиции, но которые обратил внимание Верховный суд РФ в Определении от 14 мая 2020 года № 307-ЭС19-27597 по данному спору:

1. Обусловленная природой НДС стадийность взимания данного налога означает, что использование права на вычет налога покупателем предопределяется непрерывным предъявлением налога по мере движения товаров (работ, услуг) от одного хозяйствующего субъекта к другому (пункт 1 статьи 168 Налогового кодекса) и принятием в связи с этим каждым из участников оборота обязанности по уплате в бюджет предъявляемых сумм налога (пункт 1 статьи 173 Налогового кодекса).

2. Налогоплательщик не может отвечать за исполнение обязательств контрагентом, если «не преследовал цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, а при отсутствии такой цели — не знал и не должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях»;

3. Большая доля вычетов по НДС у контрагента не может служить показателем недостоверности его отчетности. Суды должны выяснить причины небольшой налоговой нагрузки;

4. Необходимо выяснить, насколько налогоплательщик был осведомлен о деятельности поставщика и критерии, по которым оценивается сделка. Если контрагент имеет собственные ресурсы для осуществления сделки или может привлечь к ее исполнению третьих лиц, а также сдал необходимую отчетность, то именно налоговики должны доказать, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента.

Как видно вполне стандартный набор выводов Верховного суда РФ, которые встречается во многих подобных кейсах.

Отдельного внимания заслуживает, позиция Верховного суда РФ по вопросу о том, что если не сформирован источник возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета, заявленного налогоплательщиком, то налогоплательщик не вправе заявлять соответствующий вычет. Так, Верховный суд указал следующее: «Формулируя вывод об отсутствии экономического источника для вычета (возмещения) НДС, суды не установили того, что за незначительным налоговым бременем поставщика может стоять неполнота уплаты налогов и контрагент общества должен был исчислить НДС к уплате в большей сумме. В частности, судами не установлены признаки вывода денежных средств поставщиком по фиктивным документам в пользу третьих лиц, в том числе, признаки обналичивания, перевода денежных средств в низконалоговые иностранные юрисдикции и иные подобные обстоятельства, порочащие достоверность налоговой отчетности поставщика и полноту уплаты налога».

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Данным выводом Верховный суд РФ по сути погрозил нижестоящим судам пальцем и указал на недопустимость формального подхода при рассмотрении подобных споров. Все-таки приоритет должен отдаваться не источнику возмещения налога на добавленную стоимость, а содержанию отношений между налогоплательщиком и контрагентом.

В условиях новой экономической реальности не стоит ждать, что споры налогоплательщиков с налоговыми органами пойдут на спад, наоборот последует новый виток судебных разбирательств по вопросам исчисления и уплаты НДС.