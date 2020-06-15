Можно еще месяц ждать, что будет дальше, и надеяться, что работа найдет вас сама. А можно за это время взять и найти работу. Или даже две, но дистанционных.

Прочтите, как проходить онлайн-собеседования. Удаленных сотрудников не обязательно искать в том же городе, где расположена компания, а это значит, что ваше собеседование почти наверняка будет проходить в онлайн-формате. Вот что нужно знать, чтобы все получилось.

Решите технические вопросы

— Уточните у рекрутера, в какой программе будет проходить видеоинтервью. Если это не хорошо известные вам Skype или WhatsApp и вам не предоставили инструкций по установке и функционалу, заранее установите программу и разберитесь в интерфейсе с помощью подсказок из интернета.

— Полезно будет протестировать программу, созвонившись с кем-либо из друзей, чтобы на собеседовании чувствовать себя уверенно и не терять время на решение технических вопросов.

— Программы видеосвязи сегодня имеют функцию отправки файлов. Это тоже протестируйте. И подготовьте заранее файлы и ссылки на портфолио: если вы что-то готовы продемонстрировать, все это должно быть буквально под рукой — на расстоянии одного клика мышкой.

— Сообщите рекрутеру свой логин в программе видеосвязи и запросите логин рекрутера. Заранее найдите его в программе и сохраните контакт.

— Уточните, планируется ли запись видеоинтервью. Рекрутеры нередко используют подобную функцию, передавая запись собеседования наиболее успешных соискателей лицам, принимающим решение о трудоустройстве. Можно уточнить, будет ли вас собеседовать один человек или сразу несколько в формате видеоконференции.

— До начала собеседования проверьте скорость интернета и качество связи. Большинство программ видеосвязи задействуют много ресурсов устройства, поэтому все прочие окна, открытые в браузере, могут ухудшать соединение (их лучше закрыть).

— У Skype есть полезная функция размытия фона. Zoom предоставляет возможность установить виртуальный фон. При собеседованиях в других программах вам придется озаботиться тем, чтобы предстать не на фоне, к примеру, неубранной комнаты, а книжного шкафа или опрятных обоев.

— Источник света должен располагаться перед вами, освещая лицо. Не садитесь спиной к окну в солнечный день, невыигрышный вариант и тот, когда единственным источником света является экран гаджета.

— По завершении интервью спросите, когда вам дадут ответ по результатам или план дальнейших действий.

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Несколько очевидных вещей, о которых нельзя забыть

— Подобающая случаю одежда и внешний вид. Что уж скрывать, на карантине мы все слегка расслабились. Но вы должны выглядеть так, будто собрались на очную встречу. Хорошо выглядишь — уверенно себя чувствуешь. Однако и деловой костюм на фоне разбросанных детских игрушек или кухонных гаджетов тоже будет смотреться нелепо, так что просто оденьтесь опрятно.

— Во время интервью сидите прямо, расположите устройство на уровне глаз. Наклоняясь вниз или вверх, вы искажаете черты лица. Старайтесь смотреть в камеру устройства (хотя бы в начале и в конце интервью), таким образом рекрутер поймает ваш взгляд.

— Что с руками? Придумайте, куда их деть: не машите ими в кадре, не накручивайте локоны на палец, не подпирайте щеку.

— На время собеседования обеззвучьте всех домочадцев, питомцев, домофон, дверной звонок, чайник, смартфон и прочие гаджеты.

— Уберите все лишнее с рабочего стола. Никаких чашек с кофе и стаканов с водой. Современная связь передает все звуки.

— Правила хорошего тона: приветствие в начале интервью и слова благодарности при его завершении.

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Все технические вопросы решены, но это была только подготовка. Что будут спрашивать? Уверяем: то же самое, что и на очном интервью.